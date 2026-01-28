Где в Петербурге смотреть подлинники Уорхола, Баския, Кифера, Лихтенштейна и Кунса? Рассказываем о 5 шедеврах «музея Людвига»

Американский поп-арт и немецкий экспрессионизм есть у нас дома! В Мраморном дворце хранится собрание, подаренное филиалу Русского музея супругами-коллекционерами Петером и Ирене Людвиг. В 2025-м его ненадолго убрали из постоянной экспозиции ради масштабной выставки «Жизнь замечательных собак». Тогда же в СМИ появилась информация, что работы могут не вернуться на свои места. Слухи, к счастью, оказались слишком преувеличены — живопись Баскиа (единственная в России картина!) и Лихтенштейна снова доступны зрителям. Собака.ru рассказывает о хайлайтах коллекции Людвигов, на которые стоит обратить особое внимание.
Энди Уорхол «Портрет Петера Людвига»
Энди Уорхол. Портрет Петера Людвига.1980
Олицетворение поп-арта, скандальный и гениальный Энди Уорхол любил жанр портрета не меньше томатного супа. В 1970-х он создал множество изображений политиков и селебрити из мира культуры, кино и музыки. Началось это увлечение в 1972 году с портретов Мао Цзэдуна. (Картины с Мэрилин Монро и Че Геварой были сделаны раньше, но не входят в этот цикл, так как выполнены в другой технике: без использования авторских снимков.) Сначала Уорхол делал фотографии, потом увеличивал их и с помощью шелкографии переносил на холсты с грунтом разных цветов. По-разному окрашенные изображения обычно показывались или как серия, или накладывались одно на другое.
Коллекционер и меценат, создатель 12 музеев по всему миру Петер Людвиг, кажется, не мог не привлечь творческое внимание Уорхола. В 1980 году художник создает несколько его портретов. Один из них как раз и хранится в Русском музее.
Жан-Мишель Баския, Энди Уорхол «Без названия»
Жан-Мишель Баския, Энди Уорхол. Без названия. 1984
Единственная работа Баския, хранящаяся в российских музеях, создавалась в соавторстве с Уорхолом в 1984 году. Художники часто работали в дуэте — на их совместном счету более ста произведений. Уорхол в «Без названия» отвечал за элементы поп-апа: бургер, олимпийские кольца, цифры-ценник — все символы массовой культуры. Баския — за перечеркнутые надписи, маски и фигуру крокодила. Последний представитель классического абстрактного экспрессионизма и пионер использования граффити в совриске черпал образы в уличной субкультуры и африканской черной магии.
Фан-факт: изначально творческому дуэту не благоволили критики. Уорхола обвиняли в попытках оставаться в тренде за счет молодого соавтора, Баския — в эксплуатации имени стареющего арт-стара. Такая обратная связь даже испортила на некоторое время отношения двух авторов. Но через год они вернулись к сотрудничеству (тогда и был написан холст из коллекции Людвига). Спустя время очевидно: их общее творчество — симбиоз и диалог, в котором собеседники реагируют на смыслы и манеру друг друга.
Рой Лихтенштейн «Руины»
Рой Лихтенштейн.Руины.1961
Единственная работа еще одного представителя поп-арта в российских музеях. Она одновременно характерная и не вполне обычная для Лихтенштейна. С одной стороны, изображение состоит из больших плоскостей, залитых одним цветом, и фирменных точек, имитирующих растр дешевой офсетной печати, как у журналов и комиксов. С другой, иконографический источник «Руин» не вполне относится к обычным референсам художника из массовой культуры. Мотив разрушенных архитектурных элементов не оригинален и регулярно встречается в живописных произведениях прошлого, но для Лихтенштейна было свойственно скорее обращение к современным визуальным кодам.
Джефф Кунс «Херувимы»
Джефф Кунс.Херувимы.1991
Работы Кунса относятся к направлению неоф-поп — более позднему, насмешливому и сближающемуся с китчем. И деревянная скульптура — прекрасный пример творчества художника. Изображения херувимов исторически часто балансировали на грани дурного вкуса — например, в деревянной скульптуре, где обилие позолоты сочеталось с не самым изящным мастерством резчиков. К ХХ веку этот образ оказался выхолощенным настолько, что даже младенцы Тициана из «Сикстинской Мадонны» ассоциируются у многих с товарами из сувенирных лавок или конфетными обертками. Кунс доводит ситуацию до абсурда — его херувимы покрашены в розовый и голубой, украшены цветами, и, чтобы точно никто не усомнился в их приторно-детском очаровании, в руки одному из них вручен плюшевый мишка.
Ансельм Кифер «Большой железный кулак Германии»
Ансельм Кифер. Большой железный кулак Германии. 1979
Масштабное полотно немецкого художника, на первый взгляд, воспринимается как абстракция. Но это обманчивое впечатление. И тот редкий случай, когда в. казалось бы, не фигуративных пятнах и линиях, стоит искать конкретный смысл.
Центральная болевая точка всего творчества Кифера — Холокост. Эту тему он разрабатывает, обращаясь к образам из произведений Пауля Целана, Ингеборг Бахман, Велимира Хлебникова (последнему посвящена серия, к которой относится картина). Но, даже не зная о творческой биографии художника, можно понять сюжет холста — пейзаж, свидетельствующий о трагических событиях; руины когда-то великой империи. Возможность такого прочтения также обеспечивается неймингом: «Железный кулак Германии» — название 17-й моторизованной дивизии СС, данное ей в честь рыцаря Гец фон Берлихингена.
Комментарии (0)