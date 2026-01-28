Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Где в Петербурге смотреть подлинники Уорхола, Баския, Кифера, Лихтенштейна и Кунса? Рассказываем о 5 шедеврах «музея Людвига»

Американский поп-арт и немецкий экспрессионизм есть у нас дома! В Мраморном дворце хранится собрание, подаренное филиалу Русского музея супругами-коллекционерами Петером и Ирене Людвиг. В 2025-м его ненадолго убрали из постоянной экспозиции ради масштабной выставки «Жизнь замечательных собак». Тогда же в СМИ появилась информация, что работы могут не вернуться на свои места. Слухи, к счастью, оказались слишком преувеличены — живопись Баскиа (единственная в России картина!) и Лихтенштейна снова доступны зрителям. Собака.ru рассказывает о хайлайтах коллекции Людвигов, на которые стоит обратить особое внимание. 

Энди Уорхол «Портрет Петера Людвига»

Энди Уорхол. Портрет Петера Людвига.1980
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Энди Уорхол. Портрет Петера Людвига.1980

Олицетворение поп-арта, скандальный и гениальный Энди Уорхол любил жанр портрета не меньше томатного супа. В 1970-х он создал множество изображений политиков и селебрити из мира культуры, кино и музыки. Началось это увлечение в 1972 году с портретов Мао Цзэдуна. (Картины с Мэрилин Монро и Че Геварой были сделаны раньше, но не входят в этот цикл, так как выполнены в другой технике: без использования авторских снимков.) Сначала Уорхол делал фотографии, потом увеличивал их и с помощью шелкографии переносил на холсты с грунтом разных цветов. По-разному окрашенные изображения обычно показывались или как серия, или накладывались одно на другое.

Коллекционер и меценат, создатель 12 музеев по всему миру Петер Людвиг, кажется, не мог не привлечь творческое внимание Уорхола. В 1980 году художник создает несколько его портретов. Один из них как раз и хранится в Русском музее.

Жан-Мишель Баския, Энди Уорхол «Без названия»

Жан-Мишель Баския, Энди Уорхол. Без названия. 1984
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Жан-Мишель Баския, Энди Уорхол. Без названия. 1984

Единственная работа Баския, хранящаяся в российских музеях, создавалась в соавторстве с Уорхолом в 1984 году. Художники часто работали в дуэте — на их совместном счету более ста произведений. Уорхол в  «Без названия» отвечал за элементы поп-апа: бургер, олимпийские кольца, цифры-ценник — все символы массовой культуры. Баския — за перечеркнутые надписи, маски и фигуру крокодила. Последний представитель классического абстрактного экспрессионизма и пионер использования граффити в совриске черпал образы в уличной субкультуры и африканской черной магии. 

Фан-факт: изначально творческому дуэту не благоволили критики. Уорхола обвиняли в попытках оставаться в тренде за счет молодого соавтора, Баския — в эксплуатации имени стареющего арт-стара. Такая обратная связь даже испортила на некоторое время отношения двух авторов. Но через год они вернулись к сотрудничеству (тогда и был написан холст из коллекции Людвига). Спустя время очевидно: их общее творчество — симбиоз и диалог, в котором собеседники реагируют на смыслы и манеру друг друга.

Рой Лихтенштейн «Руины»

Рой Лихтенштейн.Руины.1961
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Рой Лихтенштейн.Руины.1961

Единственная работа еще одного представителя поп-арта в российских музеях. Она одновременно характерная и не вполне обычная для Лихтенштейна. С одной стороны, изображение состоит из больших плоскостей, залитых одним цветом, и фирменных точек, имитирующих растр дешевой офсетной печати, как у журналов и комиксов. С другой, иконографический источник «Руин» не вполне относится к обычным референсам художника из массовой культуры. Мотив разрушенных архитектурных элементов не оригинален и регулярно встречается в живописных произведениях прошлого, но для Лихтенштейна было свойственно скорее обращение к современным визуальным кодам. 

Джефф Кунс «Херувимы»

Джефф Кунс.Херувимы.1991
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Джефф Кунс.Херувимы.1991

Работы Кунса относятся к направлению неоф-поп — более позднему, насмешливому и сближающемуся с китчем. И деревянная скульптура — прекрасный пример творчества художника. Изображения херувимов исторически часто балансировали на грани дурного вкуса — например, в деревянной скульптуре, где обилие позолоты сочеталось с не самым изящным мастерством резчиков. К ХХ веку этот образ оказался выхолощенным настолько, что даже младенцы Тициана из «Сикстинской Мадонны» ассоциируются у многих с товарами из сувенирных лавок или конфетными обертками. Кунс доводит ситуацию до абсурда — его херувимы покрашены в розовый и голубой, украшены цветами, и, чтобы точно никто не усомнился в их приторно-детском очаровании, в руки одному из них вручен плюшевый мишка.

Ансельм Кифер «Большой железный кулак Германии»

Ансельм Кифер. Большой железный кулак Германии. 1979
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Ансельм Кифер. Большой железный кулак Германии. 1979

Масштабное полотно немецкого художника, на первый взгляд, воспринимается как абстракция. Но это обманчивое впечатление. И тот редкий случай, когда в. казалось бы, не фигуративных пятнах и линиях, стоит искать конкретный смысл.

Центральная болевая точка всего творчества Кифера — Холокост. Эту тему он разрабатывает, обращаясь к образам из произведений Пауля Целана, Ингеборг Бахман, Велимира Хлебникова (последнему посвящена серия, к которой относится картина). Но, даже не зная о творческой биографии художника, можно понять сюжет холста — пейзаж, свидетельствующий о трагических событиях; руины когда-то великой империи. Возможность такого  прочтения также обеспечивается неймингом: «Железный кулак Германии» — название 17-й моторизованной дивизии СС, данное ей в честь рыцаря Гец фон Берлихингена.

