Где в Петербурге смотреть подлинники Уорхола, Баския, Кифера, Лихтенштейна и Кунса? Рассказываем о 5 шедеврах «музея Людвига»

Олицетворение поп-арта, скандальный и гениальный Энди Уорхол любил жанр портрета не меньше томатного супа. В 1970-х он создал множество изображений политиков и селебрити из мира культуры, кино и музыки. Началось это увлечение в 1972 году с портретов Мао Цзэдуна. (Картины с Мэрилин Монро и Че Геварой были сделаны раньше, но не входят в этот цикл, так как выполнены в другой технике: без использования авторских снимков.) Сначала Уорхол делал фотографии, потом увеличивал их и с помощью шелкографии переносил на холсты с грунтом разных цветов. По-разному окрашенные изображения обычно показывались или как серия, или накладывались одно на другое.

Коллекционер и меценат, создатель 12 музеев по всему миру Петер Людвиг, кажется, не мог не привлечь творческое внимание Уорхола. В 1980 году художник создает несколько его портретов. Один из них как раз и хранится в Русском музее.