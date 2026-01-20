Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

Магритт, Хоппер и Бэкон: какие картины цитировал в своем кино Дэвид Линч?

В честь 80-летия великого режиссера-сюрреалиста Собака.ru рассказывает о шедеврах мирового искусства, которое Линч использовал в своих раскадровках. И предупреждает: не слишком доверять этим с(л)овам!

Фрэнсис Бэкон. Три этюда для фигур у подножия распятия. 1944
Галерея Тейт

Фрэнсис Бэкон. Три этюда для фигур у подножия распятия. 1944

Сериал «Твин Пикс», 1990 - 2017
Дэвид Линч, Марк Фрост, 1990 - 2017, Lynch/Frost Productions Propaganda Films, Spelling Television

Сериал «Твин Пикс», 1990 - 2017

Фильм «Голова-Ластик», 1977
Дэвид Линч, 1977, Производство Дэвида Линча при сотрудничестве The American Film Institute и Center for Advanced Film Studies

Фильм «Голова-Ластик», 1977

Фрэнсис Бэкон

Художник-экспрессионист — один из любимых авторов Линча. Для творчества Бэкона характерно изображение искаженных вытянутых тел, как будто «застрявших» в различных геометрических фигурах.

Работы Бэкона регулярно служили иконографическими источниками для раскадровок режиссера-сюрреалиста. Части триптиха «Три этюда к фигурам у подножия распятия» встречаются в «Голове-Ластике» и «Твин Пиксе: Возвращении». В первом случае они нужны, чтобы изобразить страх отцовства, во втором — показывают природу изменившегося жителя Вигвама — Руки.

«Спасибо магу, волхву и художнику Дэвиду Линчу за нашу внутреннюю империю». Редакция Собака.ru — о том, как (и за что!) мы полюбили режиссера

Фрэнсис Бэкон. Три этюда для распятия. Фрагмент. 1966
Музей Солломона Гугенхайма

Фрэнсис Бэкон. Три этюда для распятия. Фрагмент. 1966

Сериал «Твин Пикс», 1990 - 2017
Дэвид Линч, Марк Фрост, 1990 - 2017, Lynch/Frost Productions Propaganda Films, Spelling Television

Сериал «Твин Пикс», 1990 - 2017

Фрэнсис Бэкон. Сидящая фигура. 1961
Галерея Тейт

Фрэнсис Бэкон. Сидящая фигура. 1961

Сериал «Твин Пикс», 1990 - 2017
Дэвид Линч, Марк Фрост, 1990 - 2017, Lynch/Frost Productions Propaganda Films, Spelling Television

Сериал «Твин Пикс», 1990 - 2017

Изначальный образ этого персонажа — танцующего странный танец маленького человека — тоже вдохновлен работой Бэкона «Три этюда для распятия». А интерьер Красной комнаты, в которой мы чаще всего сталкиваемся с Рукой, очень напоминает картину «Сидящая фигура».

Фрэнсис Бэкон. Портрет Человека. 1954
Галерея Тейт

Фрэнсис Бэкон. Портрет Человека. 1954

Сериал «Твин Пикс», 1990 - 2017
Дэвид Линч, Марк Фрост, 1990 - 2017, Lynch/Frost Productions Propaganda Films, Spelling Television

Сериал «Твин Пикс», 1990 - 2017

Работы Бэкона «Две фигуры у окна» и «Портрет человека» можно найти в третьем сезоне сериала, когда Линч показывает зрителям стеклянный куб — место перехода между мирами.

Френсис Бэкон. Triptych March. Фрагмент. 1974
Fundación Juan March

Френсис Бэкон. Triptych March. Фрагмент. 1974

Фильм «Шоссе в никуда», 1997
Дэвид Линч, 1997, CiBy 2000 Asymmetrical Productions

Фильм «Шоссе в никуда», 1997

А «Triptych March» и несколько портретных эскизов Бэкона возникают в «Шоссе в никуда», создавая ту самую атмосферу сюрреалистического ужаса.

Эдвард Хоппер. Офис ночью. 1940
Центр искусств Уокера, Миннеаполис

Эдвард Хоппер. Офис ночью. 1940

Сериал «Твин Пикс», 1990 - 2017
Дэвид Линч, Марк Фрост, 1990 - 2017, Lynch/Frost Productions Propaganda Films, Spelling Television

Сериал «Твин Пикс», 1990 - 2017

Эдвард Хоппер

Работы американского живописца часто цитировали режиссеры в диапазоне от Альфреда Хичкока и Терренса Малика, до Вима Вендерса и Дарио Ардженто. И это далеко не полный список. Линч не был исключением. Его любовь к Хопперу вполне понятна: в своих произведениях оба автора постоянно обращаются к эстетике одноэтажной Америки. Плюс для обоих характерен интерес к демонстрации тревожности, а иногда и ужаса в повседневном.

Больше всего цитат из Хоппера можно найти в «Твин Пиксе»: дом Палмеров напоминает «Дом Дэвиса», а заправка Большого Эда — бензозаправочные станции, написанные художником в 1940-е. А ночные офисные сцены вдохновлены нуарной атмосферой «Офиса ночью».

Эдвард Хоппер. Полуночники. 1942
Институт искусств, Чикаго

Эдвард Хоппер. Полуночники. 1942

Сериал «Твин Пикс», 1990 - 2017

Сериал «Твин Пикс», 1990 - 2017

И, разумеется, каждый раз, когда кто-то ест вишневый пирог при электрическом свете, сложно не вспомнить о «Полуночниках».

Пустые лиминальные пространства, зловещее освещение, стерильность окружающих интерьеров роднит с живописью Хоппера даже те кадры Линча, в которых нет прямой цитаты. 

Рене Магритт. Невежественная фея. 1950
Частная коллекция

Рене Магритт. Невежественная фея. 1950

Сериал «Твин Пикс», 1990 - 2017

Сериал «Твин Пикс», 1990 - 2017

Рене Магритт. Портрет Стефи Ланге. 1961
Частная коллекция

Рене Магритт. Портрет Стефи Ланге. 1961

Рене Магритт. Воспроизведение запрещено. 1937
Музей Бойманса — ван Бёнингена, Роттердам

Рене Магритт. Воспроизведение запрещено. 1937

Рене Магритт

Почему бы одному сюрреалисту не процитировать другого? И Линч с удовольствием одалживает образы Магритта и как будто буквально держал их в голове еще на этапе кастингов — только посмотрите, как похожи персонажи его фильмов и живописи бельгийского художника!

«Невежественная фея» не только прототип Лоры Палмер, но и характерные для Черного вигвама красные шторы. Одри Хорн вполне могла бы узнать себя в «Портрете Стефи Ланге», а агент Купер — в работе «Воспроизведение запрещено» (как раз за секунду до появления злого двойника!).

Рене Магритт. Вероломство образов. 1928-1929
Музей искусств округа Лос-Анджелес

Рене Магритт. Вероломство образов. 1928-1929

Тема двойничества — одна из центральных в творчестве Магритта (поэтому люди у него так часто без лиц и отражения) — это идеально ложится в образную систему «Твин Пикса».

Впрочем, один из самых элегантных примеров цитат, связанных с этой темой, не визуальный. Это фраза «Совы не то, чем кажутся» — видимо, она прямо вдохновлена работой Магритта «Вероломство образов (Это не трубка)».

Рене Магритт. Коллективное изобретение. 1934
Художественное собрание земли Северный Рейн-Вестфалия, Дюссельдорф

Рене Магритт. Коллективное изобретение. 1934

Сериал «Твин Пикс», 1990 - 2017
Дэвид Линч, Марк Фрост, 1990 - 2017, Lynch/Frost Productions Propaganda Films, Spelling Television

Сериал «Твин Пикс», 1990 - 2017

Сериал «Твин Пикс», 1990 - 2017
Дэвид Линч, Марк Фрост, 1990 - 2017, Lynch/Frost Productions Propaganda Films, Spelling Television

Сериал «Твин Пикс», 1990 - 2017

Клод Моне.. Камилла на смертном одре. 1879
Музей Орсе

Клод Моне.. Камилла на смертном одре. 1879

Совы не то, чем кажутся

Двойственность затрагивает и сам характер цитирования: сцена с обнаружением тела Лоры Палмер вдохновлена «Коллективным изобретением» Магритта или «Камиллой на смертном одре» Моне?

Загадочная Белая лошадь пришла из «Чистого разума» бельгийского сюрреалиста или «Ночного кошмара» Фюсли?

И, наконец, что происходит со статуями Венеры в Красной комнате? Почему сначала мы видим Венеру Медичи, потом Милосскую, а затем и вовсе Арльскую?

Фанаты и специалисты выдвигают на этот счет самые разные догадки. А всей правды мы, как известно, никогда не узнаем. Но, возможно, прелесть фильмов великого и ужасного Дэвида Линча как раз в возможности бесконечно играть с отражениями смыслов и отыскивать опровергающие друг друга улики цитаты.

