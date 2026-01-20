Магритт, Хоппер и Бэкон: какие картины цитировал в своем кино Дэвид Линч?

Фрэнсис Бэкон

Художник-экспрессионист — один из любимых авторов Линча. Для творчества Бэкона характерно изображение искаженных вытянутых тел, как будто «застрявших» в различных геометрических фигурах.

Работы Бэкона регулярно служили иконографическими источниками для раскадровок режиссера-сюрреалиста. Части триптиха «Три этюда к фигурам у подножия распятия» встречаются в «Голове-Ластике» и «Твин Пиксе: Возвращении». В первом случае они нужны, чтобы изобразить страх отцовства, во втором — показывают природу изменившегося жителя Вигвама — Руки.