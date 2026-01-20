Магритт, Хоппер и Бэкон: какие картины цитировал в своем кино Дэвид Линч?

В честь 80-летия великого режиссера-сюрреалиста Собака.ru рассказывает о шедеврах мирового искусства, которое Линч использовал в своих раскадровках. И предупреждает: не слишком доверять этим с(л)овам!
Фрэнсис Бэкон
Художник-экспрессионист — один из любимых авторов Линча. Для творчества Бэкона характерно изображение искаженных вытянутых тел, как будто «застрявших» в различных геометрических фигурах.
Работы Бэкона регулярно служили иконографическими источниками для раскадровок режиссера-сюрреалиста. Части триптиха «Три этюда к фигурам у подножия распятия» встречаются в «Голове-Ластике» и «Твин Пиксе: Возвращении». В первом случае они нужны, чтобы изобразить страх отцовства, во втором — показывают природу изменившегося жителя Вигвама — Руки.
Изначальный образ этого персонажа — танцующего странный танец маленького человека — тоже вдохновлен работой Бэкона «Три этюда для распятия». А интерьер Красной комнаты, в которой мы чаще всего сталкиваемся с Рукой, очень напоминает картину «Сидящая фигура».
Работы Бэкона «Две фигуры у окна» и «Портрет человека» можно найти в третьем сезоне сериала, когда Линч показывает зрителям стеклянный куб — место перехода между мирами.
А «Triptych March» и несколько портретных эскизов Бэкона возникают в «Шоссе в никуда», создавая ту самую атмосферу сюрреалистического ужаса.
Эдвард Хоппер
Работы американского живописца часто цитировали режиссеры в диапазоне от Альфреда Хичкока и Терренса Малика, до Вима Вендерса и Дарио Ардженто. И это далеко не полный список. Линч не был исключением. Его любовь к Хопперу вполне понятна: в своих произведениях оба автора постоянно обращаются к эстетике одноэтажной Америки. Плюс для обоих характерен интерес к демонстрации тревожности, а иногда и ужаса в повседневном.
Больше всего цитат из Хоппера можно найти в «Твин Пиксе»: дом Палмеров напоминает «Дом Дэвиса», а заправка Большого Эда — бензозаправочные станции, написанные художником в 1940-е. А ночные офисные сцены вдохновлены нуарной атмосферой «Офиса ночью».
И, разумеется, каждый раз, когда кто-то ест вишневый пирог при электрическом свете, сложно не вспомнить о «Полуночниках».
Пустые лиминальные пространства, зловещее освещение, стерильность окружающих интерьеров роднит с живописью Хоппера даже те кадры Линча, в которых нет прямой цитаты.
Рене Магритт
Почему бы одному сюрреалисту не процитировать другого? И Линч с удовольствием одалживает образы Магритта и как будто буквально держал их в голове еще на этапе кастингов — только посмотрите, как похожи персонажи его фильмов и живописи бельгийского художника!
«Невежественная фея» не только прототип Лоры Палмер, но и характерные для Черного вигвама красные шторы. Одри Хорн вполне могла бы узнать себя в «Портрете Стефи Ланге», а агент Купер — в работе «Воспроизведение запрещено» (как раз за секунду до появления злого двойника!).
Рене Магритт. Вероломство образов. 1928-1929
Тема двойничества — одна из центральных в творчестве Магритта (поэтому люди у него так часто без лиц и отражения) — это идеально ложится в образную систему «Твин Пикса».
Впрочем, один из самых элегантных примеров цитат, связанных с этой темой, не визуальный. Это фраза «Совы не то, чем кажутся» — видимо, она прямо вдохновлена работой Магритта «Вероломство образов (Это не трубка)».
Совы не то, чем кажутся
Двойственность затрагивает и сам характер цитирования: сцена с обнаружением тела Лоры Палмер вдохновлена «Коллективным изобретением» Магритта или «Камиллой на смертном одре» Моне?
Загадочная Белая лошадь пришла из «Чистого разума» бельгийского сюрреалиста или «Ночного кошмара» Фюсли?
И, наконец, что происходит со статуями Венеры в Красной комнате? Почему сначала мы видим Венеру Медичи, потом Милосскую, а затем и вовсе Арльскую?
Фанаты и специалисты выдвигают на этот счет самые разные догадки. А всей правды мы, как известно, никогда не узнаем. Но, возможно, прелесть фильмов великого и ужасного Дэвида Линча как раз в возможности бесконечно играть с отражениями смыслов и отыскивать опровергающие друг друга улики цитаты.
18+
Комментарии (0)