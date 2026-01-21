Где классические и джазовые музыканты ищут ноты и почему это иногда квест? Объясняют Голощекин, Папоян, Бессонов и другие

Почему музыканты предпочитают зарубежные ноты?

«Я люблю играть по нотам, отпечатанным в хороших типографиях. Прежде всего, Henle Verlag. Или, например, если мне предстоит исполнять Шопена, беру издания под редакцией пианиста Яна Экира. За рубежом нередко публикуют уртексты (самое точное отражение первоначального композиторского замысла. — Прим.ред.), что очень ценно», — говорит пианист Илья Папоян.

Схожий критерии выделяет и победитель классического «Евровидения» Иван Бессонов: «Основной показатель хорошего издания — доскональное изучение, как именно ноты писал сам композитор. Я предпочитаю уртексты. Выбор типографии при этом зависит от того, о какой музыке идет речь. Если это Шопен — лучшей считается редакция пианиста Яна Падеревского. Если мы говорим о немцах (Брамсе, Бетховене), я обращусь к Edition Peters. От российского издательства "Музыка" у меня есть полное собрание фортепианных сочинений Рахманинова и Скрябина».

Интересно, что скудность выбора замечают не только академические музыканты, но и джазовые. «Что касается нотных изданий в России — ситуация не всегда радует качеством. Хотя у нас есть блестящие аранжировщики и транскрайберы (люди, снимающие ноты с записей. — Прим.ред.), сам жанр не стимулирует создание нот в массовом порядке», — рассказывает Давид Голощекин, евангелист джаза и основатель Филармонии джазовой музыки.

Дело не только в подходе к работе с материалом и качестве печати. По словам Алексея Красавина, в российских сборниках чаще встречаются ошибки, которые профессиональный музыкант может сразу определить на слух: «С нотными изданиями та же история, что со словарями. Если за рубежом над ними работает команда, скажем, из 500 человек, то у нас из 10. Специалисты-то у нас прекрасные, но они так перегружены, что из-за выгорания и усталости невнимательно вычитывают тексты. Контроль за качеством оставляет желать лучшего, а штат сотрудников не расширяют, потому что иначе будет низкая окупаемость».

Заметный плюс российских изданий — доступность. Например, у «Композитора» можно найти ноты за 90 рублей, а самый дешевый вариант у Henle Verlag обойдется в 490 (в основном ценник варьируется от полутора до десятков тысяч!). При этом, по словам Красавина, в рамках того же «Композитора» могут быть как плохо вычитанные экземпляры, так и блестящие бюджетные ноты: «Я видел партитуру Кнайфеля, сделанную выше европейского уровня. Специалисты поработали над ней творчески, да и печать феноменальная. Противоположный случай — "Ромео и Джульетта" Чайковского. Неряшливо отсканировано, еще и малое разрешение — невозможно разглядеть что-то без лупы».