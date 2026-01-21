Где классические и джазовые музыканты ищут ноты и почему это иногда квест? Объясняют Голощекин, Папоян, Бессонов и другие

В Петербурге запустилось новое нотное издательств «Невма» (редчайшее событие для локального рынка и не только!). Его специалитетом стала работа с современными российскими композиторами и ранее не публиковавшимися сочинениями авторов прошлого. Редакция Собака.ru решила узнать у патриархов и ньюкамеров классики и джаза, где они ищут партитуры и материалы для учебы и выступлений и нужны ли им нотные издательства. Рассказывают мультиинструменталист Давид Голощекин, пианисты Илья Папояна и Иван Бессонов, а также сотрудник Консерватории им. Римского-Корсакова Алексей Красавин.
Какие издательства публикуют ноты?
В школах, колледжах и консерваториях ньюкамеры академической сцены чаще всего работают с нотами петербургского «Композитора» и московской «Музыки» — это крупнейшие издательства, у которых множество специализированных учебных сборников. Реже с партитурами, выпущенными «Союзом художников», «Невмой», а также советскими и дореволюционными экземплярами, как «П. Юргенсон», «Ю. Г. Циммерман» и других. Бывает, что-то издают импринты, которые не специализируются на нотах — например, «Лань».
«В России мало нотных издательств, и это область с низкой конкуренцией», — считает Алексей Красавин, доцент кафедры оркестровки и общего курса композиции в консерватории им. Римского-Корсакова. Среди крупнейших зарубежных игроков на российском рынке можно найти Henle Verlag, Bärenreiter, Schott, Edition Peters, G. Schirmer Inc., Ricordi, Edition Durand.
Почему музыканты предпочитают зарубежные ноты?
«Я люблю играть по нотам, отпечатанным в хороших типографиях. Прежде всего, Henle Verlag. Или, например, если мне предстоит исполнять Шопена, беру издания под редакцией пианиста Яна Экира. За рубежом нередко публикуют уртексты (самое точное отражение первоначального композиторского замысла. — Прим.ред.), что очень ценно», — говорит пианист Илья Папоян.
Схожий критерии выделяет и победитель классического «Евровидения» Иван Бессонов: «Основной показатель хорошего издания — доскональное изучение, как именно ноты писал сам композитор. Я предпочитаю уртексты. Выбор типографии при этом зависит от того, о какой музыке идет речь. Если это Шопен — лучшей считается редакция пианиста Яна Падеревского. Если мы говорим о немцах (Брамсе, Бетховене), я обращусь к Edition Peters. От российского издательства "Музыка" у меня есть полное собрание фортепианных сочинений Рахманинова и Скрябина».
Интересно, что скудность выбора замечают не только академические музыканты, но и джазовые. «Что касается нотных изданий в России — ситуация не всегда радует качеством. Хотя у нас есть блестящие аранжировщики и транскрайберы (люди, снимающие ноты с записей. — Прим.ред.), сам жанр не стимулирует создание нот в массовом порядке», — рассказывает Давид Голощекин, евангелист джаза и основатель Филармонии джазовой музыки.
Дело не только в подходе к работе с материалом и качестве печати. По словам Алексея Красавина, в российских сборниках чаще встречаются ошибки, которые профессиональный музыкант может сразу определить на слух: «С нотными изданиями та же история, что со словарями. Если за рубежом над ними работает команда, скажем, из 500 человек, то у нас из 10. Специалисты-то у нас прекрасные, но они так перегружены, что из-за выгорания и усталости невнимательно вычитывают тексты. Контроль за качеством оставляет желать лучшего, а штат сотрудников не расширяют, потому что иначе будет низкая окупаемость».
Заметный плюс российских изданий — доступность. Например, у «Композитора» можно найти ноты за 90 рублей, а самый дешевый вариант у Henle Verlag обойдется в 490 (в основном ценник варьируется от полутора до десятков тысяч!). При этом, по словам Красавина, в рамках того же «Композитора» могут быть как плохо вычитанные экземпляры, так и блестящие бюджетные ноты: «Я видел партитуру Кнайфеля, сделанную выше европейского уровня. Специалисты поработали над ней творчески, да и печать феноменальная. Противоположный случай — "Ромео и Джульетта" Чайковского. Неряшливо отсканировано, еще и малое разрешение — невозможно разглядеть что-то без лупы».
Где музыканты ищут ноты офлайн?
Во время учебы ноты можно брать в библиотеках. «В ССМШ (средней специальной музыкальной школе при консерватории им. Римского-Корсакова. — Прим.ред.) и в консерватории можно найти часто исполняемые произведения, но в этом случае перед тобой не стоит выбор издательства или внешнего вида нот — что выдают, то и берешь», — делится Илья Папоян.
Еще один вариант как для студентов, так и для профессиональных музыкантов: приобрести ноты. Например, в Петербурге это можно сделать в трех специализированныъ местах — «Северной лире», «Доме Нот» и «Союзе художников». Также ноты бывают в книжных («Подписные издания», «Дом Книги», «Буквоед», «Читай город») и музыкальных магазинах («Музторг», «Глинки.ру», Musicfort, Goronok, «Гитарист», Parts & Strings, Pop-Music, Music Market, Skifmusic, «Музыкальная планета», «Классика»).
«Ассортимент офлайн достаточно узкий — серьезных изданий нет. На кассе иногда можно заказать ноты из-за рубежа. В этом случае качество может быть хорошим, но срок ожидания — два-три месяца. За это время музыкант уже отыграет концерт, для которого он делал заказ», — говорит Папоян.
Впрочем, вопрос поиска нот стоит остро далеко не для всех музыкантов. Например, исключение здесь джазмены: «В джазе отношение к нотам принципиально иное: это импровизационное искусство, где основа — не точное воспроизведение текста, а вариация на заданную гармонию. Профессиональные джазовые музыканты чаще работают с цифровками (буквенно-цифровыми записями аккордов. — Прим.ред.), а не партитурами», — комментирует Давид Голощекин.
Почему музыканты скачивают ноты в интернете?
Petrucci Music Library, Classic-Online, Musicnotes, Sheet Music Plus, «Нотомания», «Нотный архив Бориса Тараканова», MusicaNeo — вот лишь немногие из сайтов, на которых музыканты изучают ноты. Особенно они актуальны в случае с работами современных композиторов — из-за широкой доступности в интернете и низкого спроса на бумажные копии их редко издают.
Для многих музыкантов интернет в целом становится выходом из положения. «Я большой ценитель хороших сборников: текстов, отредактированных и проверенных множеством профессионалов. Но если возможности получить такие ноты у меня нет, я спокойно пользуюсь онлайн-вариантом», — говорит Иван Бессонов.
Конечно, скачивать ноты не всегда возможно. Например, для разучивания материала или участия в конкурсах (на них музыканты обязаны играть по опубликованным изданиям). В других случаях распечатки удобнее. Скажем, для участников оркестра. Не все специалисты продумывают партитуры таким образом, чтобы была возможность переворачивать страницы в моменты паузы, поэтому перед концертом приходится обращаться к интернету.
Если же участник оркестра играет в театре, появляется еще одна проблема: в постановках сцены могут вырезать и менять местами. Издательства ориентируются на оригинал, а не выпускают партитуры в зависимости от пожеланий площадок, поэтому нотные библиотеки при театрах отдельно редактируют и распечатывают материал для музыкантов.
Кажется, что профессионалы в исключительных случаях могли бы подбирать ноты и на слух? Но это не принято — ведь в тексте отражены и ритм, и динамика, и знаки артикуляции. Угадать их сложно, если вообще возможно. Иногда при отсутствии качественных изданий музыканты, скорее, предпочтут играть ноты наизусть: «Для меня интернет — не лучший вариант. Я могу заучить скачанный вариант нот с телефона, и на концерте, когда сяду за рояль, воспроизведу их по памяти. Но если есть возможность, я люблю играть по “живым" хорошим изданиям», — говорит Илья Папоян.
Нужны ли музыкантам новые нотные издательства?
Что касается запуска новых издательств, Алексей Красавин убежден: растущая конкуренция — положительная новость. «Чем больше альтернатив — тем лучше. Я буду рад, если у меня появится возможность выбирать из десятков партитур первой симфонии Бетховена: от 200 до 2000 рублей в разных видах печати. Еще прекраснее, когда выпускают современную музыку. С ней у наших издательств дела идут не очень: композиторы пишут сложно, их ноты трудно набирать. Да и такую литературу покупают мало по сравнению с Чайковским или Бетховеном, например».
Иван Бессонов, напротив, считает, что особой необходимости в них нет: «Мы живем в эпоху, когда все ранее плохо доступное лежит у нас буквально перед носом: любые партитуры и ноты есть онлайн. С изучением нового материала проблем точно нет. Да, есть нюансы с достоверностью нотного текста и удобством печати, но в каком-то смысле это уже вторично, если у тебя есть понимание стиля композитора или если ты можешь послушать его в чьем-то исполнении».
Получается, опыт музыкантов показывает, что издательствам нужно адаптироваться к новым привычкам аудитории: свободному и быстрому доступу к нотам онлайн. Новые проекты в этой сфере имеют смысл тогда, когда они создают безошибочный, актуальный, качественный и удобный материал, который может оказаться у музыкантов бюджетно и в короткие сроки.