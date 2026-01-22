Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Уикенд

Чем заняться в Петербурге с 22 по 25 января

Фестиваль театра одного актера «Монокль», предпремьерный показ притчи Романа Михайлова на сцене БДТ, трибьют Дню снятия блокады в режиссуре Юрия Смекалова, концерт «К 270-летию со дня рождения Моцарта» (при участии Ильи Папояна!) и дискуссия о кинообразовании с Любовью Аркус, Львом Лурье, Юрием Сапрыкиным и Сергеем Сельяновым — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 22 ЯНВАРЯ

Федор Федотов
Евгения Берн

Федор Федотов

Лекция «Зеленый и беспорядочный: идеальный город XXI века», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

19:00

Архитектурный критик и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Мария Элькина — о трех главных качествах мегаполиса мечты.

Фестиваль театра одного актера «Монокль», «Балтийский дом» (18+)

В программе авторские постановки из Петербурга, Москвы, Копенгагена, Сухума, Нижнего Новгорода, Вологды и Ярославля. Среди них, например, «Дом» Елизаветы Дубровиной, «Преступление и наказание» Александра Муравицкого, «Высокая башня» Арины Лыковой и «Хорошие песни» Александры Урсуляк.

С 22 января по 8 марта

Лекция «Искусство Испании XV-XVI веков», Главный Штаб (16+)

19:00

Искусствовед Мария Прохорцова расскажет о Веласкесе, Эль Греко и других мастерах эпохи барокко.

Спектакль «Жизнь и приключения Сарая №XII», «Узел» (18+)

20:00

Режиссер Роман Муромцев ставит рассказ Виктора Пелевина о сарае (буквально!), у которого есть свои чувства, желания и мечты.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим вольную интерпретацию повести Николая Лескова «Левша» (6+) с Федором Федотовым и кавербоем январского номера Coбака.ru Юрием Колокольниковым, фильм-обладатель специального приза жюри Каннского кинофестиваля «Воскрешение» (18+), криминальную драму «Сезон охоты» (18+), приквел культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс: Сквозь огонь» (18+), экранизацию второй части популярной видеоигры «Возвращение в Сайлент Хилл» (18+), повторный прокат культовой ленты японского хоррормейкера Такаси Миике «Кинопроба» (18+) и аниме автора дилогии «Призрак в доспехах» «Яйцо ангела» (16+).

ПЯТНИЦА: 23 ЯНВАРЯ

Роман Михайлов
Алексей Костромин

Роман Михайлов

Спектакль «Утренний предшественник», БДТ им. Товстоногова (16+)

19:00

Предпремьерный показ первой работы Романа Михайлова на большой сцене БДТ. «Утренний предшественник» — его притча о предопределенности выбора, который душа совершает до рождения. В ролях: звезды БДТ Геннадий Блинов, Алексей Винников, Николай Горшков, Валерий Дегтярь, Юлия Ильина, Александра Соловьева.

23 и 24 января

Выставка «Жизнь вещей», «Росфото» (12+)

Коллекция нестандартных натюрмортов Бориса Смелова, Александра Китаева и Питера Миллера и других фотографов.

С 23 января по 22 марта

Спектакль «Макбет: рассказ глупца», «Особняк» (16+)

19:30

Гран-гиньоль в постановке Сони Дымшиц — концентрат из оригинального шекспировского сюжета о муках совести и мыслях о свершившейся трагедии.

23 и 24 января

Спектакль «Война и мир», Мариинский-2 (12+)

Грандиозная опера на музыку Сергея Прокофьева, поставленная Андреем Кончаловским еще в 2000 году.

23, 24 и 25 января

Выставка «Зимовье», «Фабрика лимонной кислоты» (18+)

Живопись, графика и инсталляции о зиме как метафизическом переходном периоде.

До 23 февраля

СУББОТА: 24 ЯНВАРЯ

Илья Папоян
Наталья Скворцова

Илья Папоян

Концерт «К 270-летию со дня рождения Моцарта», Концертный зал Мариинского театра (6+)

19:00

Симфония № 35, мотет Exsultate, jubilate, а также концерты для флейты и арфы и для фортепиано с оркестром в исполнении рок-звезды академической сцены Ильи Папояна, арфистки Софьи Кипрской, флейтиста Дениса Лупачева и сопрано Антонины Весениной.

Спецпоказ «Падшие ангелы», «Родина» (18+)

19:00

Культовый фильм Вонг Кар-Вая о судьбе немого киллера и его напарницы в ночном Гонконге.

Музыкальный клуб «Феномен детской советской пластинки», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

18:00

Слушаем самые известные пластинки эпохи и лекцию об истории их создания от диджея Алексея Чивкина.

Вечеринка «Поиск», Blank (18+)

23:00

Сезон открывает техно-лайнап: Daniel de Boa, Die+Rich, Exponent, Getmioud, Neuro, VTP и другие.

Лекция «HIM и другие: разбираем феномен финской музыки», кабаре-бар «Шум» (18+)

18:00

Музыкальный обозреватель Владимир Завьялов расскажет про Nightwish, Apocalyptica, Sunrise Avenue и прочих звезд финской сцены.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 25 ЯНВАРЯ

Юрий Смекалов
Алексей Костромин

Юрий Смекалов

Спектакль «Театральный урок», Мариинский театр (6+)

13:00

Образовательный трибьют Дню снятия блокады. Режиссером балетных вариаций,  групповых танцев и массовых сцен выступил Юрий Смекалов.

День открытых дверей школы «Сеанс», «Севкабель Порт» (16+)

12:00

Любовь Аркус поделится инсайдами о своих фильмах, Василий Степанов проведет показ ленты «Кончится лето», а Лев Лурье, Юрий Сапрыкин и Сергей Сельяновдискуссию о кинообразовании.

Концерт «Пикник Электрум», ЦСИ им. Курехина (12+)

19:00

Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный сыграют бэнгеры «Пикника» под электронные аранжировки.

Концерт Life On Venus, Дом Радио, Невский, 62 (16+)

20:00

Московское шугейз-трио выступит с шумовыми коллажами и проникновенной лирикой.

Выставка «Утро неспящих», MYTH Gallery (16+)

Участник нашего арт-дропа «Коллекционировать искусство» Егор Федоричев представит сцены человеческой жестокости, изображенные на ветоши.

До 15 февраля

