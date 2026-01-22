Чем заняться в Петербурге с 22 по 25 января

Лекция «Зеленый и беспорядочный: идеальный город XXI века», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

19:00

Архитектурный критик и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Мария Элькина — о трех главных качествах мегаполиса мечты.

Фестиваль театра одного актера «Монокль», «Балтийский дом» (18+)

В программе авторские постановки из Петербурга, Москвы, Копенгагена, Сухума, Нижнего Новгорода, Вологды и Ярославля. Среди них, например, «Дом» Елизаветы Дубровиной, «Преступление и наказание» Александра Муравицкого, «Высокая башня» Арины Лыковой и «Хорошие песни» Александры Урсуляк.

С 22 января по 8 марта

Лекция «Искусство Испании XV-XVI веков», Главный Штаб (16+)

19:00

Искусствовед Мария Прохорцова расскажет о Веласкесе, Эль Греко и других мастерах эпохи барокко.

Спектакль «Жизнь и приключения Сарая №XII», «Узел» (18+)

20:00

Режиссер Роман Муромцев ставит рассказ Виктора Пелевина о сарае (буквально!), у которого есть свои чувства, желания и мечты.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим вольную интерпретацию повести Николая Лескова «Левша» (6+) с Федором Федотовым и кавербоем январского номера Coбака.ru Юрием Колокольниковым, фильм-обладатель специального приза жюри Каннского кинофестиваля «Воскрешение» (18+), криминальную драму «Сезон охоты» (18+), приквел культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс: Сквозь огонь» (18+), экранизацию второй части популярной видеоигры «Возвращение в Сайлент Хилл» (18+), повторный прокат культовой ленты японского хоррормейкера Такаси Миике «Кинопроба» (18+) и аниме автора дилогии «Призрак в доспехах» «Яйцо ангела» (16+).