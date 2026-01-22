Чем заняться в Петербурге с 22 по 25 января

Фестиваль театра одного актера «Монокль», предпремьерный показ притчи Романа Михайлова на сцене БДТ, трибьют Дню снятия блокады в режиссуре Юрия Смекалова, концерт «К 270-летию со дня рождения Моцарта» (при участии Ильи Папояна!) и дискуссия о кинообразовании с Любовью Аркус, Львом Лурье, Юрием Сапрыкиным и Сергеем Сельяновым — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 22 ЯНВАРЯ
Федор Федотов
Лекция «Зеленый и беспорядочный: идеальный город XXI века», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)
19:00
Архитектурный критик и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Мария Элькина — о трех главных качествах мегаполиса мечты.
Фестиваль театра одного актера «Монокль», «Балтийский дом» (18+)
В программе авторские постановки из Петербурга, Москвы, Копенгагена, Сухума, Нижнего Новгорода, Вологды и Ярославля. Среди них, например, «Дом» Елизаветы Дубровиной, «Преступление и наказание» Александра Муравицкого, «Высокая башня» Арины Лыковой и «Хорошие песни» Александры Урсуляк.
С 22 января по 8 марта
Лекция «Искусство Испании XV-XVI веков», Главный Штаб (16+)
19:00
Искусствовед Мария Прохорцова расскажет о Веласкесе, Эль Греко и других мастерах эпохи барокко.
Спектакль «Жизнь и приключения Сарая №XII», «Узел» (18+)
20:00
Режиссер Роман Муромцев ставит рассказ Виктора Пелевина о сарае (буквально!), у которого есть свои чувства, желания и мечты.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим вольную интерпретацию повести Николая Лескова «Левша» (6+) с Федором Федотовым и кавербоем январского номера Coбака.ru Юрием Колокольниковым, фильм-обладатель специального приза жюри Каннского кинофестиваля «Воскрешение» (18+), криминальную драму «Сезон охоты» (18+), приквел культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс: Сквозь огонь» (18+), экранизацию второй части популярной видеоигры «Возвращение в Сайлент Хилл» (18+), повторный прокат культовой ленты японского хоррормейкера Такаси Миике «Кинопроба» (18+) и аниме автора дилогии «Призрак в доспехах» «Яйцо ангела» (16+).
ПЯТНИЦА: 23 ЯНВАРЯ
Роман Михайлов
Спектакль «Утренний предшественник», БДТ им. Товстоногова (16+)
19:00
Предпремьерный показ первой работы Романа Михайлова на большой сцене БДТ. «Утренний предшественник» — его притча о предопределенности выбора, который душа совершает до рождения. В ролях: звезды БДТ Геннадий Блинов, Алексей Винников, Николай Горшков, Валерий Дегтярь, Юлия Ильина, Александра Соловьева.
23 и 24 января
Выставка «Жизнь вещей», «Росфото» (12+)
Коллекция нестандартных натюрмортов Бориса Смелова, Александра Китаева и Питера Миллера и других фотографов.
С 23 января по 22 марта
Спектакль «Макбет: рассказ глупца», «Особняк» (16+)
19:30
Гран-гиньоль в постановке Сони Дымшиц — концентрат из оригинального шекспировского сюжета о муках совести и мыслях о свершившейся трагедии.
23 и 24 января
Спектакль «Война и мир», Мариинский-2 (12+)
Грандиозная опера на музыку Сергея Прокофьева, поставленная Андреем Кончаловским еще в 2000 году.
23, 24 и 25 января
Выставка «Зимовье», «Фабрика лимонной кислоты» (18+)
Живопись, графика и инсталляции о зиме как метафизическом переходном периоде.
До 23 февраля
СУББОТА: 24 ЯНВАРЯ
Илья Папоян
Концерт «К 270-летию со дня рождения Моцарта», Концертный зал Мариинского театра (6+)
19:00
Симфония № 35, мотет Exsultate, jubilate, а также концерты для флейты и арфы и для фортепиано с оркестром в исполнении рок-звезды академической сцены Ильи Папояна, арфистки Софьи Кипрской, флейтиста Дениса Лупачева и сопрано Антонины Весениной.
Спецпоказ «Падшие ангелы», «Родина» (18+)
19:00
Культовый фильм Вонг Кар-Вая о судьбе немого киллера и его напарницы в ночном Гонконге.
Музыкальный клуб «Феномен детской советской пластинки», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)
18:00
Слушаем самые известные пластинки эпохи и лекцию об истории их создания от диджея Алексея Чивкина.
Вечеринка «Поиск», Blank (18+)
23:00
Сезон открывает техно-лайнап: Daniel de Boa, Die+Rich, Exponent, Getmioud, Neuro, VTP и другие.
Лекция «HIM и другие: разбираем феномен финской музыки», кабаре-бар «Шум» (18+)
18:00
Музыкальный обозреватель Владимир Завьялов расскажет про Nightwish, Apocalyptica, Sunrise Avenue и прочих звезд финской сцены.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 25 ЯНВАРЯ
Юрий Смекалов
Спектакль «Театральный урок», Мариинский театр (6+)
13:00
Образовательный трибьют Дню снятия блокады. Режиссером балетных вариаций, групповых танцев и массовых сцен выступил Юрий Смекалов.
День открытых дверей школы «Сеанс», «Севкабель Порт» (16+)
12:00
Любовь Аркус поделится инсайдами о своих фильмах, Василий Степанов проведет показ ленты «Кончится лето», а Лев Лурье, Юрий Сапрыкин и Сергей Сельянов — дискуссию о кинообразовании.
Концерт «Пикник Электрум», ЦСИ им. Курехина (12+)
19:00
Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный сыграют бэнгеры «Пикника» под электронные аранжировки.
Концерт Life On Venus, Дом Радио, Невский, 62 (16+)
20:00
Московское шугейз-трио выступит с шумовыми коллажами и проникновенной лирикой.
Выставка «Утро неспящих», MYTH Gallery (16+)
Участник нашего арт-дропа «Коллекционировать искусство» Егор Федоричев представит сцены человеческой жестокости, изображенные на ветоши.
До 15 февраля
Комментарии (0)