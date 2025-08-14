Эксклюзив! «Студиоло вместо стадиона»: фронтмен «Пикника» Эдмунд Шклярский открывает арт-пространство во дворце «Олимпия»

Экспериментальный формат развернется в исторических интерьерах позднего классицизма особняка княгини Долгоруковой на Литейном проспекте. В день открытия — большой сюрприз! «Пикник» исполнит альбом «Дым» целиком — со спецэффектами. Пластинке в этом году, как и группе, — 45 лет!
Эдмунд Шклярский
17 сентября во дворце «Олимпия» открывается арт-пространство «Шклярский. Experience». Оно станет площадкой для экспериментальных проектов художников, музыкантов и композиторов, которые трудно реализовать на больших сценах или в камерных условиях. В дальнейшем основатель — музыкант, художник и фронтмен культовой петербургской рок-группы «Пикник» Эдмунд Шклярский — планирует собирать выставки, лекции, аукционы, литературные и творческие встречи, режиссерский клуб и многое другое.
Новая точка культурного сосредоточения воссоздает ренессансные студиоло — кабинеты для синтеза искусства, науки и философии. Тема появилась органично: на потолке в пространстве будущего «Шклярский. Experience» светилась карта Финского залива. В планах — изучить исторический контекст особняка, узнать подробнее о его знаменитых жильцах и поставить документальный спектакль. Так, в начале XX века домом владел сановник Любимов. На литературных вечерах в салоне его жены часто бывал писатель Александр Куприн (и присутствовал даже российский император Николай II!). Предположительно прототипом Веры Шеины из «Гранатового браслета» была супруга сенатора Дмитрия Любимова, одного из жильцов дома.
Сейчас «Шклярский. Experience» ищет авторов! Вскоре запустят open-call для экспериментальных проектов в области музыки, искусства, литературы, кино и другого.
Эдмунд Шклярский, рисунок-план пространства
Музыкант, художник, основатель пространства:
Для меня это пространство интересно уже тем, что мы можем позволить себе то, что не могли за эти чудесные 45 лет существования группы «Пикник». Уверен, что в нашем городе много артистов, художников, композиторов, которые тоже ищут свое воплощение в пространстве для ограниченного числа людей, где можно себе позволить эксперимент.
В день открытия «Пикник» представит дебютный альбом «Дым» 1982 года в составе Эдмунда Шклярского, Евгения «Жака» Волощука и Алексея Добычина. Ушедшего Али Бахтиярова заменит нынешний барабанщик группы — Ильгиз Юнусов. Также в составе — Стас Шклярский и Марат Корчемный. Также в программе — песни, записанные на студии звукозаписи «Мелодия».
Дальше — больше! «Шклярский. Experience» представит иммерсивный спектакль по повести «Пиковая дама» Александра Пушкина в постановке звезды фильма «Брат» Марии Милютиной. Сценическая адаптация объединит игровую составляющую, эстетику казино (которое располагалось в «Олимпии» в 1990-е годы) и мистику Пушкина. Драматургом выступила Алина Шклярская.
Fun fact: в Петербурге бытует литературный миф, что особняк на Литейном исторически связан с «Пиковой дамой». На самом деле прототип графини — княгиня Наталья Голицына — жила на Малой Морской, 10. А легенда возникла благодаря стихотворению Николая Агнивцева 1923 года: «На Литейном, прямо, прямо, возле третьего угла. Там, где Пиковая Дама, по преданию, жила!».
В планах нового пространства также автографсессия к выходу книги «И нет и никогда не будет» Эдмунда Шклярского, концерт новых аранжировок хитов «Пикника» при участии робота–барабанщика. Следом — выставка и презентация альбома музыканта Васи Ложкина и театральная репрезентация архива (документы, которые ранее никто не видел!) рок-клуба.
