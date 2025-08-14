Эксклюзив! «Студиоло вместо стадиона»: фронтмен «Пикника» Эдмунд Шклярский открывает арт-пространство во дворце «Олимпия»

17 сентября во дворце «Олимпия» открывается арт-пространство «Шклярский. Experience». Оно станет площадкой для экспериментальных проектов художников, музыкантов и композиторов, которые трудно реализовать на больших сценах или в камерных условиях. В дальнейшем основатель — музыкант, художник и фронтмен культовой петербургской рок-группы «Пикник» Эдмунд Шклярский — планирует собирать выставки, лекции, аукционы, литературные и творческие встречи, режиссерский клуб и многое другое.

Новая точка культурного сосредоточения воссоздает ренессансные студиоло — кабинеты для синтеза искусства, науки и философии. Тема появилась органично: на потолке в пространстве будущего «Шклярский. Experience» светилась карта Финского залива. В планах — изучить исторический контекст особняка, узнать подробнее о его знаменитых жильцах и поставить документальный спектакль. Так, в начале XX века домом владел сановник Любимов. На литературных вечерах в салоне его жены часто бывал писатель Александр Куприн (и присутствовал даже российский император Николай II!). Предположительно прототипом Веры Шеины из «Гранатового браслета» была супруга сенатора Дмитрия Любимова, одного из жильцов дома.

Сейчас «Шклярский. Experience» ищет авторов! Вскоре запустят open-call для экспериментальных проектов в области музыки, искусства, литературы, кино и другого.