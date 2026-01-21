Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: «Левша» с Колокольниковым и Федотовым, призер Канн «Воскрешение» и Мэл Гибсон в «Сезоне охоты»

«Сезон охоты» / Hunting Season (18+)

Криминальная драма об охотнике с темным прошлым по имени Боудри (Мэл Гибсон), который спокойно жил в глуши с дочерью Тэг (София Хьюблиц из «Озарка») — до того момента, пока они не приютили раненую девушку Дженьюари (Шелли Хенниг, «Охота на киллера»). Как выясняется через некоторое время, у нее огромные проблемы с местным наркобароном — теперь главному герою предстоит сделать нелегкий моральный выбор.

C 22 января