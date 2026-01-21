Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Поделиться:

Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: «Левша» с Колокольниковым и Федотовым, призер Канн «Воскрешение» и Мэл Гибсон в «Сезоне охоты»

А также — показы киноклассики на больших экранах: «Твин Пикс: Сквозь огонь» Дэвида Линча, «Яйцо ангела» Мамору Осии и «Кинопроба» Такаси Миике. Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

LEGIO FELIX при поддержке Фонда Кино, 2026

«Левша» (6+)

Максимально вольная интерпретация повести Николая Лескова в виде шпионского приключенческого блокбастера в декорациях Петербурга XIX века. Британская разведка следит за императором с помощью механических блох — для ликвидации государственной угрозы молодой офицер Петр Огарев (Федор Федотов) объединяет усилия с гениальным, но эксцентричным тульским мастером Левшой (Юрий Колокольников, кавербой январского номера Coбака.ru!) Также в картине снялись Леонела Мантурова, Алексей Гуськов, Ян Цапник и другие, а режиссером выступил Владимир Беседин (автор короткометражки про майора Грома, где его играет Александр Горбатов).

С 22 января

Huace Pictures, Dangmai Films (Shanghai), CG Cinéma, Arte France Cinéma, Obluda Films, 2025

«Воскрешение» / Resurrection (18+)

Обладатель специального приза жюри Каннского кинофестиваля-2025. Китаец Би Гань снял монументальную фантасмагорию с трудноописуемым сюжетом — по сути, это арт-блокбастер на тему человеческого будущего и сновидческой реальности, который к тому же активно и с нескрываемым удовольствием цитирует классику мирового кино.

С 22 января

Beno Films, BondIt Media Capital, Buffalo 8 Productions, CaliWood Pictures, Filmopoly, 2025

«Сезон охоты» / Hunting Season (18+)

Криминальная драма об охотнике с темным прошлым по имени Боудри (Мэл Гибсон), который спокойно жил в глуши с дочерью Тэг (София Хьюблиц из «Озарка») — до того момента, пока они не приютили раненую девушку Дженьюари (Шелли Хенниг, «Охота на киллера»). Как выясняется через некоторое время, у нее огромные проблемы с местным наркобароном — теперь главному герою предстоит сделать нелегкий моральный выбор.

C 22 января

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

New Line Cinema, CiBy 2000, Lynch, Frost Productions, Twin Peaks Productions, 1992

«Твин Пикс: Сквозь огонь» / Twin Peaks: Fire Walk with Me (1992) (18+)

Приквел культового сериала Дэвида Линча снова в кинотеатрах — чтобы попасть в Черный Вигвам и вообще погрузиться в соответствующую атмосферу (не так важно, повторно или в первый раз), достаточно просто купить билет.

C 22 января

Basara Pictures, Creators Company Connection, Omega Project, 1999

«Кинопроба» / Ôdishon (1999) (18+)

Возвращение на экраны культовой ленты японского хоррормейкера Такаси Миике по повести Рю Мураками — в центре сюжета овдовевший мужчина, решивший найти новую спутницу с помощью кастинга в несуществующий фильм.

Помимо прочего, это одна из любимых картин Квентина Тарантино — он включил ее в свой личный топ кино девяностых и нулевых.

C 22 января

Studio DEEN, Tokuma Shoten, 1985

«Яйцо ангела» / Tenshi no tamago (1985) (16+)

Анимационный фильм автора дилогии «Призрак в доспехах» Мамору Осии выходит на экраны в отреставрированном виде. Сюрреалистический визуальный опыт из середины восьмидесятых, в котором девочка с загадочным яйцом в руках в сновидческих декорациях встречает воина, теперь можно пережить в кинотеатре в качестве 4K.

с 22 января

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: