Историк Лев Лурье — с манифестом о том, как стать профессиональным петербуржцев

От Дмитрия Лихачева до команды краеведов «Гэнгъ» и сообщества «Зеленый Петербург» во главе с Сергеем Семаком: историк и культуртрегер Лев Лурье для проекта «Собака.ru» «Петербург будущего» объясняет, как стать профессиональным петербуржцем.
Профессиональный петербуржец. Эти слова сочетаются немного странно. Можно ли быть профессиональным шутником? Не юмористом, а именно шутником. Профессиональным плакальщиком? Можно, но не в качестве ремесла, за которое такой профессионал получает деньги. Просто профессиональный *вставить нужное* гипертрофирует часть своей личности. Это маска, которая делает такого человека комическим персонажем. Но плоха ли комедия?
Я видел профессиональных петербуржцев. Это манерные, преувеличенно любезные люди, которые знают автора каждого барельефа и с легкостью определят стиль любой колонны. Такие петербуржцы — это дети комплексов самого города: комплексов, которые появились из-за потери статуса столицы империи, блокады, общения с подчеркнуто невежественным начальством.
Есть у «профессионального петербуржца» и другое значение. Речь обо всех этих прекрасных людях, которые заслуженно не сходят со страниц «Собака.ru»: они моют парадные, вкладывают последнее в восстановление дверей и витражей, открывают целые музеи. Да, они тоже «чудаки», но в этом слове нет ни капли негатива.
Такие профессионалы — не сверхновое явление. Петербургская интеллигенция воплощала в жизнь теорию малых дел еще тогда, когда о такой теории-то никто не слышал. К концу 1920-х годов в Ленинграде (а еще совсем недавно — в Петрограде) убили краеведение. А когда я был подростком, именно такие энтузиасты по крупицам его восстанавливали, составляя списки утраченных дореволюционных домов. Возглавлял группу этих по-хорошему безумных людей историк архитектуры Борис Кириков.
Вообще, традиция профессиональной любви к Петербургу восходит к историку Николаю Анциферову, для него дотошное изучение всех домов города давало возможность «утонуть» в прекрасном прошлом, противостоять советской действительности. Настоящее же возрождение любви к Петербургу началось в 1970-е: энтузиасты могли часами сидеть и изучать, что было в той столовой и этой бане. К числу таких вот профессиональных петербуржцев относился, кстати, Дмитрий Лихачев.
Профессиональные петербуржцы — это интеллигенция. Люди с высшим образованием, озабоченные не только собственной семьей и пропитанием, но и общественными надобностями. В последние пять-десять лет стало сложно участвовать в политической жизни города. Но приносить ему пользу хочется. Так и появляются, например, краеведы из «Гэнга», которые шефствуют над старинными парадными и витражами, Советы домов. Локальные сообщества в соцсетях вроде «Петроградской диаспоры». Бизнесмен Максим Левченко, благодаря которому наконец-то откроется музей Бродского.
Банально, но всех их объединяет любовь к Петербургу. Это, знаете ли, сложная категория. Любовь петербургского интеллигента к своему городу несколько болезненна. Петербург — это ведь по идее только часть родины. Но Россия большая и разная, охватить всю ее любовью очень тяжело. А город — легко. Поэтому часть заменяет целое. Это как Каталония для жителей Барселоны, Шотландия для шотландцев. Если сравнивать с Москвой, то столица — это США: большая, сытая, веселая, жизнерадостная, живущая настоящим и будущим. А Петербург — это Великобритания: богатое прошлое, несколько жалкое настоящее.
Кстати, чтобы быть профессиональным петербуржцем, совершенно не обязательно тут рождаться. Петербург — столица русских северов, основной пласт приезжих — из Мурманска, Норильска, Архангельска, из Сибири. Они носят такой же культурный код, и стать петербуржцами им куда проще, чем, например, уроженцу Кубани.
У меня нет универсального рецепта того, как стать профессиональным петербуржцем. Наш дар и наше проклятие в том, что в Петербурге при всем желании много не заработаешь. Да и времени свободного больше: на чтение, на хобби. Вот и тратим это время на бескорыстный труд. А если есть желание стать профессиональным петербуржцем и направить нерастраченную энергию на город, среда и знакомства сами выведут.
Профессиональный ли я петербуржец? Да, но как раз в прямом смысле, я ведь на этом зарабатываю: пишу книги, провожу экскурсии. Все мои проекты — это по сути активная любовь к Петербургу: и фестиваль «День Д» в честь писателя Сергея Довлатова, и «Дом культуры Льва Лурье», где мы проводим лекции, и книги. Но это не основа моей личности. Все-таки я еще профессиональный историк и профессиональный учитель.
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