Историк Лев Лурье — с манифестом о том, как стать профессиональным петербуржцев

Профессиональный петербуржец. Эти слова сочетаются немного странно. Можно ли быть профессиональным шутником? Не юмористом, а именно шутником. Профессиональным плакальщиком? Можно, но не в качестве ремесла, за которое такой профессионал получает деньги. Просто профессиональный *вставить нужное* гипертрофирует часть своей личности. Это маска, которая делает такого человека комическим персонажем. Но плоха ли комедия?

Я видел профессиональных петербуржцев. Это манерные, преувеличенно любезные люди, которые знают автора каждого барельефа и с легкостью определят стиль любой колонны. Такие петербуржцы — это дети комплексов самого города: комплексов, которые появились из-за потери статуса столицы империи, блокады, общения с подчеркнуто невежественным начальством.

Есть у «профессионального петербуржца» и другое значение. Речь обо всех этих прекрасных людях, которые заслуженно не сходят со страниц «Собака.ru»: они моют парадные, вкладывают последнее в восстановление дверей и витражей, открывают целые музеи. Да, они тоже «чудаки», но в этом слове нет ни капли негатива.

Такие профессионалы — не сверхновое явление. Петербургская интеллигенция воплощала в жизнь теорию малых дел еще тогда, когда о такой теории-то никто не слышал. К концу 1920-х годов в Ленинграде (а еще совсем недавно — в Петрограде) убили краеведение. А когда я был подростком, именно такие энтузиасты по крупицам его восстанавливали, составляя списки утраченных дореволюционных домов. Возглавлял группу этих по-хорошему безумных людей историк архитектуры Борис Кириков.