  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Чем заняться в Петербурге с 4 по 7 декабря

Концерт хип-хоп-звезды Xzibit, лекция Ивана Чечота о творчестве Куинджи, самая душеспасительная и актуальная постановка сезона «Старший сын» в Ленсовета, эпилог техно-фестиваля Gamma под названием Delta, а также премьера фэнтези-спектакля Яны Туминой и «Упсала-Цирка» — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.

ЧЕТВЕРГ: 4 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА: 5 ДЕКАБРЯ
СУББОТА: 6 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 7 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ: 4 ДЕКАБРЯ

Зоя Бербер
Виктор Кривогуз

Зоя Бербер

Концерт Xzibit, «А2» (12+)

20:00

Хип-хоп-звезда Западного побережья (обязательно послушайте его фиты с Dr.Dre и Snoop Dogg!) исполнит свой первый за 12 лет альбом Kingmaker.

«День рождения кабаре», «Шум» (18+)

Отмечаем праздник джазовым лайвом, поэтическим перформансом и (внезапно!) лекцией о феномене Тейлор Свифт.

До 6 декабря

Выставка «Класс зверей и птиц, цветов и плодов. Академические классы XVIII века», Музей Академии художеств (6+)

Масштабная ретроспектива жанров натюрморта и анималистики. Среди авторов — Пауль де Вос, Иоганн Гроот, Карл Кнаппе, Даниэль Зегерс и другие.

До 29 марта

Концерт Элли на маковом поле, Aurora Concert Hall (12+)

20:00

Подпеваем «Любовь моя всегда выходила мне боком» и другим инди-хитам.

Концерт Игоря Заливалова и Софии Бридж, Екатерининское Собрание (6+)

19:00

Слушаем скрипичный и семейный дуэт, синтезирующий неоклассику, эмбиент, этнику и даже рок.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим новый фильм режиссера «Олдбоя» Пак Чхан-ука «Метод исключения» (18+), роуд- и бадди-муви с Евгением Ткачуком «Волчок» (16+), обладателя приза жюри в Каннах-2025 «Звук падения» (18+), фолк-хоррор «Крипер» (18+), триллер по мотивам реальной истории «Выживший» (18+), а также комедии «Семьянин» (16+) (в касте Деревянко и Снигирь!) и «Шальная императрица» (16+) ( Бербер и Пегова!).

ПЯТНИЦА: 5 ДЕКАБРЯ

Иван Чечот
Наталья Скворцова

Иван Чечот

Спектакль «Старший сын», Театр им. Ленсовета (16+)

19:00

Самая душеспасительная и актуальная постановка сезона о внезапном хрупком счастье провинциального музыканта Сарафанова (его играет Александр Новиков!).

Лекция «Куинджи. Техника и мистика света», «Гельвеция» (12+)

19:00

Солнце русского искусствоведения Иван Чечот предложит альтернативный взгляд на творчество пейзажиста, чья ретроспектива прямо сейчас проходит в Русском музее.

Спектакль «Veche battle. Grozny vs Kurbsky», «Скороход» (16+)

21:30

Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского в формате хип-хоп-баттла (победителя определят зрители!).

Концерт «Фрэнк?», Fish Fabrique Nouvelle (16+)

19:00

Петербургский анти-фолк-проект выступит с большим сольником.

Выставка «0,002 люмена», галерея «ТЕТА» (0+)

Художник-самоучка Foolish Traveler создал оду образам наших компаньонов — жуков и псов (кажется, прямой конкурент выставки Данила Дэге!).

До 16 декабря

СУББОТА: 6 ДЕКАБРЯ

КУОК
Фото: Бауыржан Бисмилдин

КУОК

Спектакль «Заштрихованный ансамбль», ЦСИ им. Курехина (18+)

20:00

Фестиваль «Дягилев P.S.» продолжается выступлением ансамбля Мамелы Ньямзы — эклектичного хореографа из ЮАР.

Delta, завод Степана Разина (18+)

23:00

В лайн-апе эпилога техно-фестиваля Gamma — Ivan Logos, Lena Popova, Förm, ISH11, Irshad Hussein и другие.

Моноспектакль «Самое любимое», Филармония им. Шостаковича (12+)

20:00

В честь своего 75-летия актер и режиссер Константин Райкин прочтет стихи Пушкина и Самойлова.

Концерт «Игорь Яковенко. DILEMMA», Левашовский хлебозавод (0+)

19:00

Джазмен и неоклассик сыграет на препарированном рояле мистерию Dilemma.

Концерт-презентация нотного издательства «Невма», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

19:30

Слушаем Ансамбль независимых музыкантов и паблик-ток о роли нотоиздательств в современной культуре.

Концерт КУОК, МТС Live Холл (16+)

19:00

Хип-хоп-экспериментатор представит новый альбом Qtopia.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 7 ДЕКАБРЯ

Яна Тумина
Данил Ярощук

Яна Тумина

Спектакль «Цирк Фибоначчи», «Упсала-Цирк» (12+)

19:00

Режиссер Яна Тумина представит инклюзивное фэнтези о чудесах и чудачествах.

Выставка «Автопортреты», «10.203» (12+)

В экспозиции, как следует из ее названия, селфи 81 (!) художника. Среди них — Елена Филаретова, Владимир Абих, Максим Има, Вова Цыган, Стас Багс, Alesha, Лера Попова и прочие знакомые лица. 

До 16 декабря

Спектакль «Жизнь и приключения Сарая №XII, «Узел» (18+)

19:00

Режиссер Роман Муромцев ставит рассказ Виктора Пелевина о сарае (буквально!), у которого есть свои чувства, желания и мечты.

Лекция по фильму «Русалка», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

18:00

Кинокритик Мария Кувшинова расскажет, как лента Анны Меликян о лунной девочке, мечтающей стать балериной, смотрелась в нулевые и как выглядит из сегодняшнего дня. 

Комментарии (0)

