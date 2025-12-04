Чем заняться в Петербурге с 4 по 7 декабря

Спектакль «Цирк Фибоначчи», «Упсала-Цирк» (12+)

19:00

Режиссер Яна Тумина представит инклюзивное фэнтези о чудесах и чудачествах.

Выставка «Автопортреты», «10.203» (12+)

В экспозиции, как следует из ее названия, селфи 81 (!) художника. Среди них — Елена Филаретова, Владимир Абих, Максим Има, Вова Цыган, Стас Багс, Alesha, Лера Попова и прочие знакомые лица.

До 16 декабря

Спектакль «Жизнь и приключения Сарая №XII, «Узел» (18+)

19:00

Режиссер Роман Муромцев ставит рассказ Виктора Пелевина о сарае (буквально!), у которого есть свои чувства, желания и мечты.

Лекция по фильму «Русалка», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

18:00

Кинокритик Мария Кувшинова расскажет, как лента Анны Меликян о лунной девочке, мечтающей стать балериной, смотрелась в нулевые и как выглядит из сегодняшнего дня.