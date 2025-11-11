Гид по «Дягилев P.S.»-2025: худрук фестиваля Наталья Метелица — обо всех хайлайтах программы этого года

Каким будет фестиваль в 2025 году?

От фестиваля, как и всегда, стоит ожидать радости узнавания новых трупп и премьер замечательного качества. Например, Национальный театр танца Венгрии, Балет Каталонии, труппа Мамелы Ньямзы — все они еще никогда не были в России.

Предупреждаю: фестивальное искусство — не самое легкое, оно имеет свои особенности, и быть его зрителем — это труд. Неверно думать, что вы придете на успешный коммерческий проект сугубо получать удовольствие, хлопать, смотреть на фуэте и слушать музыку, ласкающую слух. Программа Дягилевского фестиваля — это переосмысление и преломление классического наследия в творчестве современных художников, острое высказывание и совершенное исполнение.

Так сложилось, что в этот раз мы познакомим зрителя с творчеством женщин хореографов: венгерского автора Евы Дуды (спектакль «Фрида»!), китайского Си Син (спектакль «Сати/Весна священная»!) и постановщицы из ЮАР Мамелы Ньямза (спектакль «Заштрихованный ансамбль»!). Представьте себе: даже хореограф мужчина Элиас Гарсиа, который везет к нам «Джульетту и Ромео», в названии своего спектакля на первое место вывел Джульетту. Он тоже, вероятно, считает, что сегодня стоит присмотреться именно к женщине, ее творчеству и взгляду на мир. Женщина — это все-таки интеллектуальная и эмоциональная пластичность и меньшая агрессивность. Она позволяет изменить мир к лучшему. Хотя бы чуть-чуть.