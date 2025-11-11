Гид по «Дягилев P.S.»-2025: худрук фестиваля Наталья Метелица — обо всех хайлайтах программы этого года

С 12 ноября по 14 декабря в Петербурге пройдет XVI фестиваль «Дягилев P.S.». Как и всегда, в насыщенной программе — множество балетных премьер, опера (!), редкости для танц-ценителей и хиты, понятные даже неофитами. На что особенно обратить внимание на смотре в этом году по просьбе Собака.ru рассказывает худрук фестиваля, директор Музея театрального и музыкального искусства и лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Наталья Метелица.
спектакль «Сати/Весна священная»
Каким будет фестиваль в 2025 году?
От фестиваля, как и всегда, стоит ожидать радости узнавания новых трупп и премьер замечательного качества. Например, Национальный театр танца Венгрии, Балет Каталонии, труппа Мамелы Ньямзы — все они еще никогда не были в России.
Предупреждаю: фестивальное искусство — не самое легкое, оно имеет свои особенности, и быть его зрителем — это труд. Неверно думать, что вы придете на успешный коммерческий проект сугубо получать удовольствие, хлопать, смотреть на фуэте и слушать музыку, ласкающую слух. Программа Дягилевского фестиваля — это переосмысление и преломление классического наследия в творчестве современных художников, острое высказывание и совершенное исполнение.
Так сложилось, что в этот раз мы познакомим зрителя с творчеством женщин хореографов: венгерского автора Евы Дуды (спектакль «Фрида»!), китайского Си Син (спектакль «Сати/Весна священная»!) и постановщицы из ЮАР Мамелы Ньямза (спектакль «Заштрихованный ансамбль»!). Представьте себе: даже хореограф мужчина Элиас Гарсиа, который везет к нам «Джульетту и Ромео», в названии своего спектакля на первое место вывел Джульетту. Он тоже, вероятно, считает, что сегодня стоит присмотреться именно к женщине, ее творчеству и взгляду на мир. Женщина — это все-таки интеллектуальная и эмоциональная пластичность и меньшая агрессивность. Она позволяет изменить мир к лучшему. Хотя бы чуть-чуть.
спектакль «Фрида»
Какие постановки нельзя пропускать?
- «Сати/Весна священная». Это спектакль, которым мы открываем фестиваль. Его автор — Си Син — ищет симбиоз: смотрит, что делает Европа, но не теряет свою китайскую идентичность. Она объединит два произведения: в первом отделении прозвучит Эрик Сати, во втором — «Весна священная» Игоря Стравинского. Последняя — всё и вся для современных хореографов. Фактически это революционный спектакль, ведь когда-то танец Нижинского изменил лицо и направление балета ХХ века. Никакой постановщик не может считать себя состоявшимся, если не представит свою версию этого произведения. Ее показывали и Морис Бежар, и Джон Ноймайер, и Пина Бауш. Теперь — Си Син.
- «Фрида». Балет-посвящение художнице Фриде Кало выполнен в очень современной форме: в нем есть и элементы шоу и цирка, и акцент на голосе. Такое «размывание» балета как жанра — актуальный тренд.
- «Похищение из Сераля». Мы впервые привозим на фестиваль оперу! Это одна из самых интересных постановок последних двух лет — с международной звездой Надеждой Павловой и известнейшим коллективом Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина.
опера «Похищение из Сераля»
На что обратить внимание из параллельной программы?
- Выставка «Пьер и Сильфиды». Эта экспозиция многое расскажет вам о рождении классического «белого балета». Интересно, что она полностью собрана из частной коллекции, которую совсем недавно передала в музей выдающаяся французская танцовщица ХХ века Гилен Тесмар.
- Документальные ленты Impressive Films о русском балете. «Фокин. Балет. Революция», «Нижинский. Путь к свободе» и «Карсавина. Секрет жар-птицы» — изумительно интересные фильмы-интервью с включением фрагментов из современных балетов.
- Мастер-классы хореографов. В этом году у нас новый партнер — Дом Радио. Вместе мы проведем встречи с упомянутыми выше Евой Дуда, Элиасом Гарсиа, Си Син и Мамелой Ньямзы. Обычно на такие мероприятия приходят подготовленные участники, и для любого из них это — возможность познакомиться с совершенно разными хореографическими взглядами на мир.
- Премьера фильма о балете «Быстрые свидания». Вместе с «Урал Балетом» и Союзом композиторов в течение этого года у нас проходила лаборатория-эксперимент «Пиши балет». Молодые хореографы и композиторы встречались, собственно, чтобы вместе создать постановку. На фестивале мы покажем фильм об этой лаборатории, и, не исключено: на будущий год в рамках XVII фестиваля представим балет молодого хореографа. Кто он? Вопрос остается открытым.
Фестиваль «Дягилев P.S.» пройдет в Петербурге с 12 ноября по 14 декабря.
