Как КУОК подружил рэп с электроникой и первым в СНГ выпустил альбом в Telegram — №1 в 2022 году!

О дружбе с Mujuicе и Markul, битмейкерстве и том, почему убогость чешской рэп-сцены — это и его рук дело

Музыкой хотелось заниматься всегда. Я из очень музыкально образованной семьи — все ценят классику и джаз. Хотя к музлу пришел совершенно случайно — когда открыл на компьютере своего брата программу FL Studio, думая, что это видеоигра. Сначала я в нее действительно играл, но потом затянуло. А вообще в детстве хотел быть и барабанщиком, и гитаристом, и вокалистом, и бас-гитаристом одновременно — поэтому пришлось осваивать все сразу.

Моим первым проводником в медийку стал Рома Mujuicе. В какой-то момент, заходя на Soundcloud, обнаружил непрочитанное сообщение от его лейбла ACID POP Recordings. Побежал к маме, порадовал ее, порадовался сам — и где-то через полгода мы встретились с Ромой в Петербурге, а мама подписала за меня мой первый контракт. Первый официальный релиз на площадках, первая дистрибьюция, первый большой ремикс на меня — многие послушали его, он нормально так залетел, — все было вместе с Mujuice. Так что это наставническая история. Из рэп-сцены мой лучший друг — Markul, который, как и Рома, в один момент вытянул меня в люди. Он стал моим наставником на этой, другой для меня, сцене, много с кем познакомил — и просто заявил обо мне, разглядел какой-то талант.