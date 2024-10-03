Как художница Лера Попова поженила постимпрессионизм Гогена с вайбом Jacquemus, а теперь сочиняет арт + фэшн коллаборации с топовыми брендами Петербурга?

Сюжеты твоих живописных работ — натюрмортов и портретов, а также графики легкостью линий и красочностью напоминают мне о постимпрессионистах. И особенно таитянскую серию Гогена.

Забавно, однажды в социальной сети мне написали комментарий, что я пишу как дочь Гогена и Матисса одновременно. Конечно же, постимпрессионизм сильно повлиял на мою манеру, но глобально я стараюсь передать эмоции: что-то аутентичное, колоритное, теплое. Я могу писать горы Архыза, портреты, цветы или караван верблюдов — в моих картинах почти всегда будет розовый цвет, охра и контрастные сочетания. Сейчас я много путешествую по Азии, и меня очень цепляет южная эстетика.

Точно! У твоих холстов южный вайб, даже если на них изображены самые повседневные петербургские сюжеты-натюрморты с цветами и фруктами, девушки на природе или за завтраком, любовные пары на фоне пейзажей. Может, эта насыщенность связана с твоими корнями? Ты же переехала в Петербург из Астрахани.

Да, в Астрахани я родилась и училась, закон- чила художественное училище по специальности «дизайн интерьера». Выбрала дизайн, потому что думала: с прикладной профессией точно смогу найти работу. Но я много занималась академической живописью и рисунком. И как-то приехала в Петербург, попала в Академию Штиглица, влюбилась в здание Месмахера. И поняла, что хочу сюда поступить, неважно, на какую кафедру и специальность, главное — сюда. Это удалось мне только с третьего раза. На тот момент я ничего не знала о современном искусстве, педагоги хотели от меня модернистскую живопись, а я выдавала академизм. Тогда я стала ходить по музеям, узнавать художников конца XIX — начала XX века, в том числе Гогена. И, конечно, постепенно мой почерк сильно изменился. В итоге я поступила на монументальную живопись, но так и не поступила. Потом училась на кафедре дизайна костюма: меня захватила сфера моды. Кроме прочего, я ведь еще работала в секонде, кастомизировала одежду, била татуировки.