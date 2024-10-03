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Как художница Лера Попова поженила постимпрессионизм Гогена с вайбом Jacquemus, а теперь сочиняет арт + фэшн коллаборации с топовыми брендами Петербурга?

Все хотят портрет от художницы Леры Поповой: ее фильтр напоминает нам о жизнерадостной манере самого вирусного бренда Jacquemus. Сравнение с модным домом не случайно – выпускница кафедры дизайна костюма Академии Штиглица хотя и стала серьезным живописцем, не забывает про арт + фэшн подход. Осенью Лера выпускает капсульную коллекцию украшений для ювелира суперзвезд русского рэпа Mozi J.

«Плыть» из серии «Напоминание». Акрил, холст. 2023 На Лере: платье KARINA KRAPIVA, браслет и кольца BIMBA Y LOLA, колье LIA BERTI

«Плыть» из серии «Напоминание». Акрил, холст. 2023

На Лере: платье KARINA KRAPIVA, браслет и кольца BIMBA Y LOLA, колье LIA BERTI

Сюжеты твоих живописных работ — натюрмортов и портретов, а также графики легкостью линий и красочностью напоминают мне о постимпрессионистах. И особенно таитянскую серию Гогена.

Забавно, однажды в социальной сети мне написали комментарий, что я пишу как дочь Гогена и Матисса одновременно. Конечно же, постимпрессионизм сильно повлиял на мою манеру, но глобально я стараюсь передать эмоции: что-то аутентичное, колоритное, теплое. Я могу писать горы Архыза, портреты, цветы или караван верблюдов — в моих картинах почти всегда будет розовый цвет, охра и контрастные сочетания. Сейчас я много путешествую по Азии, и меня очень цепляет южная эстетика.

Точно! У твоих холстов южный вайб, даже если на них изображены самые повседневные петербургские сюжеты-натюрморты с цветами и фруктами, девушки на природе или за завтраком, любовные пары на фоне пейзажей. Может, эта насыщенность связана с твоими корнями? Ты же переехала в Петербург из Астрахани.

Да, в Астрахани я родилась и училась, закон- чила художественное училище по специальности «дизайн интерьера». Выбрала дизайн, потому что думала: с прикладной профессией точно смогу найти работу. Но я много занималась академической живописью и рисунком. И как-то приехала в Петербург, попала в Академию Штиглица, влюбилась в здание Месмахера. И поняла, что хочу сюда поступить, неважно, на какую кафедру и специальность, главное — сюда. Это удалось мне только с третьего раза. На тот момент я ничего не знала о современном искусстве, педагоги хотели от меня модернистскую живопись, а я выдавала академизм. Тогда я стала ходить по музеям, узнавать художников конца XIX — начала XX века, в том числе Гогена. И, конечно, постепенно мой почерк сильно изменился. В итоге я поступила на монументальную живопись, но так и не поступила. Потом училась на кафедре дизайна костюма: меня захватила сфера моды. Кроме прочего, я ведь еще работала в секонде, кастомизировала одежду, била татуировки.

«Девушка с арбузом» из серии «Грузинские каникулы». 100х80, акрил, холст. 2021
Лера Попова

«Девушка с арбузом» из серии «Грузинские каникулы». 100х80, акрил, холст. 2021

На Лере: платье COPERNI (Very Concept Store), серьги HERALD PERCY, кольца OTOKODESIGN
Варвара Орлова

На Лере: платье COPERNI (Very Concept Store), серьги HERALD PERCY, кольца OTOKODESIGN

«Слушать» из серии «Напоминание». 50х70, акрил, холст. 2023
Лера Попова

«Слушать» из серии «Напоминание». 50х70, акрил, холст. 2023

Герои на твоих портретах выглядят очень фэшн. Ты сознательно вводишь моду в свой образный мир?

Иногда да. Например, когда я создавала свою дипломную коллекцию как дизайнер, то у меня была концепция — соединить живопись и одежду. Но мне не хотелось рисовать что-то на тканях или делать принты, а передать настроение пленэра — легкость, яркость, воздушность, где-то томность — через образ, силуэты и цвет. Получился монолог о романтике, красоте природы и естественной динамике.

И ты продолжаешь работать с направлением арт + фэшн?

Да, когда-то я делала коллаборацию с московской маркой Studio 29 — фрагменты моих работ украсили рубашки, платки и футболки. Скоро в ювелирном супербренде Mozi J выйдет моя капсульная коллекция с кольцами и браслетами из серебра с фианитами, которую также можно будет заказать в золоте. Там будет один из моих самых любимых символов, который я часто рисую, — цветок калла. Вообще я обожаю крупные серьги, часто ношу такие сама — с огромными камнями. Это уже часть моего стиля, я все время получаю комплименты своим украшениям. Еще я собрала целую коллекцию казаков и так прониклась этой обувью, что балийский бренд Belkovna Lab предложил мне сотрудничество — вышла линия казаков с моими рисунками-аппликациями.

К Новому году планирую выпустить столовый текстиль, начну с праздничных скатертей. А вообще, у меня есть желание создавать свои продукты самостоятельно, а не только в сотрудничестве с другими марками.

Рубашка Studio 29
Архив пресс-службы Studio 29

Рубашка Studio 29

Лера разработала казаки со своими рисунками в коллаборации с балийским брендом Belkovna Lab
Лера Попова

Лера разработала казаки со своими рисунками в коллаборации с балийским брендом Belkovna Lab

Лера Попова

Но приоритет для тебя все-таки живопись? И что значит сегодня быть современным художником?

Это сложный вопрос, в котором я пытаюсь разобраться, посещая ярмарки и выставки. Многое, честно говоря, не нравится. Я сама как будто не гонюсь за этой «современностью». Мне, в первую очередь, важна искренность, чувство и правда. Почему я очень редко берусь делать картины на заказ? Мне важно рассказывать людям истории. Например, для моей персональной выставки «Отиум» в начале 2024 года для галереи Mon Art в арт-пространстве Cube в Москве, я обратилась к образу русалки, который родился из моего переживания. Как-то на свадьбе близкой подруги я была в длинном платье в пол из пайеток, и мне говорили, что я похожа на русалку. Дело было в Испании, и я подумала о теме чужестранцев, о разных языках и сложностях коммуникации. Как мы можем ощущать себя в новом месте: как рыба в воде или как русалка на суше? Планирую еще одну выставку в Москве на похожую тему — о моих балийских путешествиях и о том, как мы проецируем родную культуру на совершенно чуждое окружение.

«Стол накрыт» из серии «История русалки». Акрил, холст. 2023
Лера Попова

«Стол накрыт» из серии «История русалки». Акрил, холст. 2023

На Лере: платье KARINA KRAPIVA, браслет и кольца BIMBA Y LOLA, колье LIA BERTI
Варвара Орлова

На Лере: платье KARINA KRAPIVA, браслет и кольца BIMBA Y LOLA, колье LIA BERTI

«Плыть» из серии «Напоминание». Акрил, холст. 2023
Лера Попова

«Плыть» из серии «Напоминание». Акрил, холст. 2023

Ого, у тебя будет уже вторая персоналка!

Пятая! Как только я узнала о системе арт-рынка, что есть галереи, кураторы, ярмарки, то захотела сделать настоящую экспозицию — не в ресторане или баре. Начала гуглить, расстроилась, что меня никто не знает и никуда так просто не возьмут. Но вдруг откликнулась небольшая петербургская галерея FoSSart на Большой Морской улице. Именно тогда я поняла, что я — художник. Это был 2020 год, и за 4 дня до вернисажа наступила пандемия. Все уже начало спешно закрываться, и я думала, что ничего не состоится. Но вернисаж был! Выставка называлась «Путь», и ее историей я выбрала перинатальный период, то есть состояние психики человека до рождения. Ее я и считаю началом моего творческого пути. Сама галерея, к сожалению, закрылась. Но именно тогда я поняла, что нахожусь на своем месте.

Даже в пандемию тебе не пришлось сидеть без дела, ты ведь запустила крутой онлайн-проект.

Да, рисовала портреты по видеосвязи. Просила героя добавить какую-то деталь — цветы, бокал, сервиз или книги — и писала. Да, еще все мои натурщики одеты в яркие цвета. И чаще всего, конечно же, в розовый. Потому что розовый — главный цвет моей вселенной.

Текст: Илья Крончев-Иванов

Фото: Варвара Орлова

Стиль: Даниил Шульгин

Визаж и волосы: Лия Кибисова

Свет: Даниил Тарасов Skypoint

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Материал из номера:
Октябрь

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