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Чем заняться в Петербурге с 24 по 27 июля

Saint Petersburg Jazz Festival, Константин Райкин в гостях у Льва Лурье, концерты бруклинской хип-хоп-звезды Desiigner, группы «Золотые зубы» и Константина Франтца, а также выставка «Наш авангард» (Малевич! Гончарова! Ларионов!) и вечеринка «Технический перерыв» (Ivan Logos! Lena Popova! Shutta!) — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

24 ИЮЛЯ: ЧЕТВЕРГ
25 ИЮЛЯ: ПЯТНИЦА
26 ИЮЛЯ: СУББОТА
27 ИЮЛЯ: ВОСКРЕСЕНЬЕ

24 ИЮЛЯ: ЧЕТВЕРГ

«Золотые зубы»
Анатолий Листонен

«Золотые зубы»

Saint Petersburg Jazz Festival, филармония им. Шостаковича, Юсуповский сад, «Севкабель Порт» (6+)

В программе заявлены Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, Полина Гагарина, Саша Алмазова, Uma2rman, Zventa Sventana, Варвара Визбор, «Терем-Квартет», QUEENtet Сергея Мазаева, Мариам Мерабова, ансамбль «Кинопроектор» и Juan Horlendis Band & Кватро Original.

До 27 июля

«Константин Райкин о своем Ленинграде. В гостях у Льва Лурье», отель «Коринтия» (18+)

19:00

Лев Лурье теперь коллекционирует «места силы» и воспоминания известных петербуржцев. Первый гость проекта — актер и худрук «Сатирикона» Константин Райкин.

Опера «Хованщина», Соборная площадь Петропавловской крепости (6+)

19:30

В финале фестиваля «Опера — всем» смотрим народную драму Мусоргского.

Лекция «Живопись, графика, скульптура ар-деко», Главный штаб Эрмитажа (16+)

19:00

На выставке «Упакованные грезы» рассказывали о моде ар-деко, лекция искусствоведа Вероники Губиной дополнит знания: объяснит, как в ХХ веке обстояли дела с живописью, графикой и скульптурой.

Концерт группы «Золотые зубы», бар Union (18+)

19:00

Инди-поп о «больших надеждах, тлеющих на городских окраинах, дежавю и необычных снах» от фаворитов Николая Редькина и лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти».

В кинотеатрах на этой неделе смотрим аниме 2011 года Хироюки Окиуры «Письмо для Момо» (12+), драмеди с фестиваля «Сандэнс» «Прости, детка» (18+) и повторный прокат хита нулевых «Прогулка» (18+).

25 ИЮЛЯ: ПЯТНИЦА

Казимир Малевич, "Три женские фигуры", 1930-е годы
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Казимир Малевич, "Три женские фигуры", 1930-е годы

Фестиваль Ethnoscope, Ленинградская область (18+)

Любителям этники и эзотерики обещают концерты, танцевальные и театральные перформансы, духовные практики, прогулки на сапах и арт-инсталляции. Среди музыкальных участников — Sati Ethnica, Odnono, Krasa Rosa, Long Arm, Zuma Dionys, Ole Lukkoye, «Покров этно», Битту Малик и другие.   

С 25 по 27 июня

Концерт «Кажется, все завертелось из-за Джезуальдо», «Летний театр» в Новой Голландии (16+)

20:00

Волго-Вятский филиал Пушкинского музея приезжает с гастролями: концертом-читкой ансамбля N’Caged. Это оммаж рассказу аргентинского классика Хулио Кортасара «Клон», в прошлом году показанный на Дягилевском фестивале.

Выставка «Наш авангард», корпус Бенуа Русского музея (0+)

В Русском музее продолжается выставка русского авангарда (подробнее о ней здесь). В обширной коллекции (более 400 работ!) собраны Малевич, Кандинский, Матюшин, Гончарова и Ларионов. 

До 18 ноября

Вечеринка «Технический перерыв», Blank (18+)

23:00

Трибьют одноименному шоу на «Радио Рекорд», которое называли «голосом петербургского андерграунда». В лайн-апе — идеолог GAMMA Ivan Logos, резидент m_division Lena Popova, участник Roots United Shutta, испанский диджей Cyril The Great и другие акторы электронной сцены.

Выставка «Светильники на мусульманском Востоке», Эрмитаж (0+)

Среди важнейших экспонатов — мамлюкские стеклянные лампы с эмалями, работы с резервуаром из мавзолея ходжи Ахмада Ясави, а также миниатюры из рукописи «Хамсе» Низами и «Макам» аль-Харири.

До 9 ноября

26 ИЮЛЯ: СУББОТА

Фильм «Июльский дождь, 1967 год
Мосфильм, кадр из фильма

Фильм «Июльский дождь, 1967 год

Выставка «Тайны и красота. Европейские настольные кабинеты XVI–XIX веков в собрании Эрмитажа», Эрмитаж (6+)

Настольный кабинет — это предмет мебели для хранения арт-объектов или диковинок. Раньше их эрмитажная коллекция были недоступна зрителям. 

До 12 апреля

Спецпоказ фильма «Июльский дождь», «Родина» (0+)

19:00

Смотрим феминистскую (что? да!) драму Марлена Хуциева, важный пример оттепельного кино.

Перформанс «Великое здоровье», «Летний театр» в Новой Голландии (12+)

20:00

Хореографы Аня Кравченко и Антон Вдовиченко телесно исследуют тему оздоровительных практик под аккомпанемент Анастасии Толчневой. Выступление — часть фестиваля от студии «СДВИГ» (подробнее о его программе мы рассказывали здесь).  

Концерт Надежды Кадышевой, «Ледовый дворец» (6+)

19:00

Первое стадионное выступление легенды соцсетей в Петербурге! Идем неиронично петь «Плывет веночек» и водить хороводы.

Концерт МУККА, «Музпорт» (16+)

20:00

Сольник автора той самой «Девочки с каре» (а также вдохновителя бэнгера Sigma Boy!).

27 ИЮЛЯ: ВОСКРЕСЕНЬЕ

Фильм "Лечение", 1917 год
Lone Star Corporation, кадр из фильма

Фильм "Лечение", 1917 год

Концерт Константина Франтца, ГМЗ «Петергоф» (12+)

19:00

Фестиваль академической музыки Pianissimo продолжится выступлением студента Московской государственной консерватории им. Чайковского Константина Франтца.

Концерт Desiigner, Sound, «Севкабель Порт» (16+)

17:00

Не пропустите! Редкий привоз бруклинской хип-хоп-звезды (был на фите с Канье Уэстом!).

Перформанс «Страсти», «Летний театр» в Новой Голландии (12+)

20:00

Хореограф Маша Шешукова вдохновилась культурой фламенко и создала телесный манифест силы, свободы и страсти. Это также часть фестиваля студии «СДВИГ».

«Немое кино и оркестр», «Родина» (12+)

16:00

Фильмы Чаплина, Китона и Клайна («Лечение», «Заключенный №13», «Искатель приключений») под аккомпанемент джазового ансамбля EasyWinners.

Концерт группы «Психея», «Муздвор» (16+)

19:00

Опенэйр от легенд панк-рок-сцены — ностальгируем и подпеваем «Бесконечному стуку шагов».

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