Чем заняться в Петербурге с 24 по 27 июля

Saint Petersburg Jazz Festival, филармония им. Шостаковича, Юсуповский сад, «Севкабель Порт» (6+)

В программе заявлены Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, Полина Гагарина, Саша Алмазова, Uma2rman, Zventa Sventana, Варвара Визбор, «Терем-Квартет», QUEENtet Сергея Мазаева, Мариам Мерабова, ансамбль «Кинопроектор» и Juan Horlendis Band & Кватро Original.

До 27 июля

«Константин Райкин о своем Ленинграде. В гостях у Льва Лурье», отель «Коринтия» (18+)

19:00

Лев Лурье теперь коллекционирует «места силы» и воспоминания известных петербуржцев. Первый гость проекта — актер и худрук «Сатирикона» Константин Райкин.

Опера «Хованщина», Соборная площадь Петропавловской крепости (6+)

19:30

В финале фестиваля «Опера — всем» смотрим народную драму Мусоргского.

Лекция «Живопись, графика, скульптура ар-деко», Главный штаб Эрмитажа (16+)

19:00

На выставке «Упакованные грезы» рассказывали о моде ар-деко, лекция искусствоведа Вероники Губиной дополнит знания: объяснит, как в ХХ веке обстояли дела с живописью, графикой и скульптурой.

Концерт группы «Золотые зубы», бар Union (18+)

19:00

Инди-поп о «больших надеждах, тлеющих на городских окраинах, дежавю и необычных снах» от фаворитов Николая Редькина и лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти».

В кинотеатрах на этой неделе смотрим аниме 2011 года Хироюки Окиуры «Письмо для Момо» (12+), драмеди с фестиваля «Сандэнс» «Прости, детка» (18+) и повторный прокат хита нулевых «Прогулка» (18+).