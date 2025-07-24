Чем заняться в Петербурге с 24 по 27 июля

Saint Petersburg Jazz Festival, Константин Райкин в гостях у Льва Лурье, концерты бруклинской хип-хоп-звезды Desiigner, группы «Золотые зубы» и Константина Франтца, а также выставка «Наш авангард» (Малевич! Гончарова! Ларионов!) и вечеринка «Технический перерыв» (Ivan Logos! Lena Popova! Shutta!) — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
24 ИЮЛЯ: ЧЕТВЕРГ
«Золотые зубы»
Saint Petersburg Jazz Festival, филармония им. Шостаковича, Юсуповский сад, «Севкабель Порт» (6+)
В программе заявлены Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, Полина Гагарина, Саша Алмазова, Uma2rman, Zventa Sventana, Варвара Визбор, «Терем-Квартет», QUEENtet Сергея Мазаева, Мариам Мерабова, ансамбль «Кинопроектор» и Juan Horlendis Band & Кватро Original.
До 27 июля
«Константин Райкин о своем Ленинграде. В гостях у Льва Лурье», отель «Коринтия» (18+)
19:00
Лев Лурье теперь коллекционирует «места силы» и воспоминания известных петербуржцев. Первый гость проекта — актер и худрук «Сатирикона» Константин Райкин.
Опера «Хованщина», Соборная площадь Петропавловской крепости (6+)
19:30
В финале фестиваля «Опера — всем» смотрим народную драму Мусоргского.
Лекция «Живопись, графика, скульптура ар-деко», Главный штаб Эрмитажа (16+)
19:00
На выставке «Упакованные грезы» рассказывали о моде ар-деко, лекция искусствоведа Вероники Губиной дополнит знания: объяснит, как в ХХ веке обстояли дела с живописью, графикой и скульптурой.
Концерт группы «Золотые зубы», бар Union (18+)
19:00
Инди-поп о «больших надеждах, тлеющих на городских окраинах, дежавю и необычных снах» от фаворитов Николая Редькина и лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти».
В кинотеатрах на этой неделе смотрим аниме 2011 года Хироюки Окиуры «Письмо для Момо» (12+), драмеди с фестиваля «Сандэнс» «Прости, детка» (18+) и повторный прокат хита нулевых «Прогулка» (18+).
25 ИЮЛЯ: ПЯТНИЦА
Казимир Малевич, "Три женские фигуры", 1930-е годы
Фестиваль Ethnoscope, Ленинградская область (18+)
Любителям этники и эзотерики обещают концерты, танцевальные и театральные перформансы, духовные практики, прогулки на сапах и арт-инсталляции. Среди музыкальных участников — Sati Ethnica, Odnono, Krasa Rosa, Long Arm, Zuma Dionys, Ole Lukkoye, «Покров этно», Битту Малик и другие.
С 25 по 27 июня
Концерт «Кажется, все завертелось из-за Джезуальдо», «Летний театр» в Новой Голландии (16+)
20:00
Волго-Вятский филиал Пушкинского музея приезжает с гастролями: концертом-читкой ансамбля N’Caged. Это оммаж рассказу аргентинского классика Хулио Кортасара «Клон», в прошлом году показанный на Дягилевском фестивале.
Выставка «Наш авангард», корпус Бенуа Русского музея (0+)
В Русском музее продолжается выставка русского авангарда (подробнее о ней здесь). В обширной коллекции (более 400 работ!) собраны Малевич, Кандинский, Матюшин, Гончарова и Ларионов.
До 18 ноября
Вечеринка «Технический перерыв», Blank (18+)
23:00
Трибьют одноименному шоу на «Радио Рекорд», которое называли «голосом петербургского андерграунда». В лайн-апе — идеолог GAMMA Ivan Logos, резидент m_division Lena Popova, участник Roots United Shutta, испанский диджей Cyril The Great и другие акторы электронной сцены.
Выставка «Светильники на мусульманском Востоке», Эрмитаж (0+)
Среди важнейших экспонатов — мамлюкские стеклянные лампы с эмалями, работы с резервуаром из мавзолея ходжи Ахмада Ясави, а также миниатюры из рукописи «Хамсе» Низами и «Макам» аль-Харири.
До 9 ноября
26 ИЮЛЯ: СУББОТА
Фильм «Июльский дождь, 1967 год
Выставка «Тайны и красота. Европейские настольные кабинеты XVI–XIX веков в собрании Эрмитажа», Эрмитаж (6+)
Настольный кабинет — это предмет мебели для хранения арт-объектов или диковинок. Раньше их эрмитажная коллекция были недоступна зрителям.
До 12 апреля
Спецпоказ фильма «Июльский дождь», «Родина» (0+)
19:00
Смотрим феминистскую (что? да!) драму Марлена Хуциева, важный пример оттепельного кино.
Перформанс «Великое здоровье», «Летний театр» в Новой Голландии (12+)
20:00
Хореографы Аня Кравченко и Антон Вдовиченко телесно исследуют тему оздоровительных практик под аккомпанемент Анастасии Толчневой. Выступление — часть фестиваля от студии «СДВИГ» (подробнее о его программе мы рассказывали здесь).
Концерт Надежды Кадышевой, «Ледовый дворец» (6+)
19:00
Первое стадионное выступление легенды соцсетей в Петербурге! Идем неиронично петь «Плывет веночек» и водить хороводы.
Концерт МУККА, «Музпорт» (16+)
20:00
Сольник автора той самой «Девочки с каре» (а также вдохновителя бэнгера Sigma Boy!).
27 ИЮЛЯ: ВОСКРЕСЕНЬЕ
Фильм "Лечение", 1917 год
Концерт Константина Франтца, ГМЗ «Петергоф» (12+)
19:00
Фестиваль академической музыки Pianissimo продолжится выступлением студента Московской государственной консерватории им. Чайковского Константина Франтца.
Концерт Desiigner, Sound, «Севкабель Порт» (16+)
17:00
Не пропустите! Редкий привоз бруклинской хип-хоп-звезды (был на фите с Канье Уэстом!).
Перформанс «Страсти», «Летний театр» в Новой Голландии (12+)
20:00
Хореограф Маша Шешукова вдохновилась культурой фламенко и создала телесный манифест силы, свободы и страсти. Это также часть фестиваля студии «СДВИГ».
«Немое кино и оркестр», «Родина» (12+)
16:00
Фильмы Чаплина, Китона и Клайна («Лечение», «Заключенный №13», «Искатель приключений») под аккомпанемент джазового ансамбля EasyWinners.
Концерт группы «Психея», «Муздвор» (16+)
19:00
Опенэйр от легенд панк-рок-сцены — ностальгируем и подпеваем «Бесконечному стуку шагов».
Комментарии (0)