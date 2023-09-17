«Статус: свободна»: Каким был феминизм в советском кино?

«Даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца», — пела мачеха в новогоднем телемюзикле нулевых «Золушка». Наступал 2003-й — время доллара по 30 и барбикора, еще не осознавшего себя барбикором. Экономика была готова к появлению героини, не мечтающей о принце, замужестве и половинке, так как чувствует себя целой. Да и вообще — в другой песне предупреждали, что «принцев мало и на всех их не хватает». Но, увы — Золушка, мачеха с дочерями и прочие женские персонажи новогодней сказки не ломали сложившийся стереотип. Они следовали паттерну: без брачного статуса, не будет ни «долго и счастливо» на иностранный манер, ни славянской интерпретации про «жить-поживать и добра наживать».

Впрочем, телевидение постмиллениума всего лишь использовало тысячелетиями воспроизводимую формулу — уже апробированную в миллионах вариаций. Глупо винить его за стремление к матримониальному как высшему благу для женского персонажа. Не оно это начало — его к этому долго готовили, в том числе и силами «Большого брата»: советского кино. В нем женщина с блестящей карьерой чаще всего была несчастной «мымрой», пока у нее на начнется «служебный роман» с тихим и невнятным подчиненным или ей не встретится в не верящей слезам Москве какой-нибудь слесарь Гоша, он же Гога, Жора и Юрий с замашками домашнего тирана. Вот тогда можно и пустить ту самую слезу и шептать ему: «Как долго я тебя искала».

Но были и счастливые исключения — героини, чья агентность выкристаллизовывалась как раз через отказ от брака. Не выстраданный как в «Истории Аси Клячиной, которая любила, да так и не вышла замуж» Андрея Кончаловского, а как сознательный выбор, идущий наперекор сложившимся представлениям о «так надо».