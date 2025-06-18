Проводим лето в ритме контемпорари на фестивале «Танец без ума от себя и от любви» от главных инди‑перформеров Петербурга — «Студии Сдвиг»

С 26 июля по 10 августа в Петербурге пройдет третий сезон инди-фестиваля «Танец без ума от себя и от любви», который курируют независимые танцхудожники — Таня Заскалько, Камиль Мустафаев, Аня Кравченко, Маша Шешукова и Антон Вдовиченко. События пройдут в Летнем театре «Новой Голландии», на территории «Севкабель Порта», в «Студии Сдвиг» и даже на лодочной базе «Сила ветра». Фестиваль соберёт перформансы молодых хореографов со всей страны (рекордная география за всю историю фестиваля!) — от Петербурга, Москвы и Казани до Новосибирска и Самары. В параллельной программе проекта — ридинг‑группы, кинопоказы, лекции и эксклюзивы от городских кафе и баров.

В основе трехлетней истории проекта — самоорганизация «Студии Сдвиг» и желание «расширять границы танца».

«Миссия фестиваля — разделить исследовательский азарт современных танцевальных практик с гостями и жителями города, соблазнить идеей о том, что современный танец — это то, чем может заниматься каждый» — комментирует со-куратор фестиваля Аня Кравченко.