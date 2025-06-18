Проводим лето в ритме контемпорари на фестивале «Танец без ума от себя и от любви» от главных инди‑перформеров Петербурга — «Студии Сдвиг»

Современный танец — это про каждого, утверждают кураторы проекта. Главный танц‑фестиваль лета рвет шаблоны: никаких пуантов и театральных сцен, только индустриальные и урбанистические красоты! Бросайте неудобную обувь и пускайтесь в пляс.
С 26 июля по 10 августа в Петербурге пройдет третий сезон инди-фестиваля «Танец без ума от себя и от любви», который курируют независимые танцхудожники — Таня Заскалько, Камиль Мустафаев, Аня Кравченко, Маша Шешукова и Антон Вдовиченко. События пройдут в Летнем театре «Новой Голландии», на территории «Севкабель Порта», в «Студии Сдвиг» и даже на лодочной базе «Сила ветра». Фестиваль соберёт перформансы молодых хореографов со всей страны (рекордная география за всю историю фестиваля!) — от Петербурга, Москвы и Казани до Новосибирска и Самары. В параллельной программе проекта — ридинг‑группы, кинопоказы, лекции и эксклюзивы от городских кафе и баров.
В основе трехлетней истории проекта — самоорганизация «Студии Сдвиг» и желание «расширять границы танца».
«Миссия фестиваля — разделить исследовательский азарт современных танцевальных практик с гостями и жителями города, соблазнить идеей о том, что современный танец — это то, чем может заниматься каждый» — комментирует со-куратор фестиваля Аня Кравченко.
Программа фестиваля на июль:
- 26 июля, 20:00 — «Великое здоровье» в постановке Анны Кравченко и Антона Вдовиченко на музыку композитора Анастасии Толчневой (Lovozero). В ходе перформанса звучат суждения о теле, физическом здоровье, медицине и возможностях самоисцеления. Место: Летний театр «Новой Голландии».
- 27 июля, 16:00 — «Сеанс 108». Исследование принципов минимализма и феномена случайности от танц-компании tanzlabór в постановке Светланы Леничко и на музыку Илья SymphoCat. Танцовщики: Саша Вотская, Карина Гараева, Эльвира Майорова, Юлия Савостьянова, Светлана Леничко. Место: уточняется.
- 27 июля, 20:00 — «Страсти» Маши Шешуковой вдохновлены культурой фламенко и сопутствующими национальными символами Испании. Танец: Виктория Володина, Надежда Гранкина, Даша Докалина, Анастасия Малеева, Полина Мунина, Камиль Мустафаев, Евгения Сабурова, Александра Сафронова, Тимур Хайруллин, Дарья Чермянина, Маша Шешукова, Иоланта Щелкунова. Место: Летний театр «Новой Голландии».
- 28 июля, 19:00 — «Пристальное преследование» в постановке Маши Яшниковой-Ткаченко расскажет, что общего у документальной фотографии и танцевального перформанса. Исполнители: Ксения Земскова, Павел Гришин, Валерия Ухатская, Софья Гуржиева, Даша Платонова и Маша Яшникова-Ткаченко. Место: «Вольт» в «Севкабель Порту».
- 28 июля, 21:00 — «Вкус бесконечности» танцевальной компании ПО.В.С.ТАНЦЫ и Octopus №2 Богдана Кочурова. Место: «Вольт» в «Севкабель Порту».
- 29 июля, 19:00 — Tartar объединения «Алиф» (Нурбек Батулла, Мария и Марсель Нуриевы) и Axaxxaxa Виктории Брызгаловой. Место: уточняется.
- 29 июля, 21:00 — «Мама» Юли Авраменко и Татьяны Гордеевой и «Фаза ноль» Анны Хириной. Место: «Студия Сдвиг».
Помимо танцевальных смотров кураторы «Танца без ума от себя и от любви» проведут четыре авторские лаборатории. Они посвящены критическому потенциалу танца, его способности «со‑настраиваться», передавать сигналы и «перерабатывать наследие». В афише — «Сигналы, шумы и помехи» Тани Заскалько, «Танец в критической ситуации» Антона Вдовиченко, «Расположенность, настройка, созвучие» с Аней Кравченко и «Все, что осталось» с Машей Шешуковой.
«Мы хотим, чтобы танец расширялся и захватывал новые, казалось бы, непригодные для него пространства», — добавляет Антон Вдовиченко.
Афиша фестиваля и расписание параллельной программы будут обновляться.
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