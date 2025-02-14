«Каждая девчонка хочет танцевать с тобой»: философ и филолог ищут скрытые смыслы в треке-легенде «Сигма-бой»

Трек «Сигма-бой» появился в начале октября 2024 года. Его исполнили российские тиктокеры 11-летняя Светлана Чертищева (Betsy), в чьей биографии также хит «Симпл димпл поп ит сквиш» и 12 -летняя Мария Янковская. Музыку сочинил папа Betsy Михаил Чертищев — композитор «Лунтика» и «Барбоскиных», с текстом ему помог Мукка (Серафим Сидорин).

В тексте обыгрывается архетип сигма-парня, которые уже несколько лет вирусится в соцсетях. Сигма — это маскулинный волк-одиночка, который противостоит общественным нормам, ценит независимость и самодостаточность. Буквальное его олицетворение — образ Патрика Бейтмана с самодовольной ухмылкой из фильма «Американский психопат» (хотя изначально тот был сатирой на культуру яппи).

Всего за месяц трек стал сенсацией во вселенной тиктокеров. Пожалуй, самый известный пример — немецкий блогер с ником @simonbth1. Он запустил следующий тренд: включать «Сигма-боя» на огромной колонке в общественном транспорте. Когда его видео стали собирать больше 40 миллионов просмотров, появилась лавина схожих тиктоков. Параллельно азиатские подростки начали снимать липсинки, а европейские диджеи — записывать ремиксы.

Итог: «Сигма-бой», собрал больше 77 миллионов просмотров в Youtube, возглавил чарт Viral Songs Global в Spotify, вошел в десятку чарта Billboard «Hot Dance/Pop songs» (наравне с Charli XCX и Билли Айлиш!) и появился в чартах Shazam, Apple Music и iTunes.