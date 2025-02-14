«Каждая девчонка хочет танцевать с тобой»: философ и филолог ищут скрытые смыслы в треке-легенде «Сигма-бой»

Песня «Сигма-бой» Светланы Чертищевой (Betsy) и Марии Янковской стала виральными феноменом в соцсетях по всему миру, только в YouTube у видео на нее за четыре месяца набралось больше 77(!) миллионов просмотров. Кажется, слагаемые популярности очевидны: запоминающаяся мелодия, заразительный хук в припеве, заигрывание с мемом про сигму. Но редакция Собака.ru решила копнуть глубже и выяснить, какие еще философские смыслы заложены в треке.
Обложка релиза
Трек «Сигма-бой» появился в начале октября 2024 года. Его исполнили российские тиктокеры 11-летняя Светлана Чертищева (Betsy), в чьей биографии также хит «Симпл димпл поп ит сквиш» и 12 -летняя Мария Янковская. Музыку сочинил папа Betsy Михаил Чертищев — композитор «Лунтика» и «Барбоскиных», с текстом ему помог Мукка (Серафим Сидорин).
В тексте обыгрывается архетип сигма-парня, которые уже несколько лет вирусится в соцсетях. Сигма — это маскулинный волк-одиночка, который противостоит общественным нормам, ценит независимость и самодостаточность. Буквальное его олицетворение — образ Патрика Бейтмана с самодовольной ухмылкой из фильма «Американский психопат» (хотя изначально тот был сатирой на культуру яппи).
Всего за месяц трек стал сенсацией во вселенной тиктокеров. Пожалуй, самый известный пример — немецкий блогер с ником @simonbth1. Он запустил следующий тренд: включать «Сигма-боя» на огромной колонке в общественном транспорте. Когда его видео стали собирать больше 40 миллионов просмотров, появилась лавина схожих тиктоков. Параллельно азиатские подростки начали снимать липсинки, а европейские диджеи — записывать ремиксы.
Итог: «Сигма-бой», собрал больше 77 миллионов просмотров в Youtube, возглавил чарт Viral Songs Global в Spotify, вошел в десятку чарта Billboard «Hot Dance/Pop songs» (наравне с Charli XCX и Билли Айлиш!) и появился в чартах Shazam, Apple Music и iTunes.
Йоэль Регев
кандидат философских наук, доцент Европейского университета
В этом треке есть две главные фразы. Первая: «Сигма-бой <…>, каждая девчонка хочет танцевать с тобой». Вторая: «Я такая вся, что добиваться будешь год». Они напоминают о феномене «трансгрессии» — перехода границы между возможным и невозможным. То есть сначала Сигма-бой — предмет желания всех девчонок (и, соответственно, героини), а потом оказывается, что это она — высокий идеал (ее он «добиваться будет год»). Сигма-бой — максима, для достижения которой от девчонок требуется тотальная мобилизация сил. Лирическая героиня же оказывается за пределами этой борьбы, она над ней.
Это близко гегелевской диалектике раба и господина, соревнованию между двумя персонами. Они меняются местами: в начале трека господин — Сигма-бой. Однако героиня становится больше, чем остальные его девчонки-фанатки, и он превращается в раба.
С чем связан успех трека? С концепцией Бориса Поршнева о появлении человека разумного. Согласно Поршневу, в начале человеческой истории ухудшается климат, еды становится меньше, и в какой-то момент неандерталец говорит соплеменнику: «Давай сюда своего ребенка, я его съем». А тот ему отвечает: «Я что-то не понял». Именно в этой фразе «рождается» человек разумный, сопротивляющийся непониманию.
В треке «Сигма-бой» привлекают как раз неочевидные название и текст: «бэнкролл», «бэк на стол», «бьюти-бокс». Поп-культура — это всегда guilty pleasure. Ее аспекты нас привлекают, но мы этого немного стесняемся. «Сигма-бой» учит нас разрешать себе наслаждаться поп-музыкой. Ведь это та самая «непонятная» сущность, которая лежит в основе истории человека разумного.
Антон Азаренков
кандидат филологических наук, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге
Сразу же бросаются в глаза текстуальные особенности трека. Во-первых, его принципиальное двуязычие. Английскими словами в тексте обозначаются приметы денежного достатка, маркирующие другой — недостижимый — мир. Эта ситуация напоминает старославянскую синонимию: глаза предназначены для созерцания материальной действительности, а вот зеницы – уже для мира духов и ангелов (как в пушкинском «Пророке»).
Слова «Сигма-бой», «бэнкролл», «бьюти-бокс» выполняют здесь схожую функцию: это «священный» язык, который обозначает принадлежность лирического героя к «божественному» миру. При этом радость Господня подменяется радостями же консьюмеризма: «Сигма, сигма-бой — я икона твоих икон. Обо мне мечтают так, как будто я биткоин, понял?».
Вторая важная особенность: текст трека построен на суггестивном параллелизме, повторах и форсировании императивных конструкций (как заклинание или квазирелигиозный гимн). Смысл и сюжет отходят на второй план, автору важнее утвердить «божественный» статус символов потребления. Прием, далеко не новый в поп-музыке, — вспомнить хотя бы нетленное: «Эту сумку мне муж купил, эти “Ролексы” муж купил, кольцо с бриллиантом мне муж купил, муж купил, мне муж купил».
«Сигма-бой» напоминает гимн еще и характерным сверхдлинным хореическим метром в припеве. Семистопный хорей нередко обыгрывался в поэзии Серебряного века. Сравните сами: чем припев «Сигма-боя» — не «Заклинание стихий» Константина Бальмонта?
Заглавное фото: обложка релиза песни
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