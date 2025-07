«Питер FM» и «Прогулка» в повторном прокате, «Саван» с Венсаном Касселем и «Пила X»: что смотреть в кинотеатрах России в июле 2025-го

«Одни из нас» / Please Don't Feed the Children (18+)

В постапокалиптическом хорроре, не имеющем отношения к видеоигре и сериалу The Last of Us — в оригинале картина называется «Пожалуйста, не кормите детей», смертельный вирус избирательно выкашивает взрослых, но игнорирует молодое поколение. Отряд подростков отправляется на поиски помощи и натыкается на очень странную даму (Мишель Докери, «Аббатства Даунтон»), у которой на их счет явно недобрые намерения. Среди заметных фигур в касте — Джанкарло Эспозито из «Во все тяжкие», а режиссером выступила Дестри Эллин Спилберг, дочь Стивена Спилберга.

C 3 июля