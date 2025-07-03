«Питер FM» и «Прогулка» в повторном прокате, «Саван» с Венсаном Касселем и «Пила X»: что смотреть в кинотеатрах России в июле 2025-го

А также — хоррор «Одни из нас», аниме «Девочка, покорившая время», эротический триллер «Горячая штучка», «Гонка» Рона Ховарда снова на больших экранах и комедия «Плагиатор». Рассказываем о главных фильмах, которые показывают в кинотеатрах России в июле.
С 3 ИЮЛЯ
«Настоящие детективы» / Neighborhood Watch (18+)
Комедийный детектив Дункана Скайлза («Узел смерти»). Мужчина с психическим расстройством по имени Саймон (Джек Куэйд, «Новокаин», «Пацаны») становится свидетелем похищения девушки — но не может внятно описать подробности, поэтому полиция принимает его рассказ за плод больного воображения. Однако тот не сдается и вместе с ворчливым охранником-пенсионером (Джеффри Дин Морган из «Ходячих мертвецов») начинает собственное расследование.
С 3 июля
«Питер FM» (2006) (12+)
Повторный прокат одного из главных фильмов нулевых — радиоведущая Маша (Екатерина Федулова) никак не может встретиться с архитектором Максимом (Евгений Цыганов) на улицах возмутительно прекрасного Петербурга. Лирическая комедия Оксаны Бычковой, спустя 19 лет после премьеры работающая на территории ностальгии для тех, кто взрослел в нулевые, чем не повод пересмотреть ее на большом экране.
C 3 июля
«Одни из нас» / Please Don't Feed the Children (18+)
В постапокалиптическом хорроре, не имеющем отношения к видеоигре и сериалу The Last of Us — в оригинале картина называется «Пожалуйста, не кормите детей», смертельный вирус избирательно выкашивает взрослых, но игнорирует молодое поколение. Отряд подростков отправляется на поиски помощи и натыкается на очень странную даму (Мишель Докери, «Аббатства Даунтон»), у которой на их счет явно недобрые намерения. Среди заметных фигур в касте — Джанкарло Эспозито из «Во все тяжкие», а режиссером выступила Дестри Эллин Спилберг, дочь Стивена Спилберга.
C 3 июля
«Горячая штучка» / Pretty Thing (18+)
Эротический триллер режиссера «Королевской кобры» Джастина Келли со звездой девяностых Алисией Сильверстоун («Бестолковые», «Рептилии») и Карлом Глусманом («Неоновый демон»). Бизнесвумен Софи знакомится в ресторане с красавчиком Эллиотом и ради развлечения заводит с ним небольшую интрижку без расчета на дальнейшие отношения. Однако не желающий смириться с этим парень быстро превращается в опасного сталкера.
С 3 июля
«Брак по-итальянски» / Matrimonio all'italiana (1964) (12+)
Золотая классика итальянского кинематографа — один из тех редких фильмов, что даже показывали на больших экранах в СССР — возвращается в широкий прокат. История многолетней любви Доменико (Марчелло Мастрояни) и Филумены (Софи Лорен), снятая режиссером Витторио де Сика, и спустя 60 с лишним лет не потеряла своего очарования.
C 3 июля
«Повелительница города сказок» / Dalia y el Libro Rojo (6+)
Мультфильм о девочке-подростке Далии, чудесным образом попавшей в книгу своего отца-писателя. Теперь она — главная героиня в сказочном городе: однако хоть он и оказывается очень любопытным местом, есть огромный риск остаться в нем навсегда. Фэнтези создавали аниматоры из Южной Америки — от Аргентины и Бразилии до Колумбии и Перу.
С 3 июля
«В плену страха» / The Occupant (18+)
Геолог Эбби (Элла Балинска, мини-сериал «Обитель зла») выживает после крушения вертолета в заснеженных горах Грузии. Ее желание поскорее вернуться домой поддерживает в том числе и то, что найденный до этого на раскопках фрагмент метеорита, возможно, поможет оплатить лечение тяжелобольной сестре. Режиссером нидерландского survival-триллера выступил дебютант в полнометражном кино Хьюго Кейзер, а в касте задействованы Стюарт Грэм («Колесо времени»), Ванесса Ифедиора («Основание») и Армин Карима («Сексуальное просвещение»).
С 3 июля
С 10 ИЮЛЯ
«Саван» / The Shrouds (18+)
Новый фильм классика боди-хоррора Дэвида Кроненберга, участвовавший в основном конкурсе Каннского фестиваля. На этот раз это скорее проникновенная драма об утрате (у режиссера несколько лет назад умерла жена), нежели попытка шокировать публику.
По сюжету миллиардер Карш (Венсан Кассель) пытается справиться со смертью от рака любимой супруги Бекки (Дайан Крюгер) через свой стартап — интерактивные саваны, позволяющие наблюдать за разложением тел близких в высоком разрешении. Однако осквернение могилы кладбищенскими вандалами начинает постепенно сводить его с ума.
C 10 июля
«Девочка, покорившая время» / Toki o kakeru shojo (2006) (16+)
Впервые в российском прокате — главная работа японского аниматора Мамору Хосоды («Ученик чудовища», «Красавица и дракон»). Семнадцатилетняя Макото получает возможность путешествовать в прошлое, однако исправление мелочей (вроде школьных оценок) не решает главного: разбираться в дружбе и любви приходится без помощи сверхспособности.
C 10 июля
«Хищные твари» / Dangerous Animals (18+)
Австралийский хоррор про акул и злых людей режиссера Шона Бирна («Дары смерти») в лучших традициях жанра «озплотейшн». Девушка-серфер Зефир (Хэсси Харрисон, «Йеллоустон») пытается сбежать с корабля, управляемого капитаном-маньяком: тот обожает приманивать хищных рыб свежей человечиной.
C 10 июля
«Гонка» / Rush (2013) (18+)
Повторный прокат одного из лучших фильмов о «Формуле-1». Режиссер «Игр разума» Рон Ховард максимально реалистично воплотил на экране историю чемпионского противостояния Ники Лауды (Даниэль Брюль) и Джеймса Ханта (Крис Хемсворт) — и наблюдать за технической составляющей фильма не менее интересно, чем за битвой характеров.
С 10 июля
«Плагиатор» (16+)
Комедия о незадачливом сотруднике караоке Егоре (Роман Евдокимов, «Огниво»), который у себя в шкафу находит временной портал и отправляется в 1991 год, где начинает разрывать публику хитами из будущего (да, как в Yesterday Дэнни Бойла). Но несмотря на всеобщее обожание, в настоящем его действия приводят к непредсказуемым результатам.
Также в касте — Стася Милославская («На острие»), Аглая Шиловская («Злой город»), Максим Лагашкин («Шторм») и другие. Режиссер — Антон Мегердичев («Движение вверх», «Сердце пармы»).
С 10 июля
«Письма о любви» / Four Letters of Love (18+)
Экранизация бестселлера Ниала Уильямса «Четыре письма о любви». Это история Николаса (Пирс Броснан) и Изабель (Хелена Бонем Картер) — им суждено быть вместе согласно божественному предназначению, но жизненные обстоятельства бесконечно мешают высшему плану. Режиссером выступила Полли Стил («Ледяная невеста»).
С 10 июля
С 17 ИЮЛЯ
«Пила X» / Saw Х (18+)
Юбилейная часть культовой франшизы-эксплотейшена. Речь в ней идет о Джоне Крамере (Тобин Белл) — садисте с извращенными представлениями о морали, который и придумал кровавую игру с ловушками. Примерно 20 лет назад (то есть в хронологии это между первой и второй «Пилой»), когда у него обнаружили рак в терминальной стадии, он стал жертвой мошенников — те обманули его, что существует экспериментальное лечение, которому якобы не дают ход фармкомпании. Крамер начинает мстить — со всей жестокостью.
Снял десятый фильм Кевин Гротерт, работавший на франшизе монтажером, а позже поставивший шестой и седьмой выпуски.
С 17 июля
«Хорошенькая» / Good One (18+)
Инди-драма, показанная на Каннском фестивале в рамках спецпрограммы «Двухнедельник режиссеров» и участвовавшая в основном конкурсе «Сандэнса». Дебютантка Индия Дональдсон сняла картину о 17-летней Сэм (Лили Коллиас), которая идет в горный поход с отцом и его лучшим другом — однако идиллия быстро нарушается конфликтом между всеми участниками истории.
С 17 июля
«Нейробатя» (16+)
Комедия с Денисом Власенко, играющим тревожного айтишника Гришу. У его героя получается создать технологию, которая может помещать сознание человека в гаджеты. Подопытным кроликом оказывается его собственный отец — криминальный авторитет Бес (Виталий Хаев), который не очень-то в восторге от случившегося с ним чуда трансгуманизма. Также в фильме снялись Валентина Ляпина, Настасья Самбурская и Александр Обласов. Режиссер — Виталий Дудка («За слова отвечаю»).
С 17 июля
«Дом в огне» / Casa en flames (18+)
Итало-испанская разговорная драма Дани де ла Ордена («Очень плохие родители»). Большая семья собирается на вилле у моря, чтобы мило провести время перед продажей дома — однако разговор за ужином превращается в настоящий психологический триллер, где за каждым стоит какая-то нелицеприятная тайна.
Фильм участвовал в ММКФ в этом году, а актриса Мария Родригес Сото получила приз за лучшую женскую роль.
С 17 июля
«Златовласка» / Zlatovláska (6+)
Классическая чешская сказка об оруженосце короля Йиржике, который стал понимать язык животных — теперь ему предстоит отправится на поиски принцессы Златовласки вместе с другом и верным псом. Режиссером семейного кино выступил Ян Теситель.
С 17 июля
С 24 ИЮЛЯ
«Письмо для Момо» / Momo e no tegami (2011) (12+)
Аниме 2011 года Хироюки Окиуры («Ковбой Бибоп») о девочке Момо, которая переезжает из Токио в крошечный городок в глуши и попадает в мир сказочных существ — все это поможет ей разгадать смысл коротенького письма, которое когда-то оставил ей отец.
С 24 июля
«Прости, детка» / Sorry, Baby (18+)
Драмеди дебютантки Евы Виктор, тепло принятое на фестивале «Сандэнс». По сюжету девушка Агнес (главную роль сыграла сама режиссер) подвергается сексуализированному насилию со стороны преподавателя, которому она доверяла. Наступает время для мучительной рефлексии и поддержки подруг.
С 24 июля
«Прогулка» (2003) (18+)
Вслед за «Питер FM» в повторный прокат выходит другой знаковый фильм своего времени — «Прогулка» Алексея Учителя. Вновь в кадре много Петербурга, а молодые люди пытаются наладить отношения между собой и тем самым — с миром. Герои Евгении Цыганова и Павла Баршака играют двух лучших друзей, которые в течение одного дня борются за внимание харизматичной и, как выясняется, очень непростой девушки в исполнении Ирины Пеговой.
С 24 июля
С 31 ИЮЛЯ
«Одно целое» / Together (18+)
Еще одно австралийское жанровое кино в российском прокате. На этот раз дебютант Майкл Шэнкс устраивает боди-хоррор из довольно скучных отношений Милли (Элисон Бри, «Блеск») и Тима (Дэйв Франко, «Горе-творец») — пара попадает в загадочную пещеру и преображается самым диким образом: их начинает со страшной силой тянуть друг к другу, причем совсем не в метафорическом, а самом буквальном смысле.
C 31 июля
«Банда аутсайдеров» / Bande à part (1964) (18+)
Фильм Жана-Люка Годара не показывали в России на больших экранах за исключением специальных ретроспектив классика французской «новой волны». По сюжету Одиль (Анна Карина), Франц (Сэми Фрей) и Артур (Клод Брассер) вместе учатся на курсах английского языка. Вместе танцуют и молчат в кафе. Вместе же планируют ограбить виллу тети Одиль. А вот разбираться с последствиями предстоит уже только двоим из них.
Снятая за символические деньги и минимальное количество смен картина стала невероятно важна для поп-культуры — сцену с танцем и пробежкой по Лувру из нее цитировали во множестве последующих фильмов (да, не только Бертолуччи в «Мечтателях»). А Квентин Тарантино даже назвал в честь нее свою студию A Band Apart.
С 31 июля
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