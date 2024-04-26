Чем заняться в Петербурге на первых майских?

Фотографии Родченко, графика Петрова-Водкина и живопись первых импрессионистов, концерты Элисо Вирсаладзе, «Аффинаж», «Биртман» и Линды, премьера спектакля по Рэю Бредбери с Ильей Делем, «Интеллигентная барахолка», а также романтическая комедия «Любви не бывает?» с Аней Чиповской и Владимиром Яглычем и французский триллер «Наследник» в кино — рассказываем о главных событиях длинных выходных (отдыхаем четыре дня!).
Илья Дель
Пятница, 26 апреля
Фестиваль современного танца «Пятилетка» (от 12+ до 18+)
Хореографы представят свои спектакли (включая несколько премьер) в Екатерининском собрании, на площадке Black Box Theatre и на Новой сцене Александринки.
До 30 апреля
Выставка «Михаил Шемякин. Окружение времени. Около 1960-1970-х», Центр Михаила Шемякина (12+)
Покажут живопись и графику 30 художников ленинградского и московского андеграунда, среди которых Шолом Шварц, Евгений Михнов-Войтенко, Рихард Васми, Владимир Янкилевский и Оскар Рабин.
Концерт «Бюро», «Папа» и «До свиданья, дорогая!», Новая сцена Александринки (16+)
19:00
Проект «Новая сцена Live» знакомит с молодыми инди-исполнителями. В этот раз — интеллигентный поп- и софт-панк.
Спектакль «Уснувший в Армагеддоне», Театр ненормативной пластик («Брусницын») (16+)
20:00
Премьера спектакля Романа Кагановича по одноименному рассказу Рэя Брэдбери. Илья Дель играет космонавта, оказавшегося на загадочном астероиде.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим французский триллер «Наследник» (18+), мелодраму с Даниилом Воробьевым «Почему ты?» (18+), новую картину Рюсукэ Хамагути «Зло не существует» (18+), комедию «Неприличные гости» (18+), мульфильмы «Приключения панды» (6+) и «Пушистые спасатели: Новая команда» (6+). Также в прокат возвращается советская классика — «Бриллиантовая рука» (18+) Леонида Гайдая.
Reflexio. Дарья Правда. Проект «Искусство жить дома. Игра»
Суббота, 27 апреля
Арт-проект «Искусство жить дома. Игра» (18+)
По приглашению Северо-Западного филиала ГМИИ имени Пушкина современные художники устроили перекличку своих работ с экспозициями мемориальных музеев города.
До 30 июня
Презентация книги «Мир искусства Надежды Добычиной», KGallery (16+)
15:00
Биографию одной из первых галеристок в истории России обсудят автор книги Ольга Муромцева и искусствоведы Наталья Козырева и Лия Чечик.
Фестиваль «Маргерит Дюрас и кино», «лекторий’порт» (18+)
В программе лекция и четыре фильма, связанных с именем французской писательницы, сценаристки и режиссера.
С 27 по 30 апреля
Выставка «Архив Ребра», «Hihi Studio» (18+)
Молодые художницы из разных регионов страны исследуют связь частного и коллективного. А еще организаторы презентуют первый выпуск альманаха о совриске и дизайне «Ирий».
С 26 по 28 апреля
Лекция «Красота по-американски. Минимализм как искусство повтора», Новая сцена Александринки (12+)
19:00
Музыковед Элина Андрианова расскажет, как минимализм превратился в одно из самых влиятельных музыкальных направлений, и причем здесь композитор Джон Кейдж, поп-культура и война во Вьетнаме.
Концерт Линды, Aurora Concert Hall (16+)
19:00
Дива русского готик-попа сыграет «Мало огня», «Ворону» и другие хиты.
Спектакль «Царь-рыба», ТЮЗ им. Брянцева (16+)
20:00
Премьера «сибирской притчи» режиссера Владимира Кузнецова — к 100-летию со дня рождения писателя Виктора Астафьева.
На «Интеллигентной барахолке»
Воскресенье, 28 апреля
Выставка «К 150-летию первой выставки импрессионистов», Главный штаб Эрмитажа (0+)
К круглой дате покажут две картины с самой первой в истории выставки импрессионистов. Из Москвы специально привезут «Бульвар Капуцинок в Париже» Клода Моне.
С 28 апреля по 21 июля
«Интеллигентная барахолка», «Севкабель Порт» (0+)
Традиционный маркет локальных брендов в этот раз посвящен сновидениям и альтернативным мирам.
С 28 по 30 апреля
Выставка «Спасенные шедевры. Русский музей — Таганрогу», Мраморный дворец (0+)
В экспозиции — картины Константина Коровина, Виктора Борисова-Мусатова, Зинаиды Серебряковой, Николая Рериха и других художников, восстановленные реставраторами Русского музея.
До 13 мая
Балет «Медный всадник», Мариинский-2 (6+)
К 75-летию премьеры балет Глиэра покажут в постановке Юрия Смекалова.
28, 29 апреля, 1 мая
Концерт «Биртман», Sound (18+)
19:00
Ретро-мистификаторы отмечают десятилетие группы. Будут только проверенные шлягеры.
Спецпоказ фильма «Чайка», «Ленфильм» (18+)
19:30
Комедию о любовном треугольнике с Юрием Быковым и Верой Кинчевой представит Василий Степанов, главный редактор журнала «Сеанс». После показа — Q&A с режиссером Полиной Лазаревой.
Лекция о Люс Иригарей, «Порядок слов» (16+)
19:30
Исследовательница психоанализа Яна Маркова познакомит с идеями французской феминистки и философа, которой скоро исполнится 94 года.
Концент «Аффинаж», «МТС Live Холл» (16+)
20:00
Мастера нуар-шансона (это самоидентификация!) объединились с оркестром народных инструментов, чтобы альбом «Русские песни» прозвучал еще лучше.
Концерт мужского хора «Оптина Пустынь», большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)
20:00
В новой программе «Сокровища русской хоровой музыки» сочинения Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, Мартынова и не только.
Элли на маковом поле
Понедельник, 29 апреля
Выставка «Живописных дел мастер…», Михайловский замок Русского музея (0+)
Проект к 325-летию со дня рождения Ивана Вишнякова (1699–1761), одного из знаковых российских художников XVIII века, мастера светского портрета в стиле рококо, иконописца, монументалиста, реставратора и педагога.
С 26 апреля по 1 июля
Благотворительный фестиваль «Путь домой», «Севкабель Порт» (0+)
Специалисты помогут выбрать кошку или собаку, а также дадут советы по уходу и питанию. Будут лекции, зоомаркет и цветочный своп.
29, 30 апреля
Выставка «Шаляпин. Воспоминание о доме», Музей истории Петербурга (12+)
Можно увидеть личные вещи знаменитого оперного певца, архивные фотографии, живопись Константина Коровина, Бориса Кустодиева и Михаила Нестерова, а также подарки Максима Горького и Жана Кокто.
С 26 января по 15 января 2026-го
Лекция о кинематографе Африки, Дом кино (18+)
19:00
Первая встреча в рамках спецкурса доктора философских наук Артема Радеева, который расскажет о кино Алжира, Египта, Нигерии и ЮАР.
Концерт Элли на маковом поле, Aurora Concert Hall (16+)
20:00
Нимфа из лайн-апов летних фестивалей презентует новый альбом «Сад твоего имени» вместе с оркестром.
Концерт «The night in silence», «Третье место» (12+)
20:00
Пианистка Александра Листова и вокалистка Анастасия Шуманова, артистки хора и оркестра musicAeterna, исполнят Густава Малера, Арнольда Шенберга, Никоса Скалкотаса и Джорджа Крама.
Хибла Герзмава
Вторник, 30 апреля
Выставка «Родченко. Личное», «Левашовский хлебозавод» (16+)
Из столичного центра «Зотов» к нам привезут 58 знаковых снимков 1920–1930 годов, сделанных основоположником конструктивизма.
С 30 апреля по 8 июня
Опера «Адриана Лекуврер», Мариинский-2 (12+)
18:00
Мировой дебют звездной сопрано Хиблы Герзмава в партии Адрианы Лекуврер в одноименной опере Франческо Чилеа.
Выставка «Город, Горожане и трамваи», «Борей» (0+)
Эрмитажный фотограф Владимир Пресняков запечатлел хрестоматийный образ Ленинграда 1920 годов.
До 7 ноября
Джазовый клубный фестиваль, Клуб Игоря Бутмана (18+)
19:00
Международный день джаза отпразднуют ансамбль Полины Ильиной, Анастасия Иванова & Band, Mussorgsky Jazz Orchestra, Дмитрий Носков и другие.
Выставка «Один день в музее», Эрарта (6+)
В объективе французского фотографа Жерара Юфера — посетители Центра Помпиду, Лувра, МoМА и других известных институций.
С 26 апреля по 25 августа
Предпремьерный показ фильма «Марс Экспресс», «Аврора» (16+)
20:00
Анимационный киберпанк про восстание роботов на Марсе в далеком 2200 году.
Анна Чиповская
Среда, 1 мая
Экскурсия «От Клочкова до Гачкова: букинистический мир Литейной части», «Подписные издания» (16+)
12:00
На интеллектуальной прогулке вспомнят, каким был книжный Петербург сто лет назад.
Выставка «Археологический феномен. Между прошлым и будущим», Эрмитаж (12+)
Впервые покажут артефакты из курганов знати народа хунну. Их нашли в районе гор Ноин-Ула (Монголия).
С 27 апреля по 29 сентября
Фестиваль «Экологичный я», «Севкабель Порт» (0+)
Эксперты научат заботиться об окружающей среде, осознанно потреблять и правильно сортировать мусор.
Выставка «Неизвестный Кузьма Петров-Водкин. Графика из коллекций Пушкинского Дома», антикварная галерея «Петербург» (6+)
В экспозиции 50 редких графических листов, которые еще не показывали широкой публике.
С 26 апреля по 26 июля
Выставка «Вечная классика. Традиции и эксперименты в пейзажной фотографии», «Росфото» (0+)
Кураторы отобрали 150 завораживающих пейзажей фотографов со всего мира.
С 26 апреля по 30 июня
Фортепианный вечер Элисо Вирсаладзе, большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)
20:00
Музыка Шуберта, Брамса, Листа и Прокофьева в исполнении прославленного педагога и пианистки.
С 1 мая в кино показывают фильм-катастрофу с Джоди Комер и Бенедиктом Камбербэтчем «Всемирный потоп» (18+) и романтическую комедию «Любви не бывает?» (18+) с Анной Чиповской и Владимиром Яглычем.
Комментарии (0)