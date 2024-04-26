Чем заняться в Петербурге на первых майских?

Фестиваль современного танца «Пятилетка» (от 12+ до 18+)

Хореографы представят свои спектакли (включая несколько премьер) в Екатерининском собрании, на площадке Black Box Theatre и на Новой сцене Александринки.

До 30 апреля

Выставка «Михаил Шемякин. Окружение времени. Около 1960-1970-х», Центр Михаила Шемякина (12+)

Покажут живопись и графику 30 художников ленинградского и московского андеграунда, среди которых Шолом Шварц, Евгений Михнов-Войтенко, Рихард Васми, Владимир Янкилевский и Оскар Рабин.

Концерт «Бюро», «Папа» и «До свиданья, дорогая!», Новая сцена Александринки (16+)

19:00

Проект «Новая сцена Live» знакомит с молодыми инди-исполнителями. В этот раз — интеллигентный поп- и софт-панк.

Спектакль «Уснувший в Армагеддоне», Театр ненормативной пластик («Брусницын») (16+)

20:00

Премьера спектакля Романа Кагановича по одноименному рассказу Рэя Брэдбери. Илья Дель играет космонавта, оказавшегося на загадочном астероиде.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим французский триллер «Наследник» (18+), мелодраму с Даниилом Воробьевым «Почему ты?» (18+), новую картину Рюсукэ Хамагути «Зло не существует» (18+), комедию «Неприличные гости» (18+), мульфильмы «Приключения панды» (6+) и «Пушистые спасатели: Новая команда» (6+). Также в прокат возвращается советская классика — «Бриллиантовая рука» (18+) Леонида Гайдая.