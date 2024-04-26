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Уикенд

Чем заняться в Петербурге на первых майских?

Фотографии Родченко, графика Петрова-Водкина и живопись первых импрессионистов, концерты Элисо Вирсаладзе«Аффинаж», «Биртман» и Линды, премьера спектакля по Рэю Бредбери с Ильей Делем, «Интеллигентная барахолка», а также романтическая комедия «Любви не бывает?» с Аней Чиповской и Владимиром Яглычем и французский триллер «Наследник» в кино — рассказываем о главных событиях длинных выходных (отдыхаем четыре дня!).

Пт 26 апреля Сб 27 апреля Вс 28 апреля Пн 29 апреля Вт 30 апреля Ср 1 мая
Илья Дель
Фото: Валентин Блох. «Собака.ru»

Илья Дель

Пятница, 26 апреля

Фестиваль современного танца «Пятилетка» (от 12+ до 18+)

Хореографы представят свои спектакли (включая несколько премьер) в Екатерининском собрании, на площадке Black Box Theatre и на Новой сцене Александринки. 

До 30 апреля

Выставка «Михаил Шемякин. Окружение времени. Около 1960-1970-х», Центр Михаила Шемякина (12+)

Покажут живопись и графику 30 художников ленинградского и московского андеграунда, среди которых Шолом Шварц, Евгений Михнов-Войтенко, Рихард Васми, Владимир Янкилевский и Оскар Рабин. 

Концерт «Бюро», «Папа» и «До свиданья, дорогая!», Новая сцена Александринки (16+)

19:00

Проект «Новая сцена Live» знакомит с молодыми инди-исполнителями. В этот раз — интеллигентный поп- и софт-панк. 

Спектакль «Уснувший в Армагеддоне», Театр ненормативной пластик («Брусницын») (16+)

20:00

Премьера спектакля Романа Кагановича по одноименному рассказу Рэя Брэдбери. Илья Дель играет космонавта, оказавшегося на загадочном астероиде.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим французский триллер «Наследник» (18+), мелодраму с Даниилом Воробьевым «Почему ты?» (18+), новую картину Рюсукэ Хамагути «Зло не существует» (18+), комедию «Неприличные гости» (18+), мульфильмы «Приключения панды» (6+) и «Пушистые спасатели: Новая команда» (6+). Также в прокат возвращается советская классика — «Бриллиантовая рука» (18+) Леонида Гайдая. 

Reflexio. Дарья Правда. Проект «Искусство жить дома. Игра»
Изображение предоставлено пиар-службой Северо-Западного филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина

Reflexio. Дарья Правда. Проект «Искусство жить дома. Игра»

Суббота, 27 апреля

Арт-проект «Искусство жить дома. Игра» (18+)

По приглашению Северо-Западного филиала ГМИИ имени Пушкина современные художники устроили перекличку своих работ с экспозициями мемориальных музеев города.

До 30 июня

Презентация книги «Мир искусства Надежды Добычиной», KGallery (16+)

15:00

Биографию одной из первых галеристок в истории России обсудят автор книги Ольга Муромцева и искусствоведы Наталья Козырева и Лия Чечик.  

Фестиваль «Маргерит Дюрас и кино», «лекторий’порт» (18+)

В программе лекция и четыре фильма, связанных с именем французской писательницы, сценаристки и режиссера. 

С 27 по 30 апреля 

Выставка «Архив Ребра», «Hihi Studio» (18+)

Молодые художницы из разных регионов страны исследуют связь частного и коллективного. А еще организаторы презентуют первый выпуск альманаха о совриске и дизайне «Ирий». 

С 26 по 28 апреля

Лекция «Красота по-американски. Минимализм как искусство повтора», Новая сцена Александринки (12+)

19:00

Музыковед Элина Андрианова расскажет, как минимализм превратился в одно из самых влиятельных музыкальных направлений, и причем здесь композитор Джон Кейдж, поп-культура и война во Вьетнаме.

Концерт Линды, Aurora Concert Hall (16+)

19:00

Дива русского готик-попа сыграет «Мало огня», «Ворону» и другие хиты.

Спектакль «Царь-рыба», ТЮЗ им. Брянцева (16+)

20:00

Премьера «сибирской притчи» режиссера Владимира Кузнецова — к 100-летию со дня рождения писателя Виктора Астафьева. 

На «Интеллигентной барахолке»
Фото предоставлено организаторами «Интеллигентной барахолки»

На «Интеллигентной барахолке»

Воскресенье, 28 апреля

Выставка «К 150-летию первой выставки импрессионистов», Главный штаб Эрмитажа (0+)

К круглой дате покажут две картины с самой первой в истории выставки импрессионистов. Из Москвы специально привезут «Бульвар Капуцинок в Париже» Клода Моне. 

С 28 апреля по 21 июля

«Интеллигентная барахолка», «Севкабель Порт» (0+) 

Традиционный маркет локальных брендов в этот раз посвящен сновидениям и альтернативным мирам. 

С 28 по 30 апреля

Выставка «Спасенные шедевры. Русский музей — Таганрогу», Мраморный дворец (0+)

В экспозиции — картины Константина Коровина, Виктора Борисова-Мусатова, Зинаиды Серебряковой, Николая Рериха и других художников, восстановленные реставраторами Русского музея.

До 13 мая

Балет «Медный всадник», Мариинский-2 (6+)

К 75-летию премьеры балет Глиэра покажут в постановке Юрия Смекалова. 

28, 29 апреля, 1 мая

Концерт «Биртман», Sound (18+)

19:00

Ретро-мистификаторы отмечают десятилетие группы. Будут только проверенные шлягеры.

Спецпоказ фильма «Чайка», «Ленфильм» (18+)

19:30

Комедию о любовном треугольнике с Юрием Быковым и Верой Кинчевой представит Василий Степанов, главный редактор журнала «Сеанс». После показа — Q&A с режиссером Полиной Лазаревой. 

Лекция о Люс Иригарей, «Порядок слов» (16+)

19:30

Исследовательница психоанализа Яна Маркова познакомит с идеями французской феминистки и философа, которой скоро исполнится 94 года. 

Концент «Аффинаж», «МТС Live Холл» (16+)

20:00

Мастера нуар-шансона (это самоидентификация!) объединились с оркестром народных инструментов, чтобы альбом «Русские песни» прозвучал еще лучше. 

Концерт мужского хора «Оптина Пустынь», большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)

20:00 

В новой программе «Сокровища русской хоровой музыки» сочинения Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, Мартынова и не только. 

Элли на маковом поле
Фото предоставлено организаторами фестиваля «Антон тут рядом»

Элли на маковом поле

Понедельник, 29 апреля

Выставка «Живописных дел мастер…», Михайловский замок Русского музея (0+)

Проект к 325-летию со дня рождения Ивана Вишнякова (1699–1761), одного из знаковых российских художников XVIII века, мастера светского портрета в стиле рококо, иконописца, монументалиста, реставратора и педагога.

С 26 апреля по 1 июля 

Благотворительный фестиваль «Путь домой», «Севкабель Порт» (0+)

Специалисты помогут выбрать кошку или собаку, а также дадут советы по уходу и питанию. Будут лекции, зоомаркет и цветочный своп. 

29, 30 апреля

Выставка «Шаляпин. Воспоминание о доме», Музей истории Петербурга (12+)

Можно увидеть личные вещи знаменитого оперного певца, архивные фотографии, живопись Константина Коровина, Бориса Кустодиева и Михаила Нестерова, а также подарки Максима Горького и Жана Кокто.

С 26 января по 15 января 2026-го

Лекция о кинематографе Африки, Дом кино (18+)

19:00

Первая встреча в рамках спецкурса доктора философских наук Артема Радеева, который расскажет о кино Алжира, Египта, Нигерии и ЮАР.  

Концерт Элли на маковом поле, Aurora Concert Hall (16+)

20:00

Нимфа из лайн-апов летних фестивалей презентует новый альбом «Сад твоего имени» вместе с оркестром.

Концерт «The night in silence», «Третье место» (12+)

20:00

Пианистка Александра Листова и вокалистка Анастасия Шуманова, артистки хора и оркестра musicAeterna, исполнят Густава Малера, Арнольда Шенберга, Никоса Скалкотаса и Джорджа Крама. 

Хибла Герзмава
Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра

Хибла Герзмава

Вторник, 30 апреля

Выставка «Родченко. Личное», «Левашовский хлебозавод» (16+)

Из столичного центра «Зотов» к нам привезут 58 знаковых снимков 1920–1930 годов, сделанных основоположником конструктивизма.

С 30 апреля по 8 июня

Опера «Адриана Лекуврер», Мариинский-2 (12+)

18:00

Мировой дебют звездной сопрано Хиблы Герзмава в партии Адрианы Лекуврер в одноименной опере Франческо Чилеа. 

Выставка «Город, Горожане и трамваи», «Борей» (0+)

Эрмитажный фотограф Владимир Пресняков запечатлел хрестоматийный образ Ленинграда 1920 годов.

До 7 ноября

Джазовый клубный фестиваль, Клуб Игоря Бутмана (18+)

19:00

Международный день джаза отпразднуют ансамбль Полины Ильиной, Анастасия Иванова & Band, Mussorgsky Jazz Orchestra, Дмитрий Носков и другие. 

Выставка «Один день в музее», Эрарта (6+)

В объективе французского фотографа Жерара Юфера — посетители Центра Помпиду, Лувра, МoМА и других известных институций. 

С 26 апреля по 25 августа

Предпремьерный показ фильма «Марс Экспресс», «Аврора» (16+)

20:00

Анимационный киберпанк про восстание роботов на Марсе в далеком 2200 году.

Анна Чиповская
Фото: Данил Головкин. «Собака.ru»

Анна Чиповская

Среда, 1 мая

Экскурсия «От Клочкова до Гачкова: букинистический мир Литейной части», «Подписные издания» (16+)

12:00

На интеллектуальной прогулке вспомнят, каким был книжный Петербург сто лет назад.

Выставка «Археологический феномен. Между прошлым и будущим», Эрмитаж (12+)

Впервые покажут артефакты из курганов знати народа хунну. Их нашли в районе гор Ноин-Ула (Монголия). 

С 27 апреля по 29 сентября 

Фестиваль «Экологичный я», «Севкабель Порт» (0+)

Эксперты научат заботиться об окружающей среде, осознанно потреблять и правильно сортировать мусор. 

Выставка «Неизвестный Кузьма Петров-Водкин. Графика из коллекций Пушкинского Дома», антикварная галерея «Петербург» (6+)

В экспозиции 50 редких графических листов, которые еще не показывали широкой публике. 

С 26 апреля по 26 июля

Выставка «Вечная классика. Традиции и эксперименты в пейзажной фотографии», «Росфото» (0+)

Кураторы отобрали 150 завораживающих пейзажей фотографов со всего мира. 

С 26 апреля по 30 июня 

Фортепианный вечер Элисо Вирсаладзе, большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)

20:00

Музыка Шуберта, Брамса, Листа и Прокофьева в исполнении прославленного педагога и пианистки. 

С 1 мая в кино показывают фильм-катастрофу с Джоди Комер и Бенедиктом Камбербэтчем «Всемирный потоп» (18+) и романтическую комедию «Любви не бывает?» (18+) с Анной Чиповской и Владимиром Яглычем. 

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