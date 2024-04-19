Маргерит Дюрас известна в большей степени как романистка, а также переводчица и колумнистка, однако ее кино осталось неизвестным широкому кругу зрителей. Историки кино, тем не менее, считают работы Дюрас уникальными благодаря особой отстраненной интонации, отказу от привычных нарративов и реконструкции привычных режиссерских стратегий. Исследовательница кино и преподавательница факультета Свободных искусств и наук петербургского государственного университета Мария Грибова попробует пролить свет не только на фильмографию режиссера, но и на эксперименты Дюрас с формой и звуком. Лекция «Песнь невидимого: кино Маргерит Дюрас» пройдет 27 апреля в «лекторий’порту».

После лекции, в этот же день, пройдет показ фильма «Песнь Индии» 1975 года — картина станет главным событием ретроспективы. Сюжет ленты разворачивается вокруг нищей девочки, которая живет в долине Ганга, но в одночасье решается на путешествие в Индию в попытке затеряться. Медленно, но верно фабула переходит к трагической истории любви между героиней и последовавшим за ней Майклом Ричардсоном.