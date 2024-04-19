18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Французский институт и «лекторий’порт» проведет ретроспективу фильмов сценаристки и режиссера Маргерит Дюрас

4 апреля праздновалось 110-летие со дня рождения французской писательницы, сценариста, режиссера и актрисы. Маргерит Дюрас сняла более 20 картин, а к ее сценарному гению обращались более 60 раз (дебют Алена Рене «Хиросима, любовь моя» 1959 года как раз один из них). В рамках фестиваля пройдут показы самого известного фильма драматурга, а также нескольких премьер лент, до этого не представленных в России.

кадры из фильма
кадры из фильма
кадры из фильма
кадры из фильма

Маргерит Дюрас известна в большей степени как романистка, а также переводчица и колумнистка, однако ее кино осталось неизвестным широкому кругу зрителей. Историки кино, тем не менее, считают работы Дюрас уникальными благодаря особой отстраненной интонации, отказу от привычных нарративов и реконструкции привычных режиссерских стратегий. Исследовательница кино и преподавательница факультета Свободных искусств и наук петербургского государственного университета Мария Грибова попробует пролить свет не только на фильмографию режиссера, но и на эксперименты Дюрас с формой и звуком. Лекция «Песнь невидимого: кино Маргерит Дюрас» пройдет 27 апреля в «лекторий’порту».

После лекции, в этот же день, пройдет показ фильма «Песнь Индии» 1975 года — картина станет главным событием ретроспективы. Сюжет ленты разворачивается вокруг нищей девочки, которая живет в долине Ганга, но в одночасье решается на путешествие в Индию в попытке затеряться. Медленно, но верно фабула переходит к трагической истории любви между героиней и последовавшим за ней Майклом Ричардсоном.

Изображение предоставлено «Собака.ru» Дианой Абу Юсеф
Изображение предоставлено «Собака.ru» Дианой Абу Юсеф
Изображение предоставлено «Собака.ru» Дианой Абу Юсеф
Изображение предоставлено «Собака.ru» Дианой Абу Юсеф

В рамках ретроспективы будут представлены современные картины по сценарию драматурга, первая из которых станет лента Матье Розе 2021 года «Горячий отпуск». Казалось бы незамысловатое повествование о дружеском отдыхе на пляже прерывается неожиданным появлением загадочного человека, способного подорвать идиллию солнечного отпуска — посмотреть фильм можно 29 апреля.

Тем же вечером фестиваль продолжится показом фильма «Вы желаете только меня» 2021 года режиссера Клер Симон. Мелодрама расскажет историю взаимоотношений мужчины и писательницы, которая старше на 30 лет. Тонкие и остроумные диалоги дополняются аудиальным сопровождением и блюзовой перебивкой.

Изображение предоставлено «Собака.ru» Дианой Абу Юсеф
Изображение предоставлено «Собака.ru» Дианой Абу Юсеф

Заключительной картиной, представленной на ретроспективе, станет фильм Эммануэля Финкеля 2017 года «Боль», показ которого состоится 30 апреля. Лента о молодой писательницы Маргерит, которая погружается в отчаянную борьбу за возвращение мужа, которого депортировали.

Изображение предоставлено «Собака.ru» Дианой Абу Юсеф
Изображение предоставлено «Собака.ru» Дианой Абу Юсеф
Изображение предоставлено «Собака.ru» Дианой Абу Юсеф
Изображение предоставлено «Собака.ru» Дианой Абу Юсеф

«Маргерит Дюрас всю жизнь работала с деконструкцией текста и фильма, отказываясь от конкретного времени и пространства. Она производила сложносочиненные миры, перетекающие друг в друга. Сегодня мы предлагаем взглянуть на фильмы и тексты Дюрас и достроить этот отсутствующий хронотоп самостоятельно», — отмечает куратор проекта Диана Абу Юсеф. 

Ретроспектива фильмов «Маргерит Дюрас и кино» пройдет с 27 по 30 апреля в «лекторий’порту» на Кожевенной линии, 40.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: