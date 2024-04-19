4 апреля праздновалось 110-летие со дня рождения французской писательницы, сценариста, режиссера и актрисы. Маргерит Дюрас сняла более 20 картин, а к ее сценарному гению обращались более 60 раз (дебют Алена Рене «Хиросима, любовь моя» 1959 года как раз один из них). В рамках фестиваля пройдут показы самого известного фильма драматурга, а также нескольких премьер лент, до этого не представленных в России.
Маргерит Дюрас известна в большей степени как романистка, а также переводчица и колумнистка, однако ее кино осталось неизвестным широкому кругу зрителей. Историки кино, тем не менее, считают работы Дюрас уникальными благодаря особой отстраненной интонации, отказу от привычных нарративов и реконструкции привычных режиссерских стратегий. Исследовательница кино и преподавательница факультета Свободных искусств и наук петербургского государственного университета Мария Грибова попробует пролить свет не только на фильмографию режиссера, но и на эксперименты Дюрас с формой и звуком. Лекция «Песнь невидимого: кино Маргерит Дюрас» пройдет 27 апреля в «лекторий’порту».
После лекции, в этот же день, пройдет показ фильма «Песнь Индии» 1975 года — картина станет главным событием ретроспективы. Сюжет ленты разворачивается вокруг нищей девочки, которая живет в долине Ганга, но в одночасье решается на путешествие в Индию в попытке затеряться. Медленно, но верно фабула переходит к трагической истории любви между героиней и последовавшим за ней Майклом Ричардсоном.
В рамках ретроспективы будут представлены современные картины по сценарию драматурга, первая из которых станет лента Матье Розе 2021 года «Горячий отпуск». Казалось бы незамысловатое повествование о дружеском отдыхе на пляже прерывается неожиданным появлением загадочного человека, способного подорвать идиллию солнечного отпуска — посмотреть фильм можно 29 апреля.
Тем же вечером фестиваль продолжится показом фильма «Вы желаете только меня» 2021 года режиссера Клер Симон. Мелодрама расскажет историю взаимоотношений мужчины и писательницы, которая старше на 30 лет. Тонкие и остроумные диалоги дополняются аудиальным сопровождением и блюзовой перебивкой.
Заключительной картиной, представленной на ретроспективе, станет фильм Эммануэля Финкеля 2017 года «Боль», показ которого состоится 30 апреля. Лента о молодой писательницы Маргерит, которая погружается в отчаянную борьбу за возвращение мужа, которого депортировали.
«Маргерит Дюрас всю жизнь работала с деконструкцией текста и фильма, отказываясь от конкретного времени и пространства. Она производила сложносочиненные миры, перетекающие друг в друга. Сегодня мы предлагаем взглянуть на фильмы и тексты Дюрас и достроить этот отсутствующий хронотоп самостоятельно», — отмечает куратор проекта Диана Абу Юсеф.
Ретроспектива фильмов «Маргерит Дюрас и кино» пройдет с 27 по 30 апреля в «лекторий’порту» на Кожевенной линии, 40.
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