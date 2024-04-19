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Искусство

В Центре Михаила Шемякина открывается выставка работ художника и его окружения 1960-1970-х годов

Экспозиция представит произведения 30-и мастеров ленинградского и московского неофициального искусства.

Михаил Гробман из коллекции Дениса Химиляйне

Михаил Гробман из коллекции Дениса Химиляйне

Выставка «Михаил Шемякин. Окружение времени. Около 1960-1970-х», которая открывается в Центре художника 26 апреля, покажет широкий срез нонкомформистского искусства из Петербурга и Москвы — 30 художников. Произведения Шолома Шварца, Геннадия Устюгова, Ии Кирилловой, Олега Лягачева, Юлиана Росточкина, Евгения Михнова-Войтенко, Рихарда Васми, Владимира Шагина, Оскара Рабина, Владимира Янкилевского из частных собраний или галерейных коллекций будут впервые экспонируются в выставочном пространстве. Концептуальной точкой притяжения станет пространственная инсталляция, посвященная альманаху «Аполлон-77» — фрагменты издания будут представлены вместе с живописью и мультимедийными объектами. Экспозиция, развернутая сразу на два этажа Центра, дополнится авторскими фотографиями и док-лентой о Петербурге 1960-х годов.

Геннадий Устюгов из коллекции Алексея Родионова
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Центра Михаила Шемякина»

Геннадий Устюгов из коллекции Алексея Родионова

Рихард Васми из коллекции KGallery
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Центра Михаила Шемякина»

Рихард Васми из коллекции KGallery

Выставка «Михаил Шемякин. Окружение времени. Около 1960-1970-х» открыта с 26 апреля по 23 июня 2024 года в Центре Михаила Шемякина на Садовой улице, 7-9-11.

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