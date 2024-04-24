В «Третьем месте» пройдет камерный концерт с музыкой Малера, Шенберга и Крама

Камерный концерт с сочинениями композиторов Густава Малера, Арнольда Шенберга, Никоса Скалкотаса и Джорджа Крама состоится в Белом зале исторических интерьеров особняка Гурьевых-Нарышкиных 29 апреля. Музыкальные сочинения будут исполнены в различных техниках, одной из которых станет игра внутри рояля.

Артистки хора и оркестра musicAeterna откроют вечер «Колыбельной» для фортепиано греческого композитора Никоса Скалкотаса — исполняется в авторском стиле с элементами додекафонии. Это оригинальная версия придуманных Шенбергом в 1920-х «двенадцати лишь между собой соотнесённых тонов». Продолжит программу «Песни об умерших детях» — вокальный цикл из пяти номеров для голоса и оркестра Густава Малера на стихотворения Фридриха Рюккерта. Далее гости услышат музыкальный экспрессионизм австрийского композитора Арнольда Шенберга в его Пяти пьесах для фортепиано op. 23. Завершит камерный концерт отрывок из вокального цикла «Apparition» «The night in silence» Джорджа Крама — композиция будет исполнена пианисткой внутри рояля, на его струнах.