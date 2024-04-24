В «Третьем месте» пройдет камерный концерт с музыкой Малера, Шенберга и Крама

В музыкальной программе пианистки Александры Листовой и певицы Анастасии Шумановой «The night in silence» произведения значимых представителей музыкального авангарда и экспрессионизма XIX и XX веков.
Камерный концерт с сочинениями композиторов Густава Малера, Арнольда Шенберга, Никоса Скалкотаса и Джорджа Крама состоится в Белом зале исторических интерьеров особняка Гурьевых-Нарышкиных 29 апреля. Музыкальные сочинения будут исполнены в различных техниках, одной из которых станет игра внутри рояля.
Артистки хора и оркестра musicAeterna откроют вечер «Колыбельной» для фортепиано греческого композитора Никоса Скалкотаса — исполняется в авторском стиле с элементами додекафонии. Это оригинальная версия придуманных Шенбергом в 1920-х «двенадцати лишь между собой соотнесённых тонов». Продолжит программу «Песни об умерших детях» — вокальный цикл из пяти номеров для голоса и оркестра Густава Малера на стихотворения Фридриха Рюккерта. Далее гости услышат музыкальный экспрессионизм австрийского композитора Арнольда Шенберга в его Пяти пьесах для фортепиано op. 23. Завершит камерный концерт отрывок из вокального цикла «Apparition» «The night in silence» Джорджа Крама — композиция будет исполнена пианисткой внутри рояля, на его струнах.
Основательница «Третьего места»:
XX век вошел в историю как период величайшего потрясения самих основ искусства. Авангардная музыка рубежа 19 и 20 веков не предоставляла готовых формул, она провоцировала на поиск новых и готовила к экспериментам XX века. Особняк Гурьевых-Нарышкиных тоже пережил немало: радикальные перемены двадцатого столетия оставили хорошо различимый отпечаток в его облике и собственном культурно-историческом коде. Поэтому произведения из концертной программы Александры Листовой и Анастасии Шумановой, сочетающие в себе виртуозно-новаторские формы исполнения и авангардно-экспрессионистское звучание, дадут особый резонанс в стенах Белого зала.
Камерный концерт «The night in silence» в исполнении Александры Листовой и Анастасии Шумановой пройдет 29 апреля в «Третьем месте» на Литейном проспекте 62.
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