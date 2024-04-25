Как рассказал «Собака.ru» коллекционер Кирилл Авелев, Владимир Пресняков был эрмитажным фотографом, его открытки с 1924-ого года печатал Комитет популяризации художественных изданий, считавшимся последним напоминанием эпохи мирискусников. Несмотря на отсутствие прямой связи между мастерами объединения и Пресняковым, в его работах прослеживаются художественные ретроспектива объединения. Сотрудничество это было недолгим. После ареста в 1934 году и расстрела в 1937-ом его творческое наследие было передано забвению.

Его «ленинградский миф» стал доступен советскому зрителю лишь в эпоху «Хрущевской оттепели», когда карточки были востребованным способом коммуникации и предметом коллекционирования. Именно открытки Преснякова изменили восприятие города с холодно-отчужденного футуристического облика до живописных романтических кадров трамваев, Лебяжьей канавки, ракурсов с крыш Эрмитажа. Эту перспективу на набережную и Дворцовую площадь с высоты Зимнего дворца можно встретить и у Сергея Эйзенштейна в фильме «Октябрь».