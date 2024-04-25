Имя этого фотографа-визионера, открывшего для современников и последователей хрестоматийные ракурсы Ленинграда в 1920-ые и 1930-ые года, до наших дней дошло практически неизвестным — только недавно удалось его расшифровать. Выставочный проект позволит пролить свет на личность, повлиявшую на восприятие послевоенной городской фотографии и зародившую феномен романтического «петербургского мифа».
Как рассказал «Собака.ru» коллекционер Кирилл Авелев, Владимир Пресняков был эрмитажным фотографом, его открытки с 1924-ого года печатал Комитет популяризации художественных изданий, считавшимся последним напоминанием эпохи мирискусников. Несмотря на отсутствие прямой связи между мастерами объединения и Пресняковым, в его работах прослеживаются художественные ретроспектива объединения. Сотрудничество это было недолгим. После ареста в 1934 году и расстрела в 1937-ом его творческое наследие было передано забвению.
Его «ленинградский миф» стал доступен советскому зрителю лишь в эпоху «Хрущевской оттепели», когда карточки были востребованным способом коммуникации и предметом коллекционирования. Именно открытки Преснякова изменили восприятие города с холодно-отчужденного футуристического облика до живописных романтических кадров трамваев, Лебяжьей канавки, ракурсов с крыш Эрмитажа. Эту перспективу на набережную и Дворцовую площадь с высоты Зимнего дворца можно встретить и у Сергея Эйзенштейна в фильме «Октябрь».
Кирилл Авелев
Коллекционер:
Задача этих выставок скорее информационная — дать понимание масштаба героя. Безусловно, много незаслуженно забытых, но Пресняков фигура градообразующая. На рубеже 1920–1930-х годов в жанре фото-ведуты он возвышался, как Пиранези на руинах гравированного Рима. И главное, его ракурсы, многократно цитируемые, со временем превратились в канон, предвосхитив ленинградский романтизм 1960-х годов.
Выставка «Город, Горожане и трамваи», которая открылась 22 апреля в галерее «Борей» станет отправной точкой в цикле экспозиционных проектов «Без*известный фотограф Пресняков — последний мирискусник Ленинграда», посвященных художнику. Планируется еще пять, темы которых непосредственно связаны с классическими для автора сюжетами. «Образы Преснякова, цитируемые десятки лет спустя, перекинули мост от старого Петербурга к новому ленинградскому мифу 1960-х. Это был последний всполох Серебряного века перед грозой 1930-х годов», — отмечают организаторы экспозиции.
Выставка «Город, Горожане и трамваи» из цикла «Без*известный фотограф Пресняков — последний мирискусник Ленинграда» открыта с 22 апреля по 7 ноября в галерее «Борей» на Литейном проспекте, 58.
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