Проект подразумевает близкое знакомство с мемориальными местами, а также глубокое исследование личностей, живших в свое время в этих домах. Исторические факты разбавятся современной сайт-специфик экспозицией от петербургских авторов, которые постараются выстроить интеллектуальный диалог между прошлым и настоящим. В этом году «Искусство жить дома. Игра» пройдет в Музее Владимира Набокова при Петербургском университете, в Мемориальной квартире Николая Некрасова, в Музее академика Ивана Павлова, в «Полуторах комнатах» Иосифа Бродского и особняке Ольги Серебряковой.

Презентация проекта «Искусство жить дома. Игра» пройдет 25 апреля в особняке Ольги Серебряковой, где кураторы, музейные сотрудники и художники обсудят игровой формат проекта, концепции разговора о прошлом языком современного искусства. В дискуссии примут участие Лия Чечик (директор Школы искусств и культурного наследия Европейского университета), Ирина Актуганова (начальник отдела научной коммуникации Института физиологии имени Ивана Павлова Российской Академии наук), Дарья Правда, Вера Петровская, Алина Шклярская (драматург, искусствовед, куратор проекта «Искусство жить дома» во Владикавказе), Наталья Хвоенкова (куратор, главный руководитель направления Фонда поддержки инноваций и молодёжных инициатив), Дарья Болдырева (куратор проекта, исполняющая обязанности заведующего Северо-Западным филиалом ГМИИ) и Мария Трунтаева (куратор проекта и заведующая сектором творческих проектов Северо-Западного филиала ГМИИ).

26 апреля на той же площадке состоится Круглый стол «Видеоигра – новый формат игр в искусстве», в рамках которого участники постараются понять, почему видеоигры все чаще встречаются не на экранах компьютеров, но в галереях современного искусства. Свое мнение по вопросу выскажут участница арт-группы Keeping Zeitgeist gallery Катя Михатова, сооснователь выставочного пространства STYD Евгений Кузьмичев, художница и исследовательница Web 1.0 и виртуальных миров Дарья Иванс, научный сотрудник Центра медиафилософии Петербургского государственного университета Александр Ленкевич, а также куратор выставок и исследовательница художественных видеоигр и цифрового наследия Анна Козлова.

27 апреля подробнее услышать о проекте «Reflexio. Сигнал сигналов» в мемориальном музее-квартире академика Ивана Павлова можно на медиации Анны Абрамовой. На встрече вместе с куратором гости попытаемся разгадать, где правда, а где игра, придуманная Дарьей Правдой.