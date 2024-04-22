Мемориально-выставочная акция проводится в Петербурге и Москве с 2022 года. В этом году она выйдет за пределы традиционных регионов. Художественные интервенции в дома-музеи состоятся в Нижнем Новгороде, Владикавказе, Калининграде, Екатеринбурге и Томске. Культовые места будут рассмотрены через призму игры глазами художниц Александры Гарт, Веры Петровской и Дарьи Правды.
Проект подразумевает близкое знакомство с мемориальными местами, а также глубокое исследование личностей, живших в свое время в этих домах. Исторические факты разбавятся современной сайт-специфик экспозицией от петербургских авторов, которые постараются выстроить интеллектуальный диалог между прошлым и настоящим. В этом году «Искусство жить дома. Игра» пройдет в Музее Владимира Набокова при Петербургском университете, в Мемориальной квартире Николая Некрасова, в Музее академика Ивана Павлова, в «Полуторах комнатах» Иосифа Бродского и особняке Ольги Серебряковой.
Презентация проекта «Искусство жить дома. Игра» пройдет 25 апреля в особняке Ольги Серебряковой, где кураторы, музейные сотрудники и художники обсудят игровой формат проекта, концепции разговора о прошлом языком современного искусства. В дискуссии примут участие Лия Чечик (директор Школы искусств и культурного наследия Европейского университета), Ирина Актуганова (начальник отдела научной коммуникации Института физиологии имени Ивана Павлова Российской Академии наук), Дарья Правда, Вера Петровская, Алина Шклярская (драматург, искусствовед, куратор проекта «Искусство жить дома» во Владикавказе), Наталья Хвоенкова (куратор, главный руководитель направления Фонда поддержки инноваций и молодёжных инициатив), Дарья Болдырева (куратор проекта, исполняющая обязанности заведующего Северо-Западным филиалом ГМИИ) и Мария Трунтаева (куратор проекта и заведующая сектором творческих проектов Северо-Западного филиала ГМИИ).
26 апреля на той же площадке состоится Круглый стол «Видеоигра – новый формат игр в искусстве», в рамках которого участники постараются понять, почему видеоигры все чаще встречаются не на экранах компьютеров, но в галереях современного искусства. Свое мнение по вопросу выскажут участница арт-группы Keeping Zeitgeist gallery Катя Михатова, сооснователь выставочного пространства STYD Евгений Кузьмичев, художница и исследовательница Web 1.0 и виртуальных миров Дарья Иванс, научный сотрудник Центра медиафилософии Петербургского государственного университета Александр Ленкевич, а также куратор выставок и исследовательница художественных видеоигр и цифрового наследия Анна Козлова.
27 апреля подробнее услышать о проекте «Reflexio. Сигнал сигналов» в мемориальном музее-квартире академика Ивана Павлова можно на медиации Анны Абрамовой. На встрече вместе с куратором гости попытаемся разгадать, где правда, а где игра, придуманная Дарьей Правдой.
Просветительская программа также охватит лекции историков искусства и кураторов Глеба Ершова (17 мая в 19.00), Олеси Туркиной (23 мая в 19.00) и Александра Погребняка (28 мая в 19.00).
15, 29 мая и 26 июня филолог и исследователь перформанса Анна Тыренко проведет ридинг-группы по текстам, на которых опирается концепция проекта «Искусство жить дома. Игра»: «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Тома Стоппарда, «Если однажды зимней ночью путник» Итало Кальвино, «Игра в классики» Хулио Кортасара.
6 июня состоится воркшоп «Post-DADA sound poetry // Постдадаистская звуковая поэзия», который проведет Ольга Зубова. Мультидисциплинарная художница научит сопоставлять текстовые и аудиальные коллажи на основе импровизационных техник. Участникам необходимо иметь заряженный ноутбук и наушники.
Ольга Зубова также проведет саунд-лекцию «Back to playing: игровые практики в звуке», в рамках которой обратиться к открытиям футуристов, дадаистов, флюксус-художников и не только. Вечер состоится 7 июня.
Мемориальный музей-квартира Николая Некрасова станет первой точкой маршрута. Здесь расположился выставочный проект соосновательницы выставочного пространства STYD, художницы и куратора Александры Гарт «Игра в классика». Концепция экспозиции развернется вокруг пристрастия писателя к карточным играм. На территории музея расположились: одноименная с проектом графическая серия; покерная схема математика Романа Михайлова «Четырехмерие», которая станет ключевым произведением пространства; гостиной Авдотьи Панаевой художница разместит серию работ из текстиля с вышитыми покерными схемами «Салфетки»; на столе в столовой расположился большой лист графики — железная дорога как символ идей поэта, тяжелого пути и неизбежности судьбы.
«Чудо» междисциплинарной художницы и выпускницы Академии художеств имени Репина Веры Петровской расположилось в Музее Владимира Набокова на Большой Морской улице, 47. На основе собрания личных вещей, орнитологических следов и книг писателя из коллекции институции автор обращается к феномену дуальности текстов прозаика, исследует в них дихотомию света и тьмы, любви и потери, красоты и увядания, жизни и смерти. Подобно Набокову художница играет с литературной константой, в ее руках книги наполняются материальной сердцевиной — зритель, открывая бутофорный мир, встречается с театральной игрой света и тени, с литературными шарадами и бесконечными словесными ребусами, которыми так богаты сочинения писателя.
В «Доме академиков» на 7-ой линии Васильевского острова в свое время жили Владимир Вернадский, Яков Грот, Александр Карпинский, Сергей Ольденбургский и многие другие. Сейчас для проекта «Искусство жить дома. Игра» художница Дарья Правда создала экспозицию «Reflexio. Сигнал сигналов», основанную на вымышленной истории о последних исследованиях физиолога Ивана Павлова в области связи условных нервных рефлексов. Эти научные изыскания привели исследователя к теории внутренней речи. К ней обращается и художница, формулируя интерактивное выставочное пространство, с помощью которого каждый может оказаться на рубеже нового научного открытия.
Выставочный проект «Искусство жить дома. Игра» пройдет с 25 апреля по 30 июня 2024 года в Мемориальном музее-квартире Николая Некрасова на Литейном проспекте, 36; в Музее Владимира Набокова на Большой Морской улице, 47; в Мемориальном музее-квартире академика Ивана Павлова на 7-ой линии Васильевского острова, 2; в Особняке Серебряковой на Набережной Кутузова, 22; в Музее «Полторы комнаты» Иосифа Бродского на улице Короленко, 14.
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