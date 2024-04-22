В Петербурге открывается выставка «Архив Ребра»‎ с работами молодых художниц

Совместно с открытием «Архива Ребра» состоится презентация первого выпуска альманаха о совриске и дизайне «Ирий» «Женщины о женщинах». Это профессиональные и частные истории творческих современниц — художниц, журналисток и кураторов, которые каждый день вносят вклад в формирование новейших тенденций арт-сцены. Они не стесняются табуированных тем и рассказывают о личном опыте. Среди героинь номера: Марина Пчелякова, Адель Сулейманова, Ульяна Григорьева, Анастасия Москалева, Виктория Маркова, Екатерина Колосовская, Ирина Кистанова, Кристина Андреева, Амина Ибадова, Анастасия Иваненкова. Арт-директор издания Мария Литвинова представит номер и расскажет про процесс его создания. Встреча предполагает Q&A формат — гостей приглашают включиться в дискуссию о создании периодического издания и задать интересующие вопросы о его дизайн-концепции.

«Первый выпуск альманаха, презентованный на мероприятии — манифест нашей любви к миру, где каждый чувствует себя безопасно, получает свободу творчества и поддержку. Мы стараемся популяризировать трепетное отношение к искусству, творческому процессу и миру в целом. Этот проект о силе, внутренней гармонии и доброте», — говорят создатели «Ирий».