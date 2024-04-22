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Искусство

В Петербурге открывается выставка «Архив Ребра»‎ с работами молодых художниц

Коллективный проект объединит молодые таланты, собранные с разных регионов страны, и задокументирует состояние российской независимой арт-сцены.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ирий»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ирий»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ирий»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ирий»

Выставка «Архив ребра», которая откроется 26 апреля, представит работы в различных медиумах. Анастасия Москалева покажет живопись, обращенную к темам внутреннего диалога, психологизму и переживанию травм. Магический мир, иррациональность и поморские верования найдут воплощение на холстах Виктории Марковой. Анастасия Иваненкова, едва успев снять широкоформатные бланковые полотна с вышивкой с ярмарочных стендов PAF, представит работы в технике шва назад иголкой. В проекте также примут участие Марина Пчелякова, Ульяна Григорьева, Кристина Андреева, Екатерина Колосовская, Ирина Кистанова и Амина Ибадова. Все они исследуют взаимосвязь частного и коллективного в жизни женщины, а также размышляют о доступных форматах выражения творчества.

Анастасия Москалева
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ирий»

Анастасия Москалева

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ирий»
Анастасия Москалева
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ирий»

Анастасия Москалева

Виктория Маркова, "Движение к весне"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ирий»

Виктория Маркова, "Движение к весне"

Екатерина Колосовская, «Рождение» 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ирий»

Екатерина Колосовская, «Рождение» 2023 год

Ульяна Григорьева, "Лицо"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ирий»

Ульяна Григорьева, "Лицо"

Ульяна Григорьева, "Чувства"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ирий»

Ульяна Григорьева, "Чувства"

Совместно с открытием «Архива Ребра» состоится презентация первого выпуска альманаха о совриске и дизайне «Ирий» «Женщины о женщинах». Это профессиональные и частные истории творческих современниц — художниц, журналисток и кураторов, которые каждый день вносят вклад в формирование новейших тенденций арт-сцены. Они не стесняются табуированных тем и рассказывают о личном опыте. Среди героинь номера: Марина Пчелякова, Адель Сулейманова, Ульяна Григорьева, Анастасия Москалева, Виктория Маркова, Екатерина Колосовская, Ирина Кистанова, Кристина Андреева, Амина Ибадова, Анастасия Иваненкова. Арт-директор издания Мария Литвинова представит номер и расскажет про процесс его создания. Встреча предполагает Q&A формат — гостей приглашают включиться в дискуссию о создании периодического издания и задать интересующие вопросы о его дизайн-концепции.

«Первый выпуск альманаха, презентованный на мероприятии — манифест нашей любви к миру, где каждый чувствует себя безопасно, получает свободу творчества и поддержку. Мы стараемся популяризировать трепетное отношение к искусству, творческому процессу и миру в целом. Этот проект о силе, внутренней гармонии и доброте», — говорят создатели «Ирий».

Альманах "Ирий"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ирий»

Альманах "Ирий"

Альманах "Ирий"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ирий»

Альманах "Ирий"

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ирий»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ирий»
Альманах "Ирий"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ирий»

Альманах "Ирий"

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ирий»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ирий»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ирий»

Коллективная выставка «Архив Ребра» открыта с 26 по 28 апреля в арт-пространстве «Hihi Studio» на Чкаловском проспекте, 15.

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