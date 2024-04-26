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Искусство

В Петербурге показали редкие работы Кузьмы Петрова-Водкина из коллекции Пушкинского Дома

У экспонируемых работ авангардиста интересная история происхождения — в Институте литературы они попали из Книжной лавки писателей, где были куплены в 1950-х годах. Ранее они не были представлены даже узкому кругу исследователей, широкой массе их покажут впервые!

Кузьма Петров-Водкин, «Андрюша», эскиз иллюстрации к книге «Аойя», 1922 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой антикварной галереи «Петербург»

Кузьма Петров-Водкин, «Андрюша», эскиз иллюстрации к книге «Аойя», 1922 год

Кузьма Петров-Водкин, «На шаре», эскиз иллюстрации к книге «Аойя», 1922 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой антикварной галереи «Петербург»

Кузьма Петров-Водкин, «На шаре», эскиз иллюстрации к книге «Аойя», 1922 год

Кузьма Петров-Водкин, «Ребенок на ковре», эскиз иллюстрации к книге «Дитя», 1927 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой антикварной галереи «Петербург»

Кузьма Петров-Водкин, «Ребенок на ковре», эскиз иллюстрации к книге «Дитя», 1927 год

Редкая коллекция ранних работ Кузьмы Петрова-Водкина, относящиеся к 1910 — 1920-м годам, состоит из 50 графических листов, многие из которых предполагались как иллюстрации к детской литературе. Поэтому большая часть собрания обращена к сюжетам воспитания, детства и юношества. К таким работам как раз относится изобразительный цикл к фантастической повести «Аойя. Андрюша и Катя в воздухе, на земле и под землей», написанная художником в 1922 году, а также эскизы к книге «Дитя» 1927 года — до наших дней информация о публикации не дошла. В дополнение к графике кураторы экспозиции предлагают ознакомиться с сопроводительными материалами: рукописями автобиографической повести, эскизами и теоретическими концепциями.

Кузьма Петров-Водкин, «Мать с ребенком», эскиз иллюстрации к книге «Дитя», 1927 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой антикварной галереи «Петербург»

Кузьма Петров-Водкин, «Мать с ребенком», эскиз иллюстрации к книге «Дитя», 1927 год

Кузьма Петров-Водкин, «В коляске», эскиз иллюстрации к книге «Дитя», 1927 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой антикварной галереи «Петербург»

Кузьма Петров-Водкин, «В коляске», эскиз иллюстрации к книге «Дитя», 1927 год

Кузьма Петров-Водкин, «Спящий ребенок», эскиз иллюстрации к книге «Дитя», 1927 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой антикварной галереи «Петербург»

Кузьма Петров-Водкин, «Спящий ребенок», эскиз иллюстрации к книге «Дитя», 1927 год

Выставка «Неизвестный Кузьма Петров-Водкин. Графика из коллекций Пушкинского Дома» открыта с 26 апреля по 26 июля 2024 года в антикварной галерее «Петербург» на Невском проспекте, 54.

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