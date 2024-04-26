Редкая коллекция ранних работ Кузьмы Петрова-Водкина, относящиеся к 1910 — 1920-м годам, состоит из 50 графических листов, многие из которых предполагались как иллюстрации к детской литературе. Поэтому большая часть собрания обращена к сюжетам воспитания, детства и юношества. К таким работам как раз относится изобразительный цикл к фантастической повести «Аойя. Андрюша и Катя в воздухе, на земле и под землей», написанная художником в 1922 году, а также эскизы к книге «Дитя» 1927 года — до наших дней информация о публикации не дошла. В дополнение к графике кураторы экспозиции предлагают ознакомиться с сопроводительными материалами: рукописями автобиографической повести, эскизами и теоретическими концепциями.