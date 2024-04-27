В Русском музее открылась выставка к 325-летию со дня рождения Ивана Вишнякова

В художественном арсенале Вишнякова были и парадные портреты императрицы Елизаветы Петровны, один из которых стал классическим изображением августейшей особы. Это один из немногих художников ее времени, картины которого смогли сохранится до современности — портреты живописца дают представление о развитии жанра в России.

Выставка «Живописных дел мастер…» открыта с 26 апреля по 1 июля 2024 года в Михайловском замке на Садовой улице, 2.

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