В Русском музее открылась выставка к 325-летию со дня рождения Ивана Вишнякова

Проект представил работы одного из пионеров портретного жанра в России и яркого представителя петербургской арт-сцены первой половины XVIII века.
Выставка «Живописных дел мастер…», открывшаяся в Русском музее 26 апреля, покажет коллекцию произведений мастера из постоянного собрания — 11 работ, в том числе образы из иконостаса Троицкой соборной церкви, выставляемые после реставрации. Лишь немного произведений Вишнякова дошли до современности, немногочисленные работы представлены также в Третьяковской галерее, Музее Тропинина, Национальном художественного музея Твери. Выставка станет первым монографическим проектом о художнике, который более 20 лет возглавлял Живописную команду Канцелярии от строений, сотрудничал с архитекторами Бартоломео Растрелли, Михаилом Земцовым и оформлял интерьеры Зимнего, Петергофского, Царскосельского и Летнего дворцов, Петропавловского собора.
В художественном арсенале Вишнякова были и парадные портреты императрицы Елизаветы Петровны, один из которых стал классическим изображением августейшей особы. Это один из немногих художников ее времени, картины которого смогли сохранится до современности — портреты живописца дают представление о развитии жанра в России.
Выставка «Живописных дел мастер…» открыта с 26 апреля по 1 июля 2024 года в Михайловском замке на Садовой улице, 2.
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