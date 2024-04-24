Отгремев в столице с сентября 2023 по январь 2024 года проект отправляется в Петербург показать 58 знаковых снимков 1920-х и 1930-х годов из собрания Фонда Still Art, МИРА коллекции, архива Родченко и Варвары Степановой.
Выставка «Родченко. Личное», которая откроется 30 апреля, построена по тематическому формату. Она состоит из разделов «Город», «Репортаж», «ВХУТЕМАС», «Мастерская» и «Семья». По кураторской задумке Дмитрия Никишова и Анны Замрий зрителям предстоит исследовать творчество Александра Родченко, изучая работы и личные вещи художника, а также отрывки из писем и дневников.
«Фотография, письмо, личная вещь — все это создает «слепок» момента, проявляя многогранную личность Александра Родченко с разных ракурсов. То, как он чувствует, как мыслит и о чем мечтает — находит отражение в том, какие методы творчества он использует в фотографии. Знаменитые «ракурсы Родченко» — это не что иное, как воплощение его душевного стремления "видеть необыкновенно обыкновенные вещи"», — отмечают кураторы выставки.
Параллельно с «Родченко. Личное» будет представлена просветительская программа, в которую войдут лекции о творце и его художественной манере, преподаватели школы иcкусств Masters расскажут о конструктивистской фотографии, «красной» арт-моде Родченко и Степановой и представят поэтический авангард. Для детей подготовлены отдельные воркшопы по созданию плакатов в стиле Родченко.
Президент Фонда Still Art:
В основе выставки — работы выдающегося художника русского авангарда Александра Родченко разных лет, с его первых фотографических опытов 1920-х и до конца 1930-х годов из двух альбомов музейной серии «Портфолио», выпущенных тиражом 35 экземпляров (1994–1997). Я бы назвала фотографии этой серии своеобразным руководством к действию — увидеть быт с другого ракурса, обрести новый взгляд на действительность, сложить из деталей собственную картину мира. Александр Родченко делал это с помощью подручных предметов, а также различных камер и объективов. Однако техника была лишь вспомогательным средством: фиксировала и передавала миру иногда чересчур честный взгляд художника. А ведь, будучи авангардистом, Родченко отлично чувствовал пространство и мог буквально подчинить его себе, это касалось рекламы, дизайна в театре и кино, фотомонтажа и, конечно, фотографии.
Выставка «Родченко. Личное» открыта с 30 апреля по 8 июня 2024 года на «Левашовском хлебозаводе» на Барочной улице, 4а.
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