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Искусство

Прямиком из Москвы! Центр «Зотов» везет на «Левашовский хлебозавод» выставку «Родченко. Личное»

Отгремев в столице с сентября 2023 по январь 2024 года проект отправляется в Петербург показать 58 знаковых снимков 1920-х и 1930-х годов из собрания Фонда Still Art, МИРА коллекции, архива Родченко и Варвары Степановой.

Александр Родченко, «Пионерка», 1930 год
Изображения предоставлены Фондом Still Art

Александр Родченко, «Пионерка», 1930 год

Александр Родченко, «Полевые цветы», 1937 год
Изображения предоставлены Фондом Still Art

Александр Родченко, «Полевые цветы», 1937 год

Александр Родченко, «Портрет матери», 1924 год
Изображения предоставлены Фондом Still Art

Александр Родченко, «Портрет матери», 1924 год

Александр Родченко, «Поэт Владимир Маяковский», 1924 год
Изображения предоставлены Фондом Still Art

Александр Родченко, «Поэт Владимир Маяковский», 1924 год

Выставка «Родченко. Личное», которая откроется 30 апреля, построена по тематическому формату. Она состоит из разделов «Город», «Репортаж», «ВХУТЕМАС», «Мастерская» и «Семья». По кураторской задумке Дмитрия Никишова и Анны Замрий зрителям предстоит исследовать творчество Александра Родченко, изучая работы и личные вещи художника, а также отрывки из писем и дневников. 

«Фотография, письмо, личная вещь — все это создает «слепок» момента, проявляя многогранную личность Александра Родченко с разных ракурсов. То, как он чувствует, как мыслит и о чем мечтает — находит отражение в том, какие методы творчества он использует в фотографии. Знаменитые «ракурсы Родченко» — это не что иное, как воплощение его душевного стремления "видеть необыкновенно обыкновенные вещи"», — отмечают кураторы выставки.

Александр Родченко, «Конические шестерни», 1929 год
Изображения предоставлены Фондом Still Art

Александр Родченко, «Конические шестерни», 1929 год

Александр Родченко, «Лестница», 1929 год
Изображения предоставлены Фондом Still Art

Александр Родченко, «Лестница», 1929 год

Александр Родченко, «Лиля Брик», 1924 год
Изображения предоставлены Фондом Still Art

Александр Родченко, «Лиля Брик», 1924 год

Александр Родченко, «Спортивный клуб "Динамо"», 1935 год
Изображения предоставлены Фондом Still Art

Александр Родченко, «Спортивный клуб "Динамо"», 1935 год

Параллельно с «Родченко. Личное» будет представлена просветительская программа, в которую войдут лекции о творце и его художественной манере, преподаватели школы иcкусств Masters расскажут о конструктивистской фотографии, «красной» арт-моде Родченко и Степановой и представят поэтический авангард. Для детей подготовлены отдельные воркшопы по созданию плакатов в стиле Родченко.

Александр Родченко, «Улица», 1929 год
Изображения предоставлены Фондом Still Art

Александр Родченко, «Улица», 1929 год

Александр Родченко, «Балконы», 1925 год
Изображения предоставлены Фондом Still Art

Александр Родченко, «Балконы», 1925 год

Александр Родченко, «Пожарная лестница», 1925 год
Изображения предоставлены Фондом Still Art

Александр Родченко, «Пожарная лестница», 1925 год

Елена Карисалова

Президент Фонда Still Art:

В основе выставки — работы выдающегося художника русского авангарда Александра Родченко разных лет, с его первых фотографических опытов 1920-х и до конца 1930-х годов из двух альбомов музейной серии «Портфолио», выпущенных тиражом 35 экземпляров (1994–1997). Я бы назвала фотографии этой серии своеобразным руководством к действию — увидеть быт с другого ракурса, обрести новый взгляд на действительность, сложить из деталей собственную картину мира. Александр Родченко делал это с помощью подручных предметов, а также различных камер и объективов. Однако техника была лишь вспомогательным средством: фиксировала и передавала миру иногда чересчур честный взгляд художника. А ведь, будучи авангардистом, Родченко отлично чувствовал пространство и мог буквально подчинить его себе, это касалось рекламы, дизайна в театре и кино, фотомонтажа и, конечно, фотографии.

Выставка «Родченко. Личное» открыта с 30 апреля по 8 июня 2024 года на «Левашовском хлебозаводе» на Барочной улице, 4а.

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