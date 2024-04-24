Выставка «Родченко. Личное», которая откроется 30 апреля, построена по тематическому формату. Она состоит из разделов «Город», «Репортаж», «ВХУТЕМАС», «Мастерская» и «Семья». По кураторской задумке Дмитрия Никишова и Анны Замрий зрителям предстоит исследовать творчество Александра Родченко, изучая работы и личные вещи художника, а также отрывки из писем и дневников.

«Фотография, письмо, личная вещь — все это создает «слепок» момента, проявляя многогранную личность Александра Родченко с разных ракурсов. То, как он чувствует, как мыслит и о чем мечтает — находит отражение в том, какие методы творчества он использует в фотографии. Знаменитые «ракурсы Родченко» — это не что иное, как воплощение его душевного стремления "видеть необыкновенно обыкновенные вещи"», — отмечают кураторы выставки.