Выставка «Археологический феномен. Между прошлым и будущим. К 160-летию Петра Козлова», которая открылась 27 апреля в Зимнем дворце, приурочена к 100-летию начала работы Монголо-Тибетской экспедиции и вековой истории раскопок погребений хунну в горах Ноин-Ула. Путешественник и ученик Николая Пржевальского Петр Козлов в 1924 году первый открывает 12 курганов, определяет размеры захоронений и их количество. Вторая масштабная археологическая экспедиция состоялась лишь в XXI веке — раскопки 2006–2011 годов под руководством Наталья Полосьмак смогли открыть еще один могильник хунну. В силу природной консервации (могила вырыта в глине), географического положения в зоне вечной мерзлоты, там сохранилась органика — исследователям удалось обнаружить войлочные покрытия, шелковые и шерстяные ткани. Также остались нетронутыми лакированные чашечки, золотые и серебряные изделия, металлические, деревянные и керамические сосуды, детали колесниц и конская упряжь.

Среди наиболее интересных экспонатов на выставке представлены войлочные и шерстяные ковры, серебряные бляхи конской сбруи, лакированные и деревянные изделия, китайские шёлковые ткани. Кроме того, в Эрмитаже покажут многочисленные документы и мультимедийные материалы о работах по сохранению и изучению находок в 1920-е годы. В витринах показали подлинные личные и полевые дневники участников экспедиции, чертежи и рисунки, полевая и музейная учётно-хранительская документация разных лет. Многие из экспонатов представлены впервые: предметы мужского и женского костюмов, детали деревянных гробниц и элементы убранства погребальных камер, предметы роскоши кочевников хунну. Куратором проекта выступила Наталья Сутягина — старший научный сотрудник Отдела Востока.