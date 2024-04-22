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Кино и сериалы

В Доме кино расскажут об африканском кинематографе

Рассказать о школах Алжира, Буркина Фасо, Египта, Нигерии и ЮАР предстоит доктору философских наук Артему Радееву. 

Умару Ганда, «Cabascabo», 1968 год
кадры из фильма

Умару Ганда, «Cabascabo», 1968 год

кадры из фильма

Цикл лекций «Шёпоты и крики африканского кинематографа», который стартует в Доме кино 29 апреля, состоится из пяти встреч, охватывающих основные кинематографические школы по регионам, фестивальное авторское кино, Нолливуд и Вакаливуд.

Откроет программу вводная лекция «Кино Африки до африканского кино: от кино-декорации до негритюда» — о истоках феномена и его популярности в первой декаде XX века. Артем Радеев расскажет, что из себя представляет «эксперимент банту», «этнографическое кино» сюрреалистического постановщика Жана Руша. И, наконец, разберет фильмы пионеров африканской киносцены и культурно-философскую доктрину XX века негритюд.

Усман Сембен, «Чернокожая», 1962 год
кадры из фильма

Усман Сембен, «Чернокожая», 1962 год

Усман Сембен, «Чернокожая», 1962 год
кадры из фильма

Усман Сембен, «Чернокожая», 1962 год

На второй встрече пойдет речь об «отце африканского кинематографа» Усмане Сембене. Сенегальский режиссер и коммунистический деятель создал первый полнометражный фильм «Чернокожая» 1966 года и сформировал явление «народного кино», которое снималось преимущественно для соотечественников. Фабула картин Самбена разворачивается вокруг конфликта маленького человека и большой среды. Услышать лекцию возможно 6 мая.

Идрисса Уэдраого, «Вопрос чести», 1990 год
кадры из фильма

 

Идрисса Уэдраого, «Вопрос чести», 1990 год

Идрисса Уэдраого, «Вопрос чести», 1990 год
кадры из фильма

Идрисса Уэдраого, «Вопрос чести», 1990 год

Идрисса Уэдраого, «Вопрос чести», 1990 год
кадры из фильма

Идрисса Уэдраого, «Вопрос чести», 1990 год

13 мая Артем Радеев расскажет о кинематографе Буркина-Фасо (государства в Западной Африки) — там в 1969 впервые на материке был организован ныне крупнейший кинофестиваль Африки. Лекция «Кинематограф Буркина Фасо: крик сердца» осветит также больших постановщиков региона, которые известны и за его пределами: Идрисса Уэдраого (в 1990 году режиссер получил Гран-при Каннского фестиваля за картину «Вопрос чести»), Гастон Каборе, Дани Куяте, Даниэль Колло.

Джибрил Диоп Мамбети, «Путешествия гиены», 1973 год

Джибрил Диоп Мамбети, «Путешествия гиены», 1973 год

Джибрил Диоп Мамбети, «Путешествия гиены», 1973 год

Джибрил Диоп Мамбети, «Путешествия гиены», 1973 год

Джибрил Диоп Мамбети, «Путешествия гиены», 1973 год

Джибрил Диоп Мамбети, «Путешествия гиены», 1973 год

Программа продолжится встречей «Африканское фестивальное кино: Туки-Буки, Цоци и другие прелести» 20 мая. На встрече Артем Радеев расскажет о культовых картинах разного периода — эстетической ленте о социальном неравенстве постановщика Джибрила Диопа Мамбети 1973 года «Путешествия гиены» и авторской картине Гэвина Худа 2005 года, завоевавшей премию «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке».

Мохаммед Лахдар-Хамина, «Хроника огненных лет», 1975 год
кадры из фильма

Мохаммед Лахдар-Хамина, «Хроника огненных лет», 1975 год

Мохаммед Лахдар-Хамина, «Хроника огненных лет», 1975 год
кадры из фильма

Мохаммед Лахдар-Хамина, «Хроника огненных лет», 1975 год

Цикл завершится 28 мая лекцией «Весело и шаловливо: Нолливуд и Вакаливуд» о самых популярных кинобизнесах Африки.

Цикл лекций Артема Радеева «Шёпоты и крики африканского кинематографа» пройдет с 29 апреля по 28 мая в Доме кино на Караванной улице, 12.

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