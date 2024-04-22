Рассказать о школах Алжира, Буркина Фасо, Египта, Нигерии и ЮАР предстоит доктору философских наук Артему Радееву.
Цикл лекций «Шёпоты и крики африканского кинематографа», который стартует в Доме кино 29 апреля, состоится из пяти встреч, охватывающих основные кинематографические школы по регионам, фестивальное авторское кино, Нолливуд и Вакаливуд.
Откроет программу вводная лекция «Кино Африки до африканского кино: от кино-декорации до негритюда» — о истоках феномена и его популярности в первой декаде XX века. Артем Радеев расскажет, что из себя представляет «эксперимент банту», «этнографическое кино» сюрреалистического постановщика Жана Руша. И, наконец, разберет фильмы пионеров африканской киносцены и культурно-философскую доктрину XX века негритюд.
На второй встрече пойдет речь об «отце африканского кинематографа» Усмане Сембене. Сенегальский режиссер и коммунистический деятель создал первый полнометражный фильм «Чернокожая» 1966 года и сформировал явление «народного кино», которое снималось преимущественно для соотечественников. Фабула картин Самбена разворачивается вокруг конфликта маленького человека и большой среды. Услышать лекцию возможно 6 мая.
13 мая Артем Радеев расскажет о кинематографе Буркина-Фасо (государства в Западной Африки) — там в 1969 впервые на материке был организован ныне крупнейший кинофестиваль Африки. Лекция «Кинематограф Буркина Фасо: крик сердца» осветит также больших постановщиков региона, которые известны и за его пределами: Идрисса Уэдраого (в 1990 году режиссер получил Гран-при Каннского фестиваля за картину «Вопрос чести»), Гастон Каборе, Дани Куяте, Даниэль Колло.
Программа продолжится встречей «Африканское фестивальное кино: Туки-Буки, Цоци и другие прелести» 20 мая. На встрече Артем Радеев расскажет о культовых картинах разного периода — эстетической ленте о социальном неравенстве постановщика Джибрила Диопа Мамбети 1973 года «Путешествия гиены» и авторской картине Гэвина Худа 2005 года, завоевавшей премию «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке».
Цикл завершится 28 мая лекцией «Весело и шаловливо: Нолливуд и Вакаливуд» о самых популярных кинобизнесах Африки.
Цикл лекций Артема Радеева «Шёпоты и крики африканского кинематографа» пройдет с 29 апреля по 28 мая в Доме кино на Караванной улице, 12.
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