Цикл лекций «Шёпоты и крики африканского кинематографа», который стартует в Доме кино 29 апреля, состоится из пяти встреч, охватывающих основные кинематографические школы по регионам, фестивальное авторское кино, Нолливуд и Вакаливуд.

Откроет программу вводная лекция «Кино Африки до африканского кино: от кино-декорации до негритюда» — о истоках феномена и его популярности в первой декаде XX века. Артем Радеев расскажет, что из себя представляет «эксперимент банту», «этнографическое кино» сюрреалистического постановщика Жана Руша. И, наконец, разберет фильмы пионеров африканской киносцены и культурно-философскую доктрину XX века негритюд.