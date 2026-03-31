Лучшие сериалы апреля 2026-го: новый сезон «Эйфории», финал «Пацанов» и «У Марго проблемы с деньгами»

А также — детектив «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной, анимационные спин-оффы с героями «Очень странных дел» и Дартом Молом из «Звездных войн», новые сезоны «Грызни», «Друзей и соседей» и «Хитростей» плюс драма «Получеловек» и хоррор-комедия «Бухта вдов». Собака.ru рассказывает о главных сериалах, которые выходят на платформах и ТВ в апреле.

ГЛАВНОЕ

A24, Home Box Office (HBO), Little Lamb, The Reasonable Bunch, 2026

«Эйфория» / Euphoria, 3 сезон (18+)

Третий сезон суперуспешного сериала — с финала второго сезона прошло пять лет и закончившие школу герои существенно повзрослели. К персонажам Зендеи, Джейкоба Элорди, Сидни Суини и другим знакомым лицам присоединятся новые звезды — например, Шэрон Стоун и Наташа Лионн из «Покерфейса» и «Жизней матрешки». Шоураннером по-прежнему выступает Сэм Левинсон.

C 12 апреля, HBO

Amazon Studios, Kickstart Entertainment, Kripke Enterprises, NightSky Productions, Original Film, Point Grey Pictures, Sony Pictures Television, 2026

«Пацаны» / The Boys, 5 сезон (18+)

Финальный сезон истории о супергероях с сомнительными моральными качествами — Бутчер (Карл Урбан) и Хоумлендер (Энтони Старр) сойдутся в финальной схватке. Создатели также обещают появление команды из спин-оффа проекта — «Поколения "Ви"». Шоураннер по-прежнему Эрик Крипке.

С 8 апреля, Prime Video

A24, Blossom Films, David E. Kelley Productions, Lewellen Pictures, TFC Productions, 2026

«У Марго проблемы с деньгами», премьера / Margo's Got Money Troubles (18+)

История студентки Марго (Эль Фаннинг), забеременевший от своего университетского преподавателя (Майкл Ангарано) и оставшаяся матерью-одиночкой без средств к существованию. Неожиданно девушка находит себя в вебкаме и становится локальной звездой.

Родителей главной героини сыграли Мишель Пфайффер и Ник Офферман, также в касте заявлена Николь Кидман. Шоураннером проекта выступил Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»).

C 15 апреля, Apple TV+

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

KIONFILM, 2026

«Отпечатки», премьера (18+)

Следователь Яна (Оксана Акиньшина) возвращается в свой родной город Заречный, чтобы найти серийного убийцу — однако вместе с коллегой-полицейским Денисом (Дмитрий Чеботарев) они постепенно выясняют, что разгадку в первую очередь следует искать в ее прошлом. В других ролях — Анна Богомолова, Евгений Санников, Полина Кутепова и другие, а режиссером выступил Сергей Филатов («Бар "Один звонок"»).

С 1 апреля, «Кион»

«Карелия Фильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), 2026

«В Хогвартс я не попал», премьера (18+)

Инклюзивный документальный сериал о людях с невербальным аутизмом: авторы показывают, что даже без возможности использовать устную речь с ними можно и нужно плодотворно и интересно коммуницировать. Погрузиться во внутренний мир героев помогают анимация и озвучание — их внутренние монологи произносят известные актеры: Юрий Колокольников, Саша Бортич, Никита Кологривый, Рузиль Минекаев, Никита Ефремов, Алексей Онежен, Светлана Иванова и Семен Шомин (он выступил автором идеи).

Со 2 апреля, Okko, Start, Premier

Apple Studios, Fortunate Jack Productions, Tropper Ink Productions, 2026

«Друзья и соседи» / Your Friends & Neighbors, 2 сезон (18+)

Второй сезон сериала о менеджере инвестиционного фонда Эндрю Купере (Джон Хэмм из «Безумцев»), который на фоне личностного кризиса решает заняться квартирными кражами — в продолжении он все больше погружается в секреты соседей и собственную экзистенциальную бездну. Шоураннером по-прежнему выступает Джонатан Троппер.

С 3 апреля, Apple TV

Lucasfilm Animation, Lucasfilm, 2026

«Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней» / Star Wars: Maul - Shadow Lord, премьера (18+)

Мультипликационный спин-офф о харизматичном злодее из вселенной «Звездных войн» Дарте Моле: по сюжету бывший повелитель ситхов спустя год после Войн клонов возглавляет синдикат «Багровый рассвет» и ищет нового ученика. Озвучивает главного героя по-прежнему Сэм Уитвер, а сценарий проекта написан под чутким руководством Джорджа Лукаса.

С 6 апреля, Disney+

Hulu, MGM Television, 2026

«Заветы» / The Testaments, премьера (18+)

Продолжение сериала «Рассказ служанки» — действие разворачивается спустя 15 лет после событий оригинала. Среди новых лиц школы будущих жен из республики Гилеад — звезда «Битвы за битвой» Чейз Инфинити, а также Хэтти Крагтен, Люси Холлидэй и Заррин Дарнелл-Мартин.

С 8 апреля, Hulu

Media Res, Brownstone Productions (II), 2026

«Миниатюрная жена» / The Miniature Wife, премьера (18+)

Комедия о писательнице Линди (Элизабет Бэнкс, «Голодные игры»), которую с помощью специального спрея уменьшает до размеров мыши муж-изобретатель Лес (Мэттью Макфэдиен, «Гордость и предубеждение») — после чего по понятным причинам их и без того сложные отношения начинают играть новыми красками. Шоу поставили Грег Моттола («Пол: Секретный материальчик») и Берти Эллвуд («Уроки химии»).

С 9 апреля, Peacock

3 Arts Entertainment, BCD Travel, First Thought Productions, Fremulon, 2025

«Хитрости» / Hacks, 5 сезон (18+)

Пятый сезон обаятельного драмеди о приключениях стареющей комикессы из Вегаса Деборы Вэнс (обладательница «Золотого глобуса» за эту роль Джин Смарт) и ее молодой напарницы (Ханна Эйнбиндер) — противоречивый дуэт снова пытается выпутаться из карьерных и жизненных неурядиц.

Режиссер предыдущих эпизодов на месте — это все та же Люсия Аньелло.

С 9 апреля, Max

Disney+, KatCo, New Regency, Satin City Productions, 2026

«Малкольм в центре внимания: Жизнь все еще несправедлива» / Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair, премьера (18+)

Возрождение популярного ситкома начала нулевых о вундеркинде Малкольме (Фрэнки Муниз), который давно повзрослел, но так и не преуспел в жизни. На этом фоне вся его семья вновь собирается вместе: к ролям папы и мамы вернулись Брайан Крэнстон и Джейн Качмарек, а сценарий написал автор оригинального шоу Линвуд Бумер.

С 10 апреля, Disney+

AMC Studios, 2026

«Дерзость» / The Audacity, премьера (18+)

Новый проект Джонатана Глэтцера, в свое время работавшего над сценариями «Лучше звоните Солу», «Наследников» и «Заговора сестер Гарви» — это едкая сатира об обитателях Кремниевой долины, которые оказываются втянутыми в скандал с критичной утечкой данных. В касте — Билли Магнуссен, Сара Голдберг, Зак Галифанакис, Саймон Хелберг и другие.  

С 12 апреля, AMC

Арт Пикчерс Вижн, Art Pictures Vision, Телеканал СТС, 2026

«Молодежка. Новая смена», 2 сезон (16+)

Второй сезон сиквела хоккейного драмеди «Молодежка» как с новыми, так и уже знакомыми зрителям героями. По сюжету Вадим Казанцев (Владимир Зайцев), став проректором, опять собирает команду Студенческой лиги «Акулы Политеха» — та должна помочь повысить рейтинг вуза. Тренером он зовет бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка (Влад Канопка), которому в поиске общего языка c поколением спортсменов-зумеров помогают старые друзья (герои Ивана Мулина, Игоря Огурцова, Ивана Жвакина, Матвея Зубалевича и Михаила Гаврилова-Третьякова). В продолжении «Акулам» предстоит новый вызов — битва за право поучаствовать в международном турнире университетских команд.

С 13 апреля, СТС, Wink

START по заказу СТС, 2026

«Папины дочки. Новые», 5 сезон (16+)

Очередной сезон перезапущенного ситкома — в нем семейство Васильевых-Васнецовых вновь оказывается в водовороте личных приключений. По сюжету Даша в исполнении Анастасии Сиваевой возвращается к мужу и детям. После камбэка Даша сталкивается с неожиданными проблемами: Веник отвык от жены, а повзрослевшие дочки стали слишком самостоятельными. Параллельно Боря и Галина Сергеевна учатся быть родителями, а Диана, Лиза и Арина ищут свое место в изменившейся семейной иерархии.

С 13 апреля, СТС, Start

Netflix, 2026

«Грызня» / Beef, 2 сезон (18+)

Во втором сезоне черной комедии студии A24 история будет разворачиваться вокруг новых героев — молодой пары, ставшей свидетелями ссоры своего босса с женой в загородном клубе. В касте на этот раз Оскар Айзек, Кэри Маллиган, Юн Е-джон, Чарльз Мелтон и Кейли Спейни. Шоураннер прежний — Ли Сон-джин.

C 16 апреля, Netflix

AGBO, Epix Studios, MGM International TV Productions, MGM Television, Midnight Radio, 2026

«Извне» / From, 4 сезон (18+)

Шоураннер «Сумеречной зоны» Джон Гриффин объединил усилия с братьями Руссо, режиссерами «Мстителей» (они тут тоже продюсеры). Вместе у них получился фантастический хоррор о семье, которая оказалась в странном городе-ловушке, из которого не получается выбраться. С заходом солнца в него наведываются монстры из соседнего леса. В продолжении заложники странной локации продолжат пытаться выжить и сбежать — в четвертом сезоне сюжет будет строиться вокруг попыток Бойда (Хэролд Перрино) справиться с собственным здоровьем и разгадать тайну Человека в желтом.

С 19 апреля, MGM+

Apple TV+, 2026

«Криминальное прошлое» / Criminal Record, 2 сезон (18+)

Британский детективный триллер с Питером Капальди и Каш Джамбо в главных ролях. Они играют следователей — консервативного ветерана и амбициозного новичка. Однажды анонимный звонок заставил их сомневаться в архивном деле об убийстве и привел к драматичной развязке. В продолжении история развивается вокруг нового расследования — после гибели молодого человека на митинге старым знакомым вновь придется объединить усилия для поиска виновного в его смерти. Шоураннером по-прежнему выступает Пол Рутман («Мисс Марпл»), а режиссером — сына Кена Лоуча Джим Лоуч («Молодой Морс», «Виктория»).

С 22 апреля, Apple TV

21 Laps Entertainment, Flying Bark Productions, Upside Down Pictures, 2026

«Очень странные дела: Истории из 85-го» / Stranger Things: Tales from '85, премьера (18+)

Спин-офф популярного сериала в мультипликационном формате со всеми полюбившимися героями: хронологически действие развернется между первым и вторым сезоном. Проект курируют авторы оригинала братья Даффер, а шоураннером стал Эрик Роблс («Фанбой и Чам Чам»).

С 23 апреля, Netflix

23, 34 Productions, 3 Arts Entertainment, Kaling International, The Fusion Media, Warner Bros. Television, 2026

«Самый ценный игрок» / Running Point, 2 сезон (18+)

Бенефис Кейт Хадсон — спортивная комедия в духе «Теда Лассо»: после скандального ухода брата с поста президента профессиональной баскетбольной команды весь груз ответственности (и гендерные стереотипы) ложатся на амбициозную бизнес-леди. Однако во втором сезоне брат возвращается — семье предстоит вступить в борьбу за влияние. Постановщиком проекта по-прежнему выступает Джеймс Понсольдт («Конец тура», «Сфера», «Терапия»).

С 23 апреля, Apple TV

BBC Studios, HBO Entertainment, Mam Tor Productions, Screen Scotland, The Forge Entertainment, 2026

«Получеловек» / Half Man, премьера (18+)

История дружбы и вражды двух харизматичных мужчин — Рубена (автор «Олененка» Ричард Гэдд, также выступивший режиссером) и Найла (Джейми Белл). Сюжет об их драматичных взаимоотношениях охватит несколько десятилетий: с 1980-х до наших дней.

С 23 апреля, Max

Apple Studios, Chum Films, 2026

«Бухта вдов» / Widow's Bay, премьера (18+)

Комедийный хоррор со звездой «Чудовища внутри меня» Мэттью Ризом. В нем он играет мэра небольшого острова, который изо всех сил старается сделать из богом забытого места хоть что-то привлекательное для туристов (чему отдельно мешают древние мистические существа и отвратительный климат). Шоураннером проекта выступила Кэти Дипполд («Копы в юбках»).

С 29 апреля, Apple TV

