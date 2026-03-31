Лучшие сериалы апреля 2026-го: новый сезон «Эйфории», финал «Пацанов» и «У Марго проблемы с деньгами»

А также — детектив «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной, анимационные спин-оффы с героями «Очень странных дел» и Дартом Молом из «Звездных войн», новые сезоны «Грызни», «Друзей и соседей» и «Хитростей» плюс драма «Получеловек» и хоррор-комедия «Бухта вдов». Собака.ru рассказывает о главных сериалах, которые выходят на платформах и ТВ в апреле.
ГЛАВНОЕ
«Эйфория» / Euphoria, 3 сезон (18+)
Третий сезон суперуспешного сериала — с финала второго сезона прошло пять лет и закончившие школу герои существенно повзрослели. К персонажам Зендеи, Джейкоба Элорди, Сидни Суини и другим знакомым лицам присоединятся новые звезды — например, Шэрон Стоун и Наташа Лионн из «Покерфейса» и «Жизней матрешки». Шоураннером по-прежнему выступает Сэм Левинсон.
C 12 апреля, HBO
«Пацаны» / The Boys, 5 сезон (18+)
Финальный сезон истории о супергероях с сомнительными моральными качествами — Бутчер (Карл Урбан) и Хоумлендер (Энтони Старр) сойдутся в финальной схватке. Создатели также обещают появление команды из спин-оффа проекта — «Поколения "Ви"». Шоураннер по-прежнему Эрик Крипке.
С 8 апреля, Prime Video
«У Марго проблемы с деньгами», премьера / Margo's Got Money Troubles (18+)
История студентки Марго (Эль Фаннинг), забеременевший от своего университетского преподавателя (Майкл Ангарано) и оставшаяся матерью-одиночкой без средств к существованию. Неожиданно девушка находит себя в вебкаме и становится локальной звездой.
Родителей главной героини сыграли Мишель Пфайффер и Ник Офферман, также в касте заявлена Николь Кидман. Шоураннером проекта выступил Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»).
C 15 апреля, Apple TV+
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Отпечатки», премьера (18+)
Следователь Яна (Оксана Акиньшина) возвращается в свой родной город Заречный, чтобы найти серийного убийцу — однако вместе с коллегой-полицейским Денисом (Дмитрий Чеботарев) они постепенно выясняют, что разгадку в первую очередь следует искать в ее прошлом. В других ролях — Анна Богомолова, Евгений Санников, Полина Кутепова и другие, а режиссером выступил Сергей Филатов («Бар "Один звонок"»).
С 1 апреля, «Кион»
«В Хогвартс я не попал», премьера (18+)
Инклюзивный документальный сериал о людях с невербальным аутизмом: авторы показывают, что даже без возможности использовать устную речь с ними можно и нужно плодотворно и интересно коммуницировать. Погрузиться во внутренний мир героев помогают анимация и озвучание — их внутренние монологи произносят известные актеры: Юрий Колокольников, Саша Бортич, Никита Кологривый, Рузиль Минекаев, Никита Ефремов, Алексей Онежен, Светлана Иванова и Семен Шомин (он выступил автором идеи).
Со 2 апреля, Okko, Start, Premier
«Друзья и соседи» / Your Friends & Neighbors, 2 сезон (18+)
Второй сезон сериала о менеджере инвестиционного фонда Эндрю Купере (Джон Хэмм из «Безумцев»), который на фоне личностного кризиса решает заняться квартирными кражами — в продолжении он все больше погружается в секреты соседей и собственную экзистенциальную бездну. Шоураннером по-прежнему выступает Джонатан Троппер.
С 3 апреля, Apple TV
«Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней» / Star Wars: Maul - Shadow Lord, премьера (18+)
Мультипликационный спин-офф о харизматичном злодее из вселенной «Звездных войн» Дарте Моле: по сюжету бывший повелитель ситхов спустя год после Войн клонов возглавляет синдикат «Багровый рассвет» и ищет нового ученика. Озвучивает главного героя по-прежнему Сэм Уитвер, а сценарий проекта написан под чутким руководством Джорджа Лукаса.
С 6 апреля, Disney+
«Заветы» / The Testaments, премьера (18+)
Продолжение сериала «Рассказ служанки» — действие разворачивается спустя 15 лет после событий оригинала. Среди новых лиц школы будущих жен из республики Гилеад — звезда «Битвы за битвой» Чейз Инфинити, а также Хэтти Крагтен, Люси Холлидэй и Заррин Дарнелл-Мартин.
С 8 апреля, Hulu
«Миниатюрная жена» / The Miniature Wife, премьера (18+)
Комедия о писательнице Линди (Элизабет Бэнкс, «Голодные игры»), которую с помощью специального спрея уменьшает до размеров мыши муж-изобретатель Лес (Мэттью Макфэдиен, «Гордость и предубеждение») — после чего по понятным причинам их и без того сложные отношения начинают играть новыми красками. Шоу поставили Грег Моттола («Пол: Секретный материальчик») и Берти Эллвуд («Уроки химии»).
С 9 апреля, Peacock
«Хитрости» / Hacks, 5 сезон (18+)
Пятый сезон обаятельного драмеди о приключениях стареющей комикессы из Вегаса Деборы Вэнс (обладательница «Золотого глобуса» за эту роль Джин Смарт) и ее молодой напарницы (Ханна Эйнбиндер) — противоречивый дуэт снова пытается выпутаться из карьерных и жизненных неурядиц.
Режиссер предыдущих эпизодов на месте — это все та же Люсия Аньелло.
С 9 апреля, Max
«Малкольм в центре внимания: Жизнь все еще несправедлива» / Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair, премьера (18+)
Возрождение популярного ситкома начала нулевых о вундеркинде Малкольме (Фрэнки Муниз), который давно повзрослел, но так и не преуспел в жизни. На этом фоне вся его семья вновь собирается вместе: к ролям папы и мамы вернулись Брайан Крэнстон и Джейн Качмарек, а сценарий написал автор оригинального шоу Линвуд Бумер.
С 10 апреля, Disney+
«Дерзость» / The Audacity, премьера (18+)
Новый проект Джонатана Глэтцера, в свое время работавшего над сценариями «Лучше звоните Солу», «Наследников» и «Заговора сестер Гарви» — это едкая сатира об обитателях Кремниевой долины, которые оказываются втянутыми в скандал с критичной утечкой данных. В касте — Билли Магнуссен, Сара Голдберг, Зак Галифанакис, Саймон Хелберг и другие.
С 12 апреля, AMC
«Молодежка. Новая смена», 2 сезон (16+)
Второй сезон сиквела хоккейного драмеди «Молодежка» как с новыми, так и уже знакомыми зрителям героями. По сюжету Вадим Казанцев (Владимир Зайцев), став проректором, опять собирает команду Студенческой лиги «Акулы Политеха» — та должна помочь повысить рейтинг вуза. Тренером он зовет бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка (Влад Канопка), которому в поиске общего языка c поколением спортсменов-зумеров помогают старые друзья (герои Ивана Мулина, Игоря Огурцова, Ивана Жвакина, Матвея Зубалевича и Михаила Гаврилова-Третьякова). В продолжении «Акулам» предстоит новый вызов — битва за право поучаствовать в международном турнире университетских команд.
С 13 апреля, СТС, Wink
«Папины дочки. Новые», 5 сезон (16+)
Очередной сезон перезапущенного ситкома — в нем семейство Васильевых-Васнецовых вновь оказывается в водовороте личных приключений. По сюжету Даша в исполнении Анастасии Сиваевой возвращается к мужу и детям. После камбэка Даша сталкивается с неожиданными проблемами: Веник отвык от жены, а повзрослевшие дочки стали слишком самостоятельными. Параллельно Боря и Галина Сергеевна учатся быть родителями, а Диана, Лиза и Арина ищут свое место в изменившейся семейной иерархии.
С 13 апреля, СТС, Start
«Грызня» / Beef, 2 сезон (18+)
Во втором сезоне черной комедии студии A24 история будет разворачиваться вокруг новых героев — молодой пары, ставшей свидетелями ссоры своего босса с женой в загородном клубе. В касте на этот раз Оскар Айзек, Кэри Маллиган, Юн Е-джон, Чарльз Мелтон и Кейли Спейни. Шоураннер прежний — Ли Сон-джин.
C 16 апреля, Netflix
«Извне» / From, 4 сезон (18+)
Шоураннер «Сумеречной зоны» Джон Гриффин объединил усилия с братьями Руссо, режиссерами «Мстителей» (они тут тоже продюсеры). Вместе у них получился фантастический хоррор о семье, которая оказалась в странном городе-ловушке, из которого не получается выбраться. С заходом солнца в него наведываются монстры из соседнего леса. В продолжении заложники странной локации продолжат пытаться выжить и сбежать — в четвертом сезоне сюжет будет строиться вокруг попыток Бойда (Хэролд Перрино) справиться с собственным здоровьем и разгадать тайну Человека в желтом.
С 19 апреля, MGM+
«Криминальное прошлое» / Criminal Record, 2 сезон (18+)
Британский детективный триллер с Питером Капальди и Каш Джамбо в главных ролях. Они играют следователей — консервативного ветерана и амбициозного новичка. Однажды анонимный звонок заставил их сомневаться в архивном деле об убийстве и привел к драматичной развязке. В продолжении история развивается вокруг нового расследования — после гибели молодого человека на митинге старым знакомым вновь придется объединить усилия для поиска виновного в его смерти. Шоураннером по-прежнему выступает Пол Рутман («Мисс Марпл»), а режиссером — сына Кена Лоуча Джим Лоуч («Молодой Морс», «Виктория»).
С 22 апреля, Apple TV
«Очень странные дела: Истории из 85-го» / Stranger Things: Tales from '85, премьера (18+)
Спин-офф популярного сериала в мультипликационном формате со всеми полюбившимися героями: хронологически действие развернется между первым и вторым сезоном. Проект курируют авторы оригинала братья Даффер, а шоураннером стал Эрик Роблс («Фанбой и Чам Чам»).
С 23 апреля, Netflix
«Самый ценный игрок» / Running Point, 2 сезон (18+)
Бенефис Кейт Хадсон — спортивная комедия в духе «Теда Лассо»: после скандального ухода брата с поста президента профессиональной баскетбольной команды весь груз ответственности (и гендерные стереотипы) ложатся на амбициозную бизнес-леди. Однако во втором сезоне брат возвращается — семье предстоит вступить в борьбу за влияние. Постановщиком проекта по-прежнему выступает Джеймс Понсольдт («Конец тура», «Сфера», «Терапия»).
С 23 апреля, Apple TV
«Получеловек» / Half Man, премьера (18+)
История дружбы и вражды двух харизматичных мужчин — Рубена (автор «Олененка» Ричард Гэдд, также выступивший режиссером) и Найла (Джейми Белл). Сюжет об их драматичных взаимоотношениях охватит несколько десятилетий: с 1980-х до наших дней.
С 23 апреля, Max
«Бухта вдов» / Widow's Bay, премьера (18+)
Комедийный хоррор со звездой «Чудовища внутри меня» Мэттью Ризом. В нем он играет мэра небольшого острова, который изо всех сил старается сделать из богом забытого места хоть что-то привлекательное для туристов (чему отдельно мешают древние мистические существа и отвратительный климат). Шоураннером проекта выступила Кэти Дипполд («Копы в юбках»).
С 29 апреля, Apple TV
