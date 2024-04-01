Как каллиграфутурист (с великим CV!) Покрас Лампас переосмыслил стритвир в PL Storage?

Вы художник, каллиграф или дизайнер?

В парадигме нового времени все это принято объединять словом artist. У нас этот термин часто определяется

как мультидисциплинарный художник. Однако, когда речь идет о работе в бренде PL Storage, я не выделяю себя в отдельную единицу, а вижу общий рабочий и творческий процесс, где каждый привносит свой опыт и экспертизу, чтобы найти правильный баланс мнений и усилить друг друга.

Как связано ваше искусство и ваш бренд? Каллиграффити — главный атрибут PL Storage?

В одежде у нас нет такого фокуса на каллиграфии, как это было в первые годы жизни бренда. Произошла эволюция — и мы ей очень рады. Стиль вышел далеко за рамки принтов. Сейчас осваиваем вязаные вещи и деним.

Но что вы все-таки пишете на одежде PL Storage? Дайте подстрочник!

Часто подстрочник к надписям является частью самого принта — например, в коллекции Beauty цитируется отрывок из книги «Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» Эдмунда Берка, а на новом свитере PL Storage мы играем с концепцией несуществущей компании Beauty.Ltd и «ограниченной ответственности», которую она несет. В этом смысле мы предпочитаем оставлять за зрителем возможность изучать и рассматривать наши вещи, искать отсылки и следить за разработкой принтов в телеграм-канале бренда — где часто делимся мудбордами, эскизами и подробными рассказами о процессе работы над дропами.