Как каллиграфутурист (с великим CV!) Покрас Лампас переосмыслил стритвир в PL Storage?

PL Storage — склад фэшн-идей каллиграфутуриста Покраса Лампаса. Продуктивный художник с великим CV (в портфолио проекты с Dover Street Market и Fendi) уже придумал идеальный свитер, лучшее боди и самый модный брелок сезона, открыл по магазину в обеих столицах и переосмыслил стритвир.
Вы художник, каллиграф или дизайнер?
В парадигме нового времени все это принято объединять словом artist. У нас этот термин часто определяется
как мультидисциплинарный художник. Однако, когда речь идет о работе в бренде PL Storage, я не выделяю себя в отдельную единицу, а вижу общий рабочий и творческий процесс, где каждый привносит свой опыт и экспертизу, чтобы найти правильный баланс мнений и усилить друг друга.
Как связано ваше искусство и ваш бренд? Каллиграффити — главный атрибут PL Storage?
В одежде у нас нет такого фокуса на каллиграфии, как это было в первые годы жизни бренда. Произошла эволюция — и мы ей очень рады. Стиль вышел далеко за рамки принтов. Сейчас осваиваем вязаные вещи и деним.
Но что вы все-таки пишете на одежде PL Storage? Дайте подстрочник!
Часто подстрочник к надписям является частью самого принта — например, в коллекции Beauty цитируется отрывок из книги «Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» Эдмунда Берка, а на новом свитере PL Storage мы играем с концепцией несуществущей компании Beauty.Ltd и «ограниченной ответственности», которую она несет. В этом смысле мы предпочитаем оставлять за зрителем возможность изучать и рассматривать наши вещи, искать отсылки и следить за разработкой принтов в телеграм-канале бренда — где часто делимся мудбордами, эскизами и подробными рассказами о процессе работы над дропами.
На Покрасе: рубашки и брюки PL STORAGE, обувь MAISON MARGIELA
Почему вы назвали бренд складом?
Склад идей — метафора. Я много лет работаю со своей командой: креативным директором и управляющей Полиной Власовой, дизайнером и конструктором Яной Гильвичюте и директором Аленой Ткаченко. И в прошлом году мы осознанно пришли к идее, что бренд одежды выходит за рамки моего имени и видения, ведь внутри команды работает много талантливых людей.
Внутри этого склада идей — какая (из воплощенных) ваша самая любимая?
Концепция «склада идей» не подразумевает фаворитов — так же, как и в хорошем саду не найти любимого цветка.
PL Storage — это скорее мерч художника или все же независимый фэшн-бренд?
Мы сильно выросли как команда и давно являемся полноценным брендом, в котором многие позиции вообще не имеют моих принтов или каллиграфических надписей — в первую очередь мы про качественные вещи с проработанными кроем, материалами и любовью к каждой детали. И я не планирую оставаться единственным художником в поле зрения бренда, будем привлекать и других: скоро выпустим первый коллаб. Мы любим и ценим наших друзей, их таланты и всегда рады сделать что-то вместе.
Что вообще такое стритвир? Есть ощущение трансформации понятия.
7 лет назад стритвир был возможностью заявить о себе небольшим брендам с локальными комьюнити, поэтому наш фокус был на создании авторских вещей на основе моего арта. Со временем само понятие «стритвира» трансформировалось. Те самые «отцы» стритвира пришли работать в большие фэшн конгломераты и люксовые бренды. В то же самое время локальные уличные бренды дают возможность самовыражаться не через большой логотип на спине, а делают упор на внимание к деталям и создание собственного нарратива.
У вас есть система фэшн-координат? Величины, от которых вы отталкиваетесь и к которым стремитесь?
Ориентиры, которые могли сильно на меня повлиять, я бы назвал лет 5 назад, сейчас мы скорее существуем в системе координат из огромного числа информации, которая изучалась и впитывалась долгое время. Мы разбираем историю моды, ищем упущенные детали. Смотрим много архивных съемок и журнальных сканов, а каждую пятницу команда бренда устраивает закрытые встречи в баре: обсуждаем историю брендов и моды, отмечаем любимые показы.
Магазины PL Storage есть в Петербурге — на Васильевском и в Москве. Есть ли импульс расширяться?
Мы в первую очередь сфокусированы на качестве — коллекций, работы, обратной связи, поэтому масштабирование происходит органическое и экосистемное. Уверен, что сейчас это самый правильный путь для независимых авторских брендов.
Насколько велико производство? А команда?
Первые образцы разрабатываем в нашем экспериментальном цехе, самостоятельно ищем все материалы, фурнитуру, придумываем обработку, а дальше размещаем партию на пошив. У нас нет своего производства, но есть очень надежные и профессиональные подрядчики, с которыми мы можем решать сложные задачи разных масштабов. Моя роль художника часто трансформируется под различные задачи. У нас нет никаких заповедей и рамок, все рождается в процессе поисков, рефлексии и экспериментов.
Текст: Юлия Машнич
Фото: Валентин Блох
Стиль: Карина Крапива
Визаж и волосы: Алексей Радченко
Свет: Павел Знаменский
Комментарии (0)