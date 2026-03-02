Мила Ершова

О Петербурге, «Подписных изданиях» и кружевах Надежды Васильевой

Во время съемок сказки «По щучьему велению» ездила в Петербург на тест грима к Тамаре Фрид и примерки костюмов к Надежде Васильевой. И так чуть не каждую неделю: утром приезжаешь, вечером — обратно в Москву. А на «Сводишь с ума» окончательно поняла: Петербург, у нас с тобой любовь. Я еще по приезде сразу бегу в «Подписные издания». Смысл — в самой атмосфере магазина: здесь просто классно погулять среди стеллажей. При этом мне ни разу не удалось уйти из «Подписных» без покупки, при том что я физически не успеваю читать! Потому что — разве можно просто так взять и выйти из «Подписных» без книги?

Театр наций, где я играю в спектаклях «Последнее лето» и «Тартюф», запрашивает гастроли в Петербурге через два месяца после моих родов. И я хочу поехать. Мне кажется, это классно, когда ребенок вписывается в те же приключения, что и родители. Он будет в декорациях ползать, проводить время на гриме и костюме и с детства впитывать эту атмосферу. Юля Пересильд рассказывала, что вход ее дочери Ани в профессию был абсолютно органичным, так как она была максимально интегрирована в актерскую жизнь.