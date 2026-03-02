Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Мила Ершова — героиня обложки (и сразу 4 диджитал-каверов!) мартовского номера Собака.ru

Это не сказка: ученица Райкина Мила Ершова — врывается в свою прайм-эру! В марте драма-квин русского кино Мила Ершова встречает роль мечты в сериале «Встать на ноги» от шоураннера и хедлайнера «новой ласковой» киноволны Александра Носкова (уже в Okko!), а в волшебно-фольклорной каверстори Собака.ru выступает будто пава (строго по Проппу!).

Максим Чуркин

На Миле: серьги PARURE ATELIER, топ-накидка ДМИТРИЙ ШИПУЛИН

Максим Чуркин

На Миле: серьги и кольца PARURE ATELIER, шуба и кейп «МЕХА ЕКАТЕРИНА»

Максим Чуркин

На Миле: серьги и кольца PARURE ATELIER, топ-накидка ДМИТРИЙ ШИПУЛИН, юбка OTOCYON, туфли YUME YUME (Studio Slow)

Максим Чуркин

На Миле: очки COLLINA STRADA (Studio Slow)

Максим Чуркин

На Миле: костюм VEREJA

ВАЖНО! Разложили народные сказки на волшебные фэшн-архетипы (по Проппу, Юнгу и ATU-каталогу!): вместе с виртуозом арт + фэшн фотографии Максимом Чуркиным (каждую съемку превращает в живопись музейного уровня!) и мастером сказочного стайлинга Игорем Андреевым заколдовали Милу в огненную жар-птицу при помощи пушистого кейпа «Меха Екатерина», а затем превратили в полихромного Лешего. Из правого рукава кроше-костюма Vereja достала сверкающие серьги Parure Atelier, из другого — могучие перстни-корунды. Едва оглянулись, как Мила как хтоническая купава вышла из пены морской: у Лукоморья вместо сарафана Otocyon накинула на плечи драпированную накидку от дизайнера-авангардиста Димы Шипулина (у него запрашивает концертные луки Rosalia!) — и обернулась Царевной Лебедью.

Максим Чуркин

На Миле: серьги и кольца PARURE ATELIER, шуба и кейп «МЕХА ЕКАТЕРИНА», туфли TENDANCE (Rendez-Vous)

Максим Чуркин

На Миле: cерьги PARURE ATELIER, топ ДМИТРИЙ ШИПУЛИН

Максим Чуркин

На Миле: платье OTOCYON

Максим Чуркин

На Миле: колье PARURE ATELIER, костюм VEREJA

Максим Чуркин

На Миле: костюм VEREJA

Максим Чуркин

На Миле: серьги PARURE ATELIER, шуба и кейп «МЕХА ЕКАТЕРИНА»

Максим Чуркин

На Миле: серьги и кольца PARURE ATELIER, топ-накидка ДМИТРИЙ ШИПУЛИН, юбка OTOCYON

Максим Чуркин

На Миле: очки COLLINA STRADA, кардиган LUEDER (Studio Slow)

Из маник-пикси-крошки в «Трудных подростках» Мила Ершова обернулась царь-девицей стримингов. И теперь в ее портфолио — зрительские хиты от сенсационного «Аутсорса» и хартбрейкинг-драмы «Плейлист волонтера» до ребута жанра ромкома «Сводишь с ума» (в Петербурге!). А в новом бадди-муви «Встать на ноги» («Самый ожидаемый сериал» — гран-при на фестивале «Новый сезон»!) Мила сыграла челлендж-роль мечты: дерзкая девушка на коляске Оля готовится к конкурсу по танцам и помогает встать на ноги отцу, вышедшему из тюрьмы. И да, это комедия: премьера от шоураннера «Волшебного участка» Александра Носкова — это духоподъемный краудплизер и инклюзия здорового человека. Смотрим в Okko и фиксируем: скучные манипуляции из нашего кино — аут, вайб «новых ласковых» режиссеров и сценаристов (их методы не шок и трепет, а гуманизм и утешение!) — ин!

Мила Ершова

О суперсиле инклюзии в кино

Чем больше будет проектов, как наш сериал «Встать на ноги» или совершенно восхитительный фильм с Константином Хабенским в роли нейроотличного человека «Здесь был Юра», тем большее число людей смогут расширить свои границы. А еще мне хочется подсветить, что нейроотличные актеры — супер. Пожалуйста, продюсеры, режиссеры и кастинг-директора, предлагайте им роли почаще! Хотя бы в массовых сценах. Это всё сформирует новую норму: если, например, по сюжету в очереди будут стоять не только нейротипичные, но и нейроотличные люди.

Максим Чуркин

На Миле: серьги и кольца PARURE ATELIER, шуба и кейп «МЕХА ЕКАТЕРИНА»

Максим Чуркин

На Миле: колье PARURE ATELIER, топ VEREJA

Максим Чуркин

На Миле: серьги и кольца PARURE ATELIER, шуба и кейп «МЕХА ЕКАТЕРИНА»

Максим Чуркин

На Миле: колье и кольца PARURE ATELIER, рубашка USHATAVA, полосатый костюм и чепчик ПЕТР ЗАЙЦЕВ

Максим Чуркин

На Миле: серьги и колье PARURE ATELIER

Максим Чуркин

На Миле: cерьги и колье PARURE ATELIER, топ ДМИТРИЙ ШИПУЛИН

Было всё: признавались в любви к Петербургу и Балабанову, жанру ромкома вообще и локальной сенсации «Сводишь с ума» в частности (осторожно, модерн доходного дома Полежаева!); планировали визит в дог-френдли-музей «Росфото» и констатировали — нельзя просто так взять и уйти из «Подписных» без книги.

Мила Ершова

О Петербурге, «Подписных изданиях» и кружевах Надежды Васильевой

Во время съемок сказки «По щучьему велению» ездила в Петербург на тест грима к Тамаре Фрид и примерки костюмов к Надежде Васильевой. И так чуть не каждую неделю: утром приезжаешь, вечером — обратно в Москву. А на «Сводишь с ума» окончательно поняла: Петербург, у нас с тобой любовь. Я еще по приезде сразу бегу в «Подписные издания». Смысл — в самой атмосфере магазина: здесь просто классно погулять среди стеллажей. При этом мне ни разу не удалось уйти из «Подписных» без покупки, при том что я физически не успеваю читать! Потому что — разве можно просто так взять и выйти из «Подписных» без книги? 

Театр наций, где я играю в спектаклях «Последнее лето» и «Тартюф», запрашивает гастроли в Петербурге через два месяца после моих родов. И я хочу поехать. Мне кажется, это классно, когда ребенок вписывается в те же приключения, что и родители. Он будет в декорациях ползать, проводить время на гриме и костюме и с детства впитывать эту атмосферу. Юля Пересильд рассказывала, что вход ее дочери Ани в профессию был абсолютно органичным, так как она была максимально интегрирована в актерскую жизнь. 

Полное интервью Милы Ершовой читайте в мартовском номере и на сайте Собака.ru!

Главный редактор: Яна Милорадовская

Креативный директор: Ксения Гощицкая

Продюсер: Екатерина Кузнецова

Текст: Дарья Гладких

Фото: Максим Чуркин

Стиль: Игорь Андреев The Blueprint

Волосы: Марина Рой

Визаж: Глаша Гурьянова

Свет: Анастас Хананян, Антон Дурягин L. A. Assistance

Ретушь: Анастасия Суворова, Софья Якимова

Ассистенты стилиста: Арина Волнягина, Елена Рубцова

Ассистент продюсера: Андрей Бичаров

Агент фотографа: Илья Харламов

