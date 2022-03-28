Что за фильм «CODA: Ребенок глухих родителей»? И почему он победил на «Оскаре»?

Многие лайфстайл-каналы в Telegram утром 28 марта пошутили, что не знают ничего про главного победителя 94-й церемонии вручения «Оскара». «Собака.ru» рассказывает подробно об инди-мелодраме, а также почему именно ее Американская киноакадемия посчитала лучшей.
О чем «CODA: Ребенок глухих родителей»?
В оригинале фильм называется просто «CODA», и это аббревиатура. Громоздкая русская локализация — ее расшифровка: «child of deaf adult». Это максимально наивная мелодрама взросления, сделанная по всем канонам (если не сказать шаблонам).
Ее главная героиня — живущая в провинциальном Глостере старшеклассница Руби Росси (20-летняя британская певица и актриса Эмилия Джонс, дебютировавшая в сериале «Доктор Кто»). У той абсолютный слух, в том числе музыкальный, но она отлично владеет и жестовым языком, потому что остальные члены ее семьи глухие — старший брат, мама и папа.
Руби — переводчик и связующее звено между миром слышащих и своими домочадцами. Без нее они, зарабатывающие на жизни ловлей рыбы, не могут даже выйти в море, рискуя не заметить, что мотор лодки барахлит или береговая охрана просит остановиться. При этом сама Руби любит петь и даже записывается в школьный хор, руководитель которого то шутит про сериал Glee, то, вдохновленный ее талантом, уговаривает поступать в университет.
Это немного история Русалочки, но наоборот: героине придется не отдать свой голос, а обрести его, решив моральную дилемму, готова ли она к сепарации от родителей и тому, что семья никогда не оценит в полной мере ее певческий талант. Еще тут есть «принц» — тоже поющий и инициация первым поцелуем в озере.
Как создавалась картина «CODA: Ребенок глухих родителей»?
Фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» — на самом деле ремейк французской картины «Семейство Белье». Там примерно схожая фабула, только главную героиню зовут Паула, ее семья — фермеры, а жанр ленты — чистая комедия без примесей мелодрамы и драмы.
Продюсеры поручили снять американскую версию Шан Хейдер — сценаристке сериала «Оранжевый — хит сезона». В отличие от каста оригинала (там все артисты были без инвалидности по слуху), она решила, что неслышащих людей должны играть глухие актеры.
Роль матери главной героини сразу предложили Марли Мэтлин. Она не только снималась в культовом фильме про слух и его отсутствие «Дети тишины» (в оригинале — «Children of a Lesser God») 1986 года, но и получила «Оскар» — первой из глухих актеров.
Позже к касту присоединились сыгравший брата Дэниэл Дюран и отца Трой Коцур, получивший за «CODA: Ребенок глухих родителей» «Оскар» за роль второго плана. Его Хейдер увидела в лос-анджелеском театре Deaf West Theatre — и сразу была сражена неповторимой харизмой.
За время съемок режиссер Шан Хейдер и актриса Эмилия Джонс изучили амслен (американский жестовый язык), на него же помогали переводить сценарий консультанты. Кроме того, команде фильма рыбаки Глостера показывали несколько недель, как правильно ловить и разделывать рыбу, чтобы это выглядело органично на экране.
Чем «CODA» отличается от других фильмов про глухих и слабослышащих людей?
Главное завоевание «CODA: Ребенок глухих родителей» — интонация, с которой рассказывается сама по себе довольно трагическая история. Она легкая, без излишнего назидания и с хэппи-эндом, которого так сейчас не хватает в реальной жизни.
Впрочем, и новаторства в смысле технических приемов тут почти нет. Несколько раз за фильм слышащим зрителям показывают, как он воспринимается глухими — звук исчезает, а картинка для большего эффекта чуть размывается. Но гораздо радикальнее схожие вещи демонстрировали, например, в «Звуке металла» — драме с Ризом Ахмедом в главной роли.
А украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий в своем фильме «Племя», полностью сделанном на жестовом языке без перевода для слышащих, и вовсе на полную выкручивал другое средство коммуникации — визуальное: кино со всей его магией.
Но и «Звук металла», и «Племя», и даже «Страна глухих» Валерия Тодоровского (хотя она в этом ряду просто для примера и немного про другое) — это сильные авторские высказывания. «CODA: Ребенок глухих родителей» — кино для семейного просмотра (несмотря на некоторое количество относительно эротических сцен), и цель его абсолютно иная: инклюзия. Оно связывает два мира, как и его главная героиня, и делает это максимально просто со всеми банальностями и трюизмами.
Почему «CODA: Ребенок глухих родителей» получил «Оскар» как лучший фильм?
Хотя после объявления номинантов «Оскара» казалось, что главным фаворитом «Оскара» в этом году будет «Власть пса» Джейн Кэмпион, перед самой церемонией появились намеки на будущий триумф фильма «CODA: Ребенок глухих родителей». И речь, конечно, не о том, что он был хитом «Сандэнса» в 2021 году, а о результатах премии Гильдии продюсеров. Она считается главным индикатором, кто же получит главный «Оскар». Так случилось и на этот раз. Примечательно при этом, что, по сути, между собой боролись два больших стриминга: «Власть пса» вышла на Netflix, а «CODA» на Apple TV+.
В широком же смысле «CODA: Ребенок глухих родителей» продолжает взятый «Оскаром» курс на инклюзию. А она может заключаться не только в абсолютном триумфе корейского многожанрового фильма с нестандартным нарративом («Паразиты») или авторском высказывании режиссера-китаянки («Земля кочевников»), но и духоподъемной, хотя и ходульной мелодраме, способной разговаривать с теми, кто до этого молчал. Во всех смыслах.
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