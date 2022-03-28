Что за фильм «CODA: Ребенок глухих родителей»? И почему он победил на «Оскаре»?

О чем «CODA: Ребенок глухих родителей»?

В оригинале фильм называется просто «CODA», и это аббревиатура. Громоздкая русская локализация — ее расшифровка: «child of deaf adult». Это максимально наивная мелодрама взросления, сделанная по всем канонам (если не сказать шаблонам).

Ее главная героиня — живущая в провинциальном Глостере старшеклассница Руби Росси (20-летняя британская певица и актриса Эмилия Джонс, дебютировавшая в сериале «Доктор Кто»). У той абсолютный слух, в том числе музыкальный, но она отлично владеет и жестовым языком, потому что остальные члены ее семьи глухие — старший брат, мама и папа.

Руби — переводчик и связующее звено между миром слышащих и своими домочадцами. Без нее они, зарабатывающие на жизни ловлей рыбы, не могут даже выйти в море, рискуя не заметить, что мотор лодки барахлит или береговая охрана просит остановиться. При этом сама Руби любит петь и даже записывается в школьный хор, руководитель которого то шутит про сериал Glee, то, вдохновленный ее талантом, уговаривает поступать в университет.

Это немного история Русалочки, но наоборот: героине придется не отдать свой голос, а обрести его, решив моральную дилемму, готова ли она к сепарации от родителей и тому, что семья никогда не оценит в полной мере ее певческий талант. Еще тут есть «принц» — тоже поющий и инициация первым поцелуем в озере.