Что смотреть дома на этой неделе: «Авиатор» по бестселлеру Водолазкина, призер Канн «Звук падения» и «Лакомый кусок» с бромансом Аффлек-Дэймон

А также — док о съемках финала «Очень странных дел», лауреат «Оскара» Брендан Фрейзер в драмеди «Семья в аренду», музыкальный байопик с Хью Джекманом и Кейт Хадсон «Мелодия их мечты», приквел «Игры престолов» «Рыцарь Семи Королевств», «Крушитель» Бенни Сэфди и новый сезон «Захваченного рейса». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Авиатор» (12+)
Российский блокбастер по одноименному бестселлеру Евгения Водолазкина. В 2026 году благодаря ученому-крионику Гейгеру (Константин Хабенский) в себя приходит замороженный в рамках эксперимента сотню лет назад авиатор Иннокентий Платонов (Александр Горбатов из «Сердца пармы» и «Ненастья»). В наши дни ему жизненно необходимо восстановить собственную память и раскрыть тайну убийства, в котором его обвинили в прошлом.
В других ролях — Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Ирина Пегова, Софья Эрнст и другие. Режиссером выступил Егор Кончаловский («На Луне», «Большой дом»).
С 15 января, Okko, «Кинопоиск», Wink, «Иви»
Фильм «Лакомый кусок» / The Rip, премьера (18+)
Новый совместный проект лучших друзей в кино и в жизни Бена Аффлека и Мэтта Дэймона — в «Лакомом куске» они играют двух копов из Майами. В составе опергруппы те натыкаются на тайник наркоторговцев с 20 миллионами долларов внутри. На такое сокровище сразу находится много желающих, что мгновенно приводит к увлекательным подковерным играм с непредсказуемым результатом.
Режиссером выступил Джо Карнахан («День курка»), также среди заметных лиц проекта — Стивен Ян из «Грызни» и Тияна Тейлор из «Битвы за битвой».
С 16 января, Netflix
Фильм «Звук падения» / In die Sonne schauen (18+)
Обладатель приза жюри в Каннах-2025 — фильм разделил третью по значимости награду фестиваля с картиной «Сират» Оливера Лаше. Медитативная история в режиссуре немки Маши Шилински связывает четыре поколения женщин, в разное время живших в одном поместье в Альтмарке — с Первой мировой войны и до наших дней.
С 15 января, «Кинопоиск», Okko, «Иви»
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Фильм «Последнее приключение: За кадром 5 сезона "Очень странных дел"» / One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, премьера (18+)
Хроника съемок гранд-финала культового сериала: команда режиссера Мартины Радван (известной по документальному фильму о пандемии «На одном дыхании») целый год провела на съемочной площадке. Все подробности от первого лица — ими делятся авторы проекта братья Даффер, ведущие актеры и другие участники этого сложнейшего процесса.
С 12 января, Netflix
Сериал «Рыцарь Семи Королевств» / A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, премьера (18+)
Приквел «Игры престолов» основан на нескольких повестях Джорджа Мартина. События разворачиваются вокруг приключений рыцаря Дункана Высокого (Питер Клэффи, «Заговор сестер Гарви») и его совсем юного оруженосца (Декстер Сол Анселл, «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»), который позже станет королем Вестероса.
Шоураннером выступил один из создателей «Дома Дракона» Айра Паркер.
С 18 января, Max
Фильм «Крушитель» / The Smashing Machine (18+)
Обладатель «Серебряного льва» за лучшую режиссуру Венецианского кинофестиваля-2025: в байопике о бойце MMA Майке Керре главную роль сыграл Дуэйн «Скала» Джонсон. В других ролях задействованы Эмили Блант, а также настоящие чемпионы в смешанных единоборствах и боксе — Райан Бейдер и Александр Усик.
Режиссером выступил Бенни Сэфди («Неограненные алмазы», «Хорошее время») — это первый его фильм, снятый не в соавторстве с братом Джошем.
С 12 января, Okko
Фильм «Семья в аренду» / Rental Family (18+)
Новый впечатляющий перфоманс обладателя «Оскара» Брендана Фрейзера, тепло встреченный на фестивалях в Торонто и Лондоне. В драмеди режиссера Хикари (работала над «Полицией Токио» и «Грызней») он играет живущего в Японии актера, которому от полной безысходности приходится податься в агентство, где сотрудники по заказу изображают чужих друзей и родственников.
С 13 января, Apple TV
Сериал «Вечерняя школа», премьера (16+)
Комедия про незадачливого полицейского Димона (комик Илья Соболев), которого в обмен на сохранение работы отправляют учиться в вечернюю школу вместе с такими же бедолагами: водителем, продавщицей, бывшим зэком, оболтусами-второгодниками и так далее.
Режиссером выступила Жанна Кадникова, одна из создательниц «Реальных пацанов».
С 12 января, СТС
Сериал «Соври мне» / Tell Me Lies, 3 сезон (18+)
Продолжение молодежной мелодрамы про созависимость. Напомним, по сюжету красавица Люси (Грэйс Ван Паттен) завела роман с типичным «плохим парнем» Стивеном (Джексон Уайт). Но выйти из этих токсичных отношений оказалось не так просто. В третьем сезоне напряжение между ними только возрастет — в частности, далеко не последнюю роль в этом сыграет подруга Люси Лидия (Натали Линес).
Сериал основан на одноименном бестселлере Каролы Лаверинг, а спродюсировала его среди прочих Эмма Робертс («Американская история ужасов»).
C 13 января, Hulu
Сериал «Захваченный рейс» / Hijack, 2 сезон (18+)
Продолжение хитового драматического триллера с Идрисом Эльбой о переговорщике: если в первом сезоне тот спасал оказавшихся в заложниках пассажиров рейса Дубай-Лондон, то в новых сериях главный герой попадает в критически сложную ситуацию в берлинском метро.
Среди новых лиц каста — Тоби Джонс («Гангстерленд»), Лиза Викари («Тьма») и Клэр-Хоуп Эшити («Дитя человеческое»).
С 14 января, Apple TV
Сериал «Каждый за себя» / Going Dutch, 2 сезон (18+)
Новый сезон военной комедии с Дэнисом Лири (наиболее известен как голос тигра Диего из «Ледникового периода») в роли строгого полковника, которого после очередной ссоры со старшими по званию отправляют наводить порядок на голландскую базу с равной нулю дисциплиной. Среди новых участников проекта — комедийная звезда Кристен Джонстон в роли натовского генерала.
К шоураннеру проекта Джоэлю Черчу-Куперу присоединился новый соавтор — Хилари Уинстон, известная по сериалу «Сообщество».
С 15 января, Fox
Сериал «Звездный путь: Академия Звездного флота» / Star Trek: Starfleet Academy, премьера (18+)
Очередной сериал по легендарной вселенной: на этот раз действие развернется в XXXII веке вокруг набора новых рекрутов в Звездный флот. В касте — Пол Джаматти (в одном из интервью говоривший, что этими съемками исполнил свою мечту), Стивен Колбер, Холли Хантер и другие.
Режиссер — Алекс Куртцман, много работавший над франшизой.
С 15 января, Paramount+
Сериал «Пони» / Ponies, премьера (18+)
Шпионская комедия, в которой действие разворачивается в декорациях Москвы конца 1970-х. Две секретарши американского посольства (а также жены дипломатов — их сыграли Эмилия Кларк и Хейли Лу Ричардсон) после гибели мужей оказываются в центре многоходового заговора при активном участии ЦРУ.
Шоураннерами проекта выступили Дэвид Исерс и Сюзанна Фогель («Шпион, который меня кинул»).
С 15 января, Peacock
Сериал «Тайна семи циферблатов» / Agatha Christie's Seven Dials, премьера (18+)
Экранизация раннего романа Агаты Кристи о таинственном убийстве в поместье: рядом с телом злодей зачем-то оставляет семь будильников. За расследование берется аристократка Айлин (Миа Маккенна-Брюс). Также среди звезд проекта Криса Суини («Яблоки никогда не падают») — Мартин Фриман и Хелена Бонем-Картер.
C 15 января, Netflix
Сериал «Принц галактики», премьера (18+)
Абсурдистский комедийный мультсериал режиссера «Атомного леса» и «Приключений Пети и Волка» (а также одного из создателей «Смешариков») Алексея Лебедева. По сюжету неудачливой семье Пардоновых инопланетяне дарят целую планету с говорящими дельфинами (привет, «Автостопом по Галактике») — но управлять ей оказывается очень непросто.
С 16 января, «Кинопоиск»
Фильм «Мелодия их мечты» / Song Sung Blue (18+)
Байопик о супружеской паре певцов-имперсонаторов Майка и Клэр из Милуоки, которые чудесным образом прославились на весь мир, исполняя кавер-версии песен Нила Даймонда. В главных ролях — Хью Джекман и Кейт Хадсон, а режиссером выступил Крэйг Брюэр («Поездка в Америку 2»).
C 13 января, Prime Video
Фильм «Генри Джонсон» / Henry Johnson (18+)
Криминальная драма патриарха американской кинодраматургии Дэвида Мэмета (к слову, недавно сыгравшего небольшую роль в «Марти Великолепном») об адвокате Генри (Эван Джоникайт, «Жены на охоте»), который по стечению обстоятельств сам оказался за решеткой. Опекать его берется харизматичный сокамерник Джин — в этой роли традиционно хорош Шайа ЛаБаф.
C 18 января, Okko
