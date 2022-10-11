«Игра престолов», но «16+»: Какой получилась экранизация «Сердца пармы» Алексея Иванова?

Роман Алексея Иванова «Сердце пармы» вышел почти 20 лет назад — в 2003-м. Тогдашние критики сходились на том, как с трудом они продирались через лингвистический бурелом книги из вогулов, ясаков, Сорни-Най, хумляльтов, шитиков и прочего, прочего. А еще — что при всем при этом тот читатель, что не захлопнет внушительных объемов текст после первых же страниц, испугавшись формы, уже не сможет оторваться от содержания. И все эти ушкуйники, ламии и Балбанкар навсегда останутся с ним, как верные воинам боевые лоси.

Примерно также работает и фильм Антона Мегердичева — в экспозиции зрителя сразу окунают во все мифологию и специфическую лексику в надежде, что он или знаком с литературным первоисточником, или разберется по ходу движения. А оно сперва вполне насыщенное и обещает на выходе не «Конана-варвара», а как минимум эпичную «Игру престолов», при этом основанную на реальном фольклоре.