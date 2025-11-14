Что смотреть дома на этой неделе: «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, «Грабитель с крыши» с Татумом и продолжение «Пингвинов моей мамы»

А также российские комедийные сериалы «Нейровася» и «Химкинские ведьмы», мюзикл «Поцелуй женщины-паука» с Дженнифер Лопес, фантастический детектив «Гостья», триллер «Чудовище внутри меня», уютное драмеди «Двое в одной жизни, не считая собаки» и новый сезон «Тонкого вкуса». Рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Битва за битвой» / One Battle After Another (18+)
Один из главных кинохитов осени-2025 — режиссер «Магнолии» и «Лакричной пиццы» Пол Томас Андерсон рассказывает историю бывшего пламенного революционера Боба Фергюсона (Леонардо ДиКаприо), который скрывается в глуши и воспитывает дочку-подростка (Чейз Инфинити). Однако спустя 16 лет его настигает прошлое — в лице одновременно зловещего и комичного полковника Локджо (Шон Пенн). Картина основана на книге Томаса Пинчона.
С 14 ноября, Prime Video
Фильм «Грабитель с крыши» / Roofman (16+)
Комедийный байопик одного из самых необычных преступников США — Джеффри Манчестере (Ченнинг Татум). В девяностые и нулевые он серийно грабил «Макдональдсы» по всей стране, пробираясь в них через крышу максимально изощренными способами.
В новой картине Дерека Сиенфрэнса («Место под соснами») также сыграли Кирстен Данст и Питер Динклэйдж.
С 11 ноября, «Кинопоиск», Okko, Wink
Сериал «Пингвины моей мамы», 2 сезон (18+)
Продолжение трогательного сериала о юноше по имени Гоша (Макар Хлебников, «Кончится лето»), который из-за семейных неурядиц решает заняться стендапом. В новом сезоне он все больше погружается во взрослую жизнь: зарабатывает выступлениями и строит отношения с девушкой. Внезапно ему приходится сопровождать на конкурс в Турцию свою сестру Соню (Ирина Бакина, «Комитет спасения») — без родителей, но с братьями, что очень влияет на его мнение о семье.
В продолжении вместо Наталии Мещаниновой режиссерское кресло заняла Надежда Степанова.
C 14 ноября, Kion
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Нейровася», премьера (16+)
Комедийный сериал с Владимиром Епифанцевым в роли полицейского Василия, которому в мозг вживили продвинутую нейросеть с обликом девушки по имени Света (Дарья Блохина). От этого брутальный служитель закона, мягко говоря, не в восторге, но вместе им придется как раскрывать преступления, так и устраивать Васину личную жизнь. Режиссер проекта — Георгий Даниелянц («До рассвета»).
С 10 ноября, ТНТ, Okko
Сериал «Химкинские ведьмы», премьера (16+)
Трое предприимчивых девушек из Химок умело выдают себя за медиумов, пока внезапно не получают настоящие сверхспособности: Марина (Агата Муцениеце) теперь может читать мысли, Света (Анна Банщикова) — видеть будущее, Оля (Валерия Астапова) — общаться с мертвыми. Однако магические силы несут с собой массу неприятностей, так что компания хочет передать их обаятельному колдуну (Марк Богатырев из «Кухни»). Комедию сняли Максим Зыков и Артем Сухоруков.
С 10 ноября, СТС, «Кинопоиск», Wink
Сериал «Бэт-семейка» / Bat-Fam, премьера (18+)
Анимационный комедийный сериал о супергероях — продолжение проекта «Веселый маленький Бэтмен». В новом сезоне компанию Брюсу Уэйну, его сыну Дэмиэну и дворецкому Альфреду составят бывшая суперзлодейка Вулкана, племянница Алисия и призрак Ра'с аль Гул. Шоураннером вновь выступил Майк Рот («Обычное шоу»).
С 10 ноября, Prime Video
Фильм «Поцелуй женщины-паука» / Kiss of the Spider Woman, премьера (18+)
Экранизация романа аргентинца Мануэля Пуига о двух заключенных (Диего Луна и Тонатио), оказавшихся в одной камере во время репрессий в Аргентине, а еще — их общей любви к мюзиклу «Поцелуй женщины-паука» с Дженнифер Лопес, который помогает им справляться с тоскливыми тюремными буднями.
Картину поставил Билл Кондон («Сумерки. Сага. Рассвет»).
С 11 ноября, Prime Video
Фильм «Быть Эдди» / Being Eddie, премьера (18+)
Уютный документальный фильм о комике Эдди Мерфи, который предается воспоминаниям о своем становлении как мировой звезды — в декорациях собственного особняка в Калифорнии. Режиссером проекта стал Энгус Уолл, обладатель двух «Оскаров» за монтаж «Девушки с татуировкой дракона» и «Социальной сети».
C 12 ноября, Netflix
Сериал «Обнальщик», премьера (18+)
В начале 2010-х после краха семейного дела бизнесмен Михаил (Александр Яценко) и его сын-айтишник Леша (Федор Кудряшов, «Лермонтов») перебираются в глухой провинциальный городок. Чтобы покрыть огромные папины долги, парень придумывает хитрую технологию обналички огромных сумм, связываясь тем самым с очень опасными людьми.
Также в касте криминальной драмы — Елена Николаева, Евгений Харитонов (оба — «Лихие»), София Лопунова («Многогранники») и другие. Режиссер — Борис Акопов, известный по фильму «Бык» и сериалу «На автомате».
С 13 ноября, Wink
Сериал «Последний выживший самурай» / Ikusagami, премьера (18+)
Вариация на тему «Игра в кальмара» в декорациях Японии XIX века — 292 самурая участвуют в батле на выживание ради баснословного выигрыша. В центре внимания — воин Сюдзиро (Дзюнъити Окада, «Адские псы»), который соглашается на эту авантюру ради спасения семьи.
Режиссером выступил Митихито Фудзии («Самурай-гурман»).
C 13 ноября, Netflix
Сериал «Гостья», премьера (18+)
Москвичка Зоя (Ирина Пегова) из гуманистических побуждений приютила у себя в квартире незнакомую девушку Марину (Даша Верещагина), дочь недавно погибшего при загадочных обстоятельствах астронома. Постепенно она начинает понимать — у ее гостьи явно есть сверхъестественные способности. Тем временем поисками Марины усиленно занимается следователь Андрей (Денис Прытков). Также в касте — Алексей Агранович, Александра Ребенок, Сергей Гилев, Алексей Розин и другие. Постановщиком фантастического детектива стал Иван Петухов («Туда»).
С 13 ноября, «Иви»
Сериал «Чудовище внутри меня» / The Beast in Me, премьера (18+)
Детективный триллер о писательнице Агате (Клэр Дэйнс), потерявшей сына и живущей в уединении. Внезапно в ее жизни появляется новый сосед — бизнесмен Нил (Мэттью Риз), который не так давно был во всех новостях из-за подозрений в убийстве жены. Героиня решает узнать о нем побольше и написать новую книгу: что-то подсказывает ей, что в его истории рано ставить точку. Режиссерами выступили Антонио Кампос («Лестница») и Тайн Рафаэли («Соври мне»).
С 13 ноября, Netflix
Фильм «(Не)искусственный интеллект» (6+)
Семейный сай-фай с Леоном Кемстачем из «Слова пацана». По сюжету его герой, 17-летний студент-технарь Женя, случайно становится оператором боевого робота A.P.O100L. Тот обладает собственным интеллектом и волей, а еще — не спешит слушаться приказов людей. Комедийную историю отношений юного Тони Старка и Джарвиса снял Алексей Чадов, который параллельно с актерской карьерой все интенсивнее занимается режиссурой и продюсированием.
С 13 ноября, «Кинопоиск», Okko
Фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки» (12+)
Простой и душевный фильм Андрея Зайцева (дилогия «14+») о пожилой семейной паре петербургских интеллигентов (Светлана Крючкова и Александр Адабашьян) и их обыденных радостях и печалях серебряного возраста. Актерский ансамбль дополняет Полина Гухман, играющая их обаятельную соседку-подростка. На ММКФ-2025 картина получила приз зрительских симпатий.
С 14 ноября, Wink, Okko
Фильм «"Бар один звонок". Фильм о фильме», премьера (18+)
Документальная лента о съемках «"Бара один звонок"» с Данилой Козловским, автором которой стал сам режиссер сериала Сергей Филатов. В ней актеры , оператор и соавтор сценария подробно рассказывают об особенностях производства, актерской химии и мистических случаях на площадке — куда же без них.
С 14 ноября, Kion
Сериал «Тонкий вкус», 3 сезон (18+)
Третий сезон документального исследования общепита России посвящен ресторанам российского юга, а именно: Сочи и его окрестностей. Среди героев — шеф-повара Андрей Грязев («Баран-Рапан»), Андрей Кошкодан из Mamai-Calé, Вадим Горбанев из Co-Co Chalet, а также предприниматели и эксперты индустрии. Проект сняла Мария Эм, работавшая и над двумя предыдущими сезонами.
С 15 ноября, «Кинопоиск»
Фильм «Папа умер в субботу» (18+)
Инди-драма получила приз за лучший дебют на фестивале «Маяк» в 2024 году. Главная героиня, 30–летняя Айко (Лаура Турсунканова), летит в Казахстан на похороны своего отца, с которым у нее были, мягко говоря, сложные отношения. Там она знакомится с его второй семьей — проблемными сводными братом и сестрой, а также мачехой не намного старше нее (блистательная Самал Еслямова из «Айки»). Однако это путешествие внезапно переворачивает ее представление о папе, запомнившемся ей чуть ли не чудовищем.
Фильм поставила Зака Абдрахманова, ученица Марины Разбежкиной и Михаила Угарова и одна из сценаристок сериала «Пингвины моей мамы», также собиравшая документальную фактуру для картины «Снегирь». Художественным руководителем «Папа умер в субботу» выступил Борис Хлебников.
С 15 ноября, «Кинопоиск», Okko, Wink
Сериал «Лэндмен» / Landman, 2 сезон (18+)
Второй сезон многофигурной драмы автора «Йеллоустоуна» и «Ветреной реки» Тейлора Шеридана — неовестерн о тяжелой жизни нефтяников в современном Техасе. Магнатов, простых рабочих и кризисных менеджеров здесь играют Билли Боб Торнтон, Джон Хэмм, Эли Лартер, Майкл Пенья и Деми Мур, к которым в продолжении добавится Сэм Эллиот в роли отца главного героя.
C 16 ноября, Paramount+
