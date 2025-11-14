Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Поделиться:

Что смотреть дома на этой неделе: «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, «Грабитель с крыши» с Татумом и продолжение «Пингвинов моей мамы»

А также российские комедийные сериалы «Нейровася» и «Химкинские ведьмы», мюзикл «Поцелуй женщины-паука» с Дженнифер Лопес, фантастический детектив «Гостья», триллер «Чудовище внутри меня», уютное драмеди «Двое в одной жизни, не считая собаки» и новый сезон «Тонкого вкуса». Рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Ghoulardi Film Company, Warner Bros., 2025

Фильм «Битва за битвой» / One Battle After Another (18+)

Один из главных кинохитов осени-2025 — режиссер «Магнолии» и «Лакричной пиццы» Пол Томас Андерсон рассказывает историю бывшего пламенного революционера Боба Фергюсона (Леонардо ДиКаприо), который скрывается в глуши и воспитывает дочку-подростка (Чейз Инфинити). Однако спустя 16 лет его настигает прошлое — в лице одновременно зловещего и комичного полковника Локджо (Шон Пенн). Картина основана на книге Томаса Пинчона.

С 14 ноября, Prime Video

Hunting Lane Films, 51 Entertainment, Limelight, 2025

Фильм «Грабитель с крыши» / Roofman (16+)

Комедийный байопик одного из самых необычных преступников США — Джеффри Манчестере (Ченнинг Татум). В девяностые и нулевые он серийно грабил «Макдональдсы» по всей стране, пробираясь в них через крышу максимально изощренными способами.

В новой картине Дерека Сиенфрэнса («Место под соснами») также сыграли Кирстен Данст и Питер Динклэйдж.

С 11 ноября, «Кинопоиск», Okko, Wink

Look Film, 2025

Сериал «Пингвины моей мамы», 2 сезон (18+)

Продолжение трогательного сериала о юноше по имени Гоша (Макар Хлебников, «Кончится лето»), который из-за семейных неурядиц решает заняться стендапом. В новом сезоне он все больше погружается во взрослую жизнь: зарабатывает выступлениями и строит отношения с девушкой. Внезапно ему приходится сопровождать на конкурс в Турцию свою сестру Соню (Ирина Бакина, «Комитет спасения») — без родителей, но с братьями, что очень влияет на его мнение о семье.

В продолжении вместо Наталии Мещаниновой режиссерское кресло заняла Надежда Степанова.

C 14 ноября, Kion

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ПЕНЗФИЛЬММАШ, LAZYDOG Production, 2025

Сериал «Нейровася», премьера (16+)

Комедийный сериал с Владимиром Епифанцевым в роли полицейского Василия, которому в мозг вживили продвинутую нейросеть с обликом девушки по имени Света (Дарья Блохина). От этого брутальный служитель закона, мягко говоря, не в восторге, но вместе им придется как раскрывать преступления, так и устраивать Васину личную жизнь. Режиссер проекта — Георгий Даниелянц («До рассвета»). 

С 10 ноября, ТНТ, Okko

Pick Up Films, 2025

Сериал «Химкинские ведьмы», премьера (16+)

Трое предприимчивых девушек из Химок умело выдают себя за медиумов, пока внезапно не получают настоящие сверхспособности: Марина (Агата Муцениеце) теперь может читать мысли, Света (Анна Банщикова) — видеть будущее, Оля (Валерия Астапова) — общаться с мертвыми. Однако магические силы несут с собой массу неприятностей, так что компания хочет передать их обаятельному колдуну (Марк Богатырев из «Кухни»). Комедию сняли Максим Зыков и Артем Сухоруков.

С 10 ноября, СТС, «Кинопоиск», Wink

DC Entertainment, Gigglebug Entertainment, Warner Bros. Animation, Warner Bros. Television, 2025

Сериал «Бэт-семейка» / Bat-Fam, премьера (18+)

Анимационный комедийный сериал о супергероях — продолжение проекта «Веселый маленький Бэтмен». В новом сезоне компанию Брюсу Уэйну, его сыну Дэмиэну и дворецкому Альфреду составят бывшая суперзлодейка Вулкана, племянница Алисия и призрак Ра'с аль Гул. Шоураннером вновь выступил Майк Рот («Обычное шоу»).

С 10 ноября, Prime Video

1000 Eyes, Artists Equity, Josephson Entertainment, Nuyorican Productions, 2025

Фильм «Поцелуй женщины-паука» / Kiss of the Spider Woman,  премьера (18+)

Экранизация романа аргентинца Мануэля Пуига о двух заключенных (Диего Луна и Тонатио), оказавшихся в одной камере во время репрессий в Аргентине, а еще — их общей любви к мюзиклу «Поцелуй женщины-паука» с Дженнифер Лопес, который помогает им справляться с тоскливыми тюремными буднями.

Картину поставил Билл Кондон («Сумерки. Сага. Рассвет»).

С 11 ноября, Prime Video

Makemake, 2025

Фильм «Быть Эдди» / Being Eddie, премьера (18+)

Уютный документальный фильм о комике Эдди Мерфи, который предается воспоминаниям о своем становлении как мировой звезды — в декорациях собственного особняка в Калифорнии. Режиссером проекта стал Энгус Уолл, обладатель двух «Оскаров» за монтаж «Девушки с татуировкой дракона» и «Социальной сети».

C 12 ноября, Netflix

Star Media по заказу «НМГ Студии», 2025

Сериал «Обнальщик», премьера (18+)

В начале 2010-х после краха семейного дела бизнесмен Михаил (Александр Яценко) и его сын-айтишник Леша (Федор Кудряшов, «Лермонтов») перебираются в глухой провинциальный городок. Чтобы покрыть огромные папины долги, парень придумывает хитрую технологию обналички огромных сумм, связываясь тем самым с очень опасными людьми.

Также в касте криминальной драмы — Елена Николаева, Евгений Харитонов (оба — «Лихие»), София Лопунова («Многогранники») и другие. Режиссер — Борис Акопов, известный по фильму «Бык» и сериалу «На автомате».

С 13 ноября, Wink

Kodansha Ltd., Office Shirous, 2025

Сериал «Последний выживший самурай» / Ikusagami, премьера (18+)

Вариация на тему «Игра в кальмара» в декорациях Японии XIX века — 292 самурая участвуют в батле на выживание ради баснословного выигрыша. В центре внимания — воин Сюдзиро (Дзюнъити Окада, «Адские псы»), который соглашается на эту авантюру ради спасения семьи.

Режиссером выступил Митихито Фудзии («Самурай-гурман»).

C 13 ноября, Netflix

Иви, Кинопчелы, 2025

Сериал «Гостья», премьера (18+)

Москвичка Зоя (Ирина Пегова) из гуманистических побуждений приютила у себя в квартире незнакомую девушку Марину (Даша Верещагина), дочь недавно погибшего при загадочных обстоятельствах астронома. Постепенно она начинает понимать — у ее гостьи явно есть сверхъестественные способности. Тем временем поисками Марины усиленно занимается следователь Андрей (Денис Прытков). Также в касте — Алексей Агранович, Александра Ребенок, Сергей Гилев, Алексей Розин и другие. Постановщиком фантастического детектива стал Иван Петухов («Туда»).

С 13 ноября, «Иви»

20th Television, Conaco, Rotterworks, Teakwood Lane Productions, Telemachus Productions, 2025

Сериал «Чудовище внутри меня» / The Beast in Me, премьера (18+)

Детективный триллер о писательнице Агате (Клэр Дэйнс), потерявшей сына и живущей в уединении. Внезапно в ее жизни появляется новый сосед — бизнесмен Нил (Мэттью Риз), который не так давно был во всех новостях из-за подозрений в убийстве жены. Героиня решает узнать о нем побольше и написать новую книгу: что-то подсказывает ей, что в его истории рано ставить точку. Режиссерами выступили Антонио Кампос («Лестница») и Тайн Рафаэли («Соври мне»).

С 13 ноября, Netflix

кинокомпания СТВ и RED STAR FILMS при поддержке Фонда кино, 2025

Фильм «(Не)искусственный интеллект» (6+)

Семейный сай-фай с Леоном Кемстачем из «Слова пацана». По сюжету его герой, 17-летний студент-технарь Женя, случайно становится оператором боевого робота A.P.O100L. Тот обладает собственным интеллектом и волей, а еще — не спешит слушаться приказов людей. Комедийную историю отношений юного Тони Старка и Джарвиса снял Алексей Чадов, который параллельно с актерской карьерой все интенсивнее занимается режиссурой и продюсированием.

С 13 ноября, «Кинопоиск», Okko

ООО КИНОСТУДИЯ «СЕНТЯБРЬ», 2025

Фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки» (12+)

Простой и душевный фильм Андрея Зайцева (дилогия «14+») о пожилой семейной паре петербургских интеллигентов (Светлана Крючкова и Александр Адабашьян) и их обыденных радостях и печалях серебряного возраста. Актерский ансамбль дополняет Полина Гухман, играющая их обаятельную соседку-подростка. На ММКФ-2025 картина получила приз зрительских симпатий.

С 14 ноября, Wink, Okko

Kion, 2025

Фильм «"Бар один звонок". Фильм о фильме», премьера (18+)

Документальная лента о съемках «"Бара один звонок"» с Данилой Козловским, автором которой стал сам режиссер сериала Сергей Филатов. В ней актеры , оператор и соавтор сценария подробно рассказывают об особенностях производства, актерской химии и мистических случаях на площадке — куда же без них.

С 14 ноября, Kion

«Кинопоиск», 2025

Сериал «Тонкий вкус», 3 сезон (18+)

Третий сезон документального исследования общепита России посвящен ресторанам российского юга, а именно: Сочи и его окрестностей. Среди героев — шеф-повара Андрей Грязев («Баран-Рапан»), Андрей Кошкодан из Mamai-Calé, Вадим Горбанев из Co-Co Chalet, а также предприниматели и эксперты индустрии. Проект сняла Мария Эм, работавшая и над двумя предыдущими сезонами.

С 15 ноября, «Кинопоиск»

Глобус-фильм, Кинокомпания CTB, СТВ, Фонд «Кинопрайм», 2025

Фильм «Папа умер в субботу» (18+)

Инди-драма получила приз за лучший дебют на фестивале «Маяк» в 2024 году. Главная героиня, 30–летняя Айко (Лаура Турсунканова), летит в Казахстан на похороны своего отца, с которым у нее были, мягко говоря, сложные отношения. Там она знакомится с его второй семьей — проблемными сводными братом и сестрой, а также мачехой не намного старше нее (блистательная Самал Еслямова из «Айки»). Однако это путешествие внезапно переворачивает ее представление о папе, запомнившемся ей чуть ли не чудовищем.

Фильм поставила Зака Абдрахманова, ученица Марины Разбежкиной и Михаила Угарова и одна из сценаристок сериала «Пингвины моей мамы», также собиравшая документальную фактуру для картины «Снегирь». Художественным руководителем «Папа умер в субботу» выступил Борис Хлебников.

С 15 ноября, «Кинопоиск», Okko, Wink

101 Studios, Bosque Ranch Productions, Imperative Entertainment, MTV Entertainment Studios, Stone Product Placement Management, Texas Monthly, 2025

Сериал «Лэндмен» / Landman, 2 сезон (18+)

Второй сезон многофигурной драмы автора «Йеллоустоуна» и «Ветреной реки» Тейлора Шеридана — неовестерн о тяжелой жизни нефтяников в современном Техасе. Магнатов, простых рабочих и кризисных менеджеров здесь играют Билли Боб Торнтон, Джон Хэмм, Эли Лартер, Майкл Пенья и Деми Мур, к которым в продолжении добавится Сэм Эллиот в роли отца главного героя.

C 16 ноября, Paramount+

Следите за нашими новостями в Telegram
Рубрика:
Что смотреть дома

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: