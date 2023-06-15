Режиссер Борис Хлебников: «На подвиг готовы все, а сложнее вдолгую быть приличным человеком»

В «Снегире» почти сразу ломаются культурные стереотипы. Вот два мальчика, салаги, поступают на каникулах на рыболовецкий траулер к морским волкам. Кажется, сейчас начнется очень шестидесятническая история а-ля «Звездный билет» Аксенова — сначала им будет сложно, а дальше их по-отечески так — свысока — научат трудиться и жить. Но этот сюжет сразу же схлопывается. Это был умысел такой — разрушить паттерн времен СССР?

Это не то, чтобы умышленно, но мы с Наташей разговаривали с книжкой Георгия Владимова и спорили с ней в какие-то моменты. От меня очень далека стилистика 1960-х с ее романтизмом. Я это не люблю и мне кажется, что кино того времени немного вычурно в своей радости. В этом смысле 1970-е с их апатией и депрессией мне гораздо ближе. Это уже более обдуманное кино — без эйфории, что Сталин помер, и теперь все хорошо. Оказывается, что нет: не хорошо, а по-прежнему сложно.

Из того, с чем мы конкретно были не согласны, — в книжке есть персонаж Дед (в «Снегире» его играет Евгений Сытый. — Прим. ред.), он там проводник мудрости: говорит напутственные вещи в критические минуты, помогает советом. А мы захотели сделать его другим — циничным носителем какой-то дряни. Как это довольно часто бывает, когда взрослые люди с потухшими глазами, которые прожили абсолютно скучную жизнь, равнодушны к молодому поколению.

А сколько в итоге прошло времени от сценария до реализации? Вы в 2019 году рассказывали нам в интервью, что раза четыре, кажется, уже переписали всю историю и в итоге выкинули главного героя из романа Владимова.

Мы переписывали ее раз 20! Четыре это было бы очень хорошо. Когда Сергей Михайлович Сельянов (продюсер фильма «Снегирь». — Прим. ред.) прочитал первый драфт, он был в таком унынии, что предложил: «Может, вы что-нибудь другое лучше сделаете?» Но мы с Наташей решили продолжить, хотя сами понимали, что пока это ерунда получается. Оказалось, это очень сложно — сделать экранизацию. То есть я понимал, что у литературы гораздо больше возможностей и средств по включению человеческой фантазии. Она намного в этом смысле ближе к музыке, чем к кино. Как в музыке, так и в литературе, ты сам придумываешь все у себя в голове. А кино в этом отношении очень конкретное и грубое. Когда мы начинали, то почему-то не задумывались, например, что у главного героя почти нет действия. Он просто наблюдает за всем, это его сплошной внутренний монолог. Как такого героя делать? Поэтому мы его выбросили.

«Штирлиц сидел и думал» — из этой серии.

Да! (Смеется.) Но также абсолютно нельзя делать. Это оказалась очень сложная штука, на что и ушло очень много времени. Потом была пандемия, во время которой мы продолжали выдумывать, как все снять. В первую очередь, шторм. Все растянулось надолго, но, может, это и к лучшему. Если бы мы так тщательно не подготовились, то и денег бы ушло на съемки намного больше, и результат был бы менее нас устраивающий.