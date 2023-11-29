Актриса Александра Ребенок — о триллере «Сны Алисы», работе с Богомоловым и Германикой и низкой самооценке как стимуле

Мистический триллер «Сны Алисы» и при чем здесь нечто иное?

Мы на «ты»?

Наверное, да.

Видел твое давнее интервью, где ты в процессе разговора сама предложи­ла журналисту перейти на «ты». Легко сближаешься с людьми?

Зависит от ситуации. Изначально я со все­ми на «вы», но если понимаю, что это преграда, а нам работать вместе или, как сейчас, дать интервью и быть в таком дове­рительном общении, — это ускоряет про­цесс. Но с режиссерами я всегда на «вы». Даже Богомолов для меня — Константин Юрьевич и никак иначе. Мне важна дистанция.

Категорично! Почему?

Я стараюсь с режиссерами не сближать­ся во время работы — никакой дружбы, со­вместных ужинов, приглашений в гости. У меня был неудачный опыт такой дружбы. С тех пор мне кажется, что отношения ре­жиссера и актера — это химия. Режиссер вы­бирает актера по типажу, внешности, а даль­ше все время хочет разгадать формулу твоей природы, чтобы уметь ею управлять. Твоя за­дача — максимально запутать следы. Чем больше актер позволяет пересечь свои грани­цы, раскрыться, тем хуже для него. Тем менее интересен он становится. Это как отношения мужчины и женщины: сначала химически интересно, а потом проходит три года и уже все приелось. Все секреты раскрыты.

Почему ты не думаешь, что, лучше уз­нав актера лично, режиссер поймет, на что тот способен?

Для этого у меня есть роли — пусть имен­но они и удивляют. И мне приятно, когда режиссер, с которым я работала, вдруг ви­дит какую‑то другую мою роль и говорит: «Надо же, я тебя с этой стороны не видел, не знал, что и это в тебе есть».

Театр или кино?

В МХТ им. Чехова я служу уже одиннад­цатый год. Там — примерно десять спек­таклей в месяц. Еще у меня есть Театр на Малой Бронной, там три спектакля. И это — мой якорь в профессии, это дом и семья. А кино — это роман, курорт­ный. Встретились — шампанское, фейер­верк, приключения, спонтанность и не­посредственность. Театр — навсегда, это то, что ты оберегаешь. Но романы никто не запрещал.

Расскажи про роман с сериалом «Сны Алисы».

Мне очень нравятся режиссер «Снов» Ан­дрей Джунковский и еще один его нашу­мевший сериал «Лучше, чем люди» — это футуристический триллер с Паулиной Ан­дреевой и Кириллом Кяро. И понрави­лось, что «Сны Алисы» — триллер, у меня уже был опыт работы в этом жанре — «Невеста» Святослава Подгаевского. В трил­лере зритель не должен жалеть тебя в ка­дре — ему должно быть за тебя страшно! И вот это надо актерски «протянуть». Если у Подгаевского я была реальным чело­веком, в которого вселилось нечто иное, то в «Снах Алисы» я, может, и стараюсь быть человеком, но нечто иное во мне уже есть.

Когда главную героиню в сериале зо­вут Алисой (в сериале ее исполня­ет Алина Гвасалия. — Прим. ред.), это как‑то связано с «Алисой в Стра­не чудес»?

Я себя в детстве называла Алисой! Это было мое любимое имя: я часто слушала пластинку — музыкальную сказку на сти­хи Высоцкого по мотивам Льюиса Кэр­ролла. Я ее до сих пор наизусть помню! Мой папа — математик, как и Кэрролл, и он тоже эту сказку всегда любил. В об­щем, с «Алисой» связано много приятных воспоминаний.

И да, в сериале главная героиня Али­са живет в двух мирах, уходит из реаль­ности в мир сновидений — и это как буд­то Зазеркалье. Еще там четко выписаны два мира — детей и взрослых: вечный кон­фликт, порождающий множество травм и патологий, показан через мистический сюжет.