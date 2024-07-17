50 лучших сериалов первой половины 2024 года, которые вы могли пропустить

Fallout (18+)

Масштабная художественная адаптация серии видеоигр про выживании в постапокалиптическом мире, которая понравится не только фанатам оригинала. Среди героев — юная Люси (Элла Пернелл из «Шершней»), вынужденная покинуть подземное убежище, оруженосец Маркус (Аарон Мотен) из организации Братство Стали, а также мутант и охотник за головами Гуль (Уолтон Гоггинс). Каждый из них пытается заполучить могущественный артефакт. Подробно о проекте мы рассказывали здесь.

Авторами сценария и шоураннерами сериала стали Женева Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт», «Капитан Марвел») и Грэм Вагнер («Офис», «Портландия», «Силиконовая долина»). Первые три эпизода поставил Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»), также в команде режиссеров — Уэйн Йип («Властелин колец: Кольца власти», «Доктор Кто», «Отбросы») и Фред Туа («Сегун»).

Вышел полностью, Prime Video