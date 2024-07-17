50 лучших сериалов первой половины 2024 года, которые вы могли пропустить

Продолжения «Бриджертонов», «Дома Дракона», «Настоящего детектива» и «Медведя», изобретательная адаптация видеоигры Fallout, новая экранизация «Сегуна», психологический триллер «Калимба», историческая драма «Чистые», детективы «Месье Спейд», «Внутри убийцы» и «Презумпция невиновности», а также комедийный боевик «Мистер и миссис Смит» и черно-белая версия «Рипли» — «Собака.ru» собрала лучшие сериалы первой половины года на любой вкус.
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Fallout (18+)
Масштабная художественная адаптация серии видеоигр про выживании в постапокалиптическом мире, которая понравится не только фанатам оригинала. Среди героев — юная Люси (Элла Пернелл из «Шершней»), вынужденная покинуть подземное убежище, оруженосец Маркус (Аарон Мотен) из организации Братство Стали, а также мутант и охотник за головами Гуль (Уолтон Гоггинс). Каждый из них пытается заполучить могущественный артефакт. Подробно о проекте мы рассказывали здесь.
Авторами сценария и шоураннерами сериала стали Женева Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт», «Капитан Марвел») и Грэм Вагнер («Офис», «Портландия», «Силиконовая долина»). Первые три эпизода поставил Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»), также в команде режиссеров — Уэйн Йип («Властелин колец: Кольца власти», «Доктор Кто», «Отбросы») и Фред Туа («Сегун»).
Вышел полностью, Prime Video
«Сочувствующий» / The Sympathizer (18+)
Адаптация одноименного романа писателя Вьет Тхань Нгуена, получившего за него Пулитцеровскую премию. Действие происходит в 1970-е. Герой без имени (Хоа Сюаньдэ) из Южного Вьетнама шпионит в США в пользу Северного Вьетнама. Постепенно он перестает различать, кто свой, кто чужой, а также кем является на самом деле он сам.
В сериале снялись Сандра О и Роберт Дауни-мл. (тут почти неузнаваемый), а поставил основную часть эпизодов Пак Чхан-ук («Олдбой»).
Вышел полностью, HBO
«Калимба» (18+)
Детективный триллер с вайбами фильмов «Эксперимент» и «Королевская битва», а также сериала «Игра в кальмара». Профессор Мещерский (Федор Бондарчук) запирает в подвале бывшей психиатрической лечебницы жертв и их обидчиков. Он внимательно наблюдает за испытуемыми благодаря камерам и, кажется, искренне пытается им помочь. Но внезапно все в эксперименте идет не так. А сам сериал совершает сюжетный кульбит.
В касте — Алена Михайлова, наши герои тройной июльской обложки Константин Плотников, Петр Скворцов, Сергей Горошко, а также Юлия Волкова, Дмитрий Воробьев, Джал Ибрагимов, Елизавета Шакира, Сергей Гармаш и многие другие. Режиссером выступил Нурбек Эген («Мажор», «Самка богомола»). На фестивале Original+ сериал получил несколько призов, в том числе как самый ожидаемый проект.
Вышел полностью, Okko
«Месье Спейд» / Monsieur Spade (18+)
Детективный проект о Сэме Спейде — сыщике из романов Дэшила Хэммета (в том числе классический нуар «Мальтийский сокол» как раз о нем). В сериальной версии его играет Клайв Оуэн. Спейд жаждет покоя и воли, поэтому из США переезжает во Францию. Но и там оказывается втянут в запутанное дело — расследование жестокого убийства монахинь. Режиссером и одним из сценаристов шоу стал Скотт Фрэнк, снявший хитовый «Ход королевы».
Вышел полностью, AMC, «Амедиатека»
«Сегун» / Shôgun (18+)
Многие зрители российского телевидения 1990-х помнят крутившуюся там предыдущую экранизацию романа Джеймса Клавелла с Ричардом Чемберленом в главной роли. В новой версии английского моряка Джона Блэксторна, выживающего в кораблекрушении, играет Космо Джарвис. Напомним, так он оказывается в Японии — стране, которая в начале XVII века была закрыта для европейцев. Подробно о «Сегуне» мы рассказывали здесь.
Над эпичным костюмным сериалом о политике, интригах, коварстве и любви работали Фред Туа («Пацаны»), Джонатан ван Тюллекен («Отбросы») и Шарлотта Брандстром («Ведьмак»).
Вышел полностью, FX, Hulu
«Рипли» / Ripley (18+)
Новая и черно-белая экранизация романа «Талантливый мистер Рипли» Патриции Хайсмит, в которой заглавная роль у Эндрю Скотта («Шерлок», «Дрянь»). У него непростая актерская задача: Тома Рипли играли Ален Делон у Рене Клемана («На ярком солнце», 1960) и Мэтт Дэймон у Энтони Мингеллы («Талантливый мистер Рипли», 1999). Переосмыслил детективный триллер Стивен Зеллиан — лауреат «Оскара» за адаптированный сценарий «Списка Шиндлера».
Мелкий аферист Том соглашается помочь магнату Герберту Гринфли вернуть на родину в США сына-бонвивана Дики (Джонни Флинн), проматывающего отцовское состояние в Италии. Сдружившись с наследником, Рипли понимает, что тоже хотел бы вести богемную жизнь, не думая о заработке. Девушкой Дика Мардж в этой версии стала Дакота Фаннинг. Чем хорош этот медитативный проект, мы рассказывали здесь.
Вышел полностью, Netflix
«Чистые» (18+)
Историческая драма про женскую (и человеческую) несвободу и эмансипацию в версии режиссера Николая Хомерики и сценариста Александра Родионова. В Петербурге начала ХХ века воспитанницы жестокой Матушки (Виктория Исакова) работают в подпольном публичной доме. Вокруг — декаданс и закат империи, а ангелоподобная Стеша (Диана Милютина) и решительная Ксения (Софья Синицына) пытаются среди этого всего не только выжить, но и остаться чистыми душой.
В касте проекта также Федор Бондарчук, Даниил Воробьев, Никита Кологривый, Риналь Мухаметов и Марк Эйдельштейн. Костюмы придумывали Владимир Никифоров и Евгений Поддубный. Художник-постановщик — Павел Пархоменко, работавший над «Грузом 200», «Мне не больно», «Морфием» и другими фильмами Балабанова.
Выходит с 24 июня, Wink
«Властелины воздуха» / Masters of the Air (18+)
Масштабный (в том числе с точки зрения стоимости серий) пеплум о молодых летчиках времен Второй мировой войны спродюсировали вместе Том Хэнкс и Стивен Спилберг. Юных пилотов играют Остин Батлер («Элвис»), Каллум Тернер («Война и мир»), Энтони Бойл («Тетрис»), Барри Кеоган («Убийство священного оленя») и Шути Гатва («Сексуальное просвещение»). Проект основан на бестселлере Дональда Л. Миллера. Часть эпизодов поставил Кэри Фукунага, работавший над «Не время умирать» и «Настоящим детективом».
Вышел полностью, Apple TV+
«Олененок» / Baby Reindeer (18+)
Неожиданно ставший сенсацией проект — настоящие эмоциональные качели не только для экранных героев, но и зрителей, наблюдающих, как чуть неуклюжая черная комедия превращается в безысходную и беспощадную драму.
Стендапер-неудчаник Донни (Ричард Гэдд) работает барменом в Лондоне. Однажды он из сочувствия угощает чашкой чая случайную посетительницу в слезах (Джессика Ганнинг) и так становится объектом сталкинга новой знакомой. Сериал основан на реальной истории, произошедшей с Гэддом, и его моноспектакле об этом.
Вышел полностью, Netflix
«Прелесть» (18+)
Остросюжетная криминальная драма о наследии 1990-х с Федором Федотовым («Серебряные коньки») и Олегом Меньшиковым в касте. Автоугонщик с амбициями Робин Гуда Цыган (как раз Федотов) расследует смерть отца, погибшего более 20 лет назад на заводе по переработке драгметаллов — тот якобы пытался украсть золотые слитки. Помогает ему узнать правду о случившемся бывший директор предприятия (Меньшиков), а препятствует его новый глава Осинский (Филипп Янковский), в чью дочь Арину (Елизавета Кононова) Цыган влюбляется. Снял проект Динар Гарипов — режиссер «Даркнета».
Вышел полностью, Premier
«Мистер и миссис Смит» / Mr. & Mrs. Smith (18+)
Сериальный ремейк фильма с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли — шпионский комедийный боевик с Майей Эрскин и Дональдом Гловером в главных ролях. Сценарий писал сам Гловер и вся команда успешной «Атланты» — его брат Стивен, Франческа Слоун и другие.
Джон и Джейн Смит кажутся идеальной парой — живут на Манхэттене, счастливы в браке. Правда, на самом деле он фиктивный, а их имена выдуманные. Чета Смитов — агенты, выполняющие под прикрытием опасные задания. Постепенно игра в семейную жизнь приводит к возникновению настоящих чувств. В проекте снялись Пол Дано, Паркер Поузи, Джон Туртурро и Михаэла Коэл. Поставил шоу дебютант в режиссуре Кристиан Спренгер (оператор «Чем мы заняты в тени», «Кто не спрятался», «Станция одиннадцать»).
Вышел полностью, Prime Video
«Неверные» (18+)
Психодрама с Оксаной Акиньшиной на фестивале контента стриминговых платформ Original+ получила сразу три приза, в том числе как лучший оригинальный сериал. Главная героиня Ольга — в прошлом юристка, но верит не в законы, dura lex sed lex, а — in vino. Из‐за алкоголизма ее лишают родительских прав и возможности видеть сына. Она опускается на самое дно жизни — чтобы от него оттолкнуться. Ольга возвращается к адвокатской практике и концентрируется на бракоразводных процессах. Но завязать оказывается не так просто.
В проекте продюсеров сериалов Happy End, «Псих» и «Балет» также снялись Егор Дружинин, Роман Евдокимов, Иван Добронравов, Мила Ершова, Нелли Уварова и другие.
Вышел полностью, Wink
«Джентльмены» / The Gentlemen (18+)
Спин-офф одноименного фильма Гая Ричи — тот написал его сценарий и поставил два первых эпизода из восьми. Главная роль у Тео Джеймса из второго сезона «Белого лотоса» и «Жены путешественника в времени». Он играет военного в отставке Эдди, которому достается в наследство от отца вместе с поместьем наркобизнес — подземная плантация.
В касте «Джентльменов» также — Кая Скоделарио («Молокососы»), Дэниэл Ингс («Сексуальное просвещение») и любимец Ричи Винни Джонс («Костолом», «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола»).
Вышел полностью, Netflix
«Люди Икс ’97» / X-Men '97 (18+)
Основанный на комиксах Marvel мультсериал 1990-х был одним из самых популярных шоу в истории. Новые проект — прямое продолжение оригинала. Он даже начинается ровно с тех событий, на которых тот оборвался.
Команда супергероев вновь спасает мир ото зла после прощания со своим лидером Чарльзом Ксавье. Новым наставником становится Циклоп, и да — Магнето тоже вскоре объявится. Разработкой проекта занимался Бо ДеМайо, работавший над «Ведьмаком».
Вышел полностью, Disney+
«Задача трех тел» / 3 Body Problem (18+)
Детективный сай-фай основан на романах китайского писателя-фантаста Лю Цысиня. Несколько ученых-физиков кончают жизнь самоубийством. Расследующие дело спецслужбы подозревают, что в их смертях могут быть замешаны инопланетяне.
В касте проекта — Лиам Каннингэм, Эйса Гонсалес, Бенедикт Вонг, Джонатан Прайс, а его сценарием занимались в том числе шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс. Хотя американскую версию ругают по сравнению с китайской экранизацией той же истории, сериал получил неплохие отзывы критиков.
Вышел полностью, Netflix
«Все ОК» (16+)
Драмеди-инфотеймент про Петербург и родительство со звездой «Серебряных коньков» Федором Федотовым в главной роли. Он играет практически себя в предлагаемых обстоятельствах — интеллигента Илью. Тот живет тихой холостяцкой жизнью: работает гидом-переводчиком и созерцает великую красоту дворцов и музеев города. Но после смерти матери вынужден взять опеку над двумя своими младшими сестрами с непростыми характерами (Анна Осипова и Алиса Руденко). Также в касте — Анна Слю («Краткий курс счастливой жизни», «Подбросы»), Софья Гершевич («Уроки фарси»), Евгения Добровольская и певица Алена Апина. Снял проект Андрей Элинсон, режиссер «Ивановых-Ивановых».
Вышел полностью, Wink, СТС
«Шугар» / Sugar (18+)
Детективный сериал с Коллином Фарреллом в роли нелюдимого сыщика-одиночки Джона Шугара, разыскивающего пропавшую дочь голливудского воротилы. Сценарную команду возглавил Марк Протосевич, работавший над фильмами «Клетка» и «Я — легенда, режиссером выступил Фернанду Мейреллиш («Город Бога», «Преданный садовник»). Также сам Фаррелл — среди исполнительных продюсеров проекта.
Вышел полностью, Apple TV+
«Киберпапа» (16+)
Уютная комедия с Александром Робаком про добродушного отчима-сварщика, который оказывается хорош в киберспорте благодаря идеальному глазомеру. Игнат случайно подменяет пасынка Саню (Тимофей Кочнев) в игре, пока тот выносит мусор, но затаскивает катку. Когда его увольняют с работы, а жена Марина (Юлия Пересильд) теряет все накопления в финансовой пирамиде, Игнат соглашается участвовать в турнире по киберспорту с призовым фондом в два миллиона. Поставил сериал Владимир Болгов, режиссер веб-хита «Закон и беспорядок».
Вышел полностью, ТНТ, Premier
«Внутри убийцы» (18+)
Экранизация детективного бестселлера Майка Омера из серии книг про профайлера Зою Бентли. В российской адаптации основное действие перенесли в Петербург, главную героиню зовут Зоя Волгина (Анастасия Евграфова), но она, как и в оригинале, помогает правоохранительным органам, в том числе следователю Тимофею Волоху (Тихон Жизневский) искать маньяка-душителя. Триллер снял режиссер «Топей» Владимир Мирзоев, а саундтрек к проекту написала группа «АИГЕЛ».
Вышел полностью, «Кинопоиск»
«New Look: Революция стиля» / The New Look (18+)
В январе 2024-го вышел сериальный байопик Кристобаля Баленсиаги, а уже в феврале он передал фэшн-эстафету проекту о противостоянии Кристиана Диора и Коко Шанель. Их здесь играют Бен Мендельсон и Жюльет Бинош. Сюжет разворачивается в Париже 1940-х, в котором Диор, несмотря на немецкую оккупацию, создал знаменитую коллекцию New Look. И да, Баленсиага в шоу тоже появится — в исполнении Нуну Лопеш. Также в проекте снялись Джон Малкович и Гленн Клоуз. Режиссером выступил Тодд А. Кесслер («Сопрано»).
Вышел полностью, Apple TV+
«Дядя Леша» (16+)
Добродушная комедия-бенефис Тимофея Трибунцева. Он играет дворника небольшого городка Рыбинска. С виду непримечательный дядя Леша на самом деле местный Робин Гуд — по ночам он надевает маску, садится на велосипед и грабит дома богачей. Все это для того, чтобы отомстить им как обманутый вкладчик и обеспечить сирот из детского дома, в котором он работает.
В касте сериала также Анна Уколова, Сергей Лавыгин, Григорий Дудник и Светлана Суханова, а поставил проект Дмитрий Невзоров («Свободные отношения», «Кибердеревня»).
Вышел полностью, Kion
«Смерть и другие подробности» / Death and Other Details (18+)
Герметичный детектив с единством места действия — убийство, по заветам Агаты Кристи, происходит на борту роскошного лайнера. За расследование берется динамическая пара: пожилой сыщик (Мэнди Пэтинкин) и юная воровка (Вайолетт Бин). Шоураннеры проекта с вайбом «Убийства в одном здании» и «Белого Лотоса» — Хайди Коул МакАдамс и Майк Уайсс.
Вышел полностью, Hulu
«Золотое дно» (18+)
Драма по сценарию Сергея Минаева о бремени больших денег и страстей. Между главными героями-родственниками разворачиваются настоящие голодные игры за наследство владельца крупного строительного холдинга. В касте — Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Игорь Гордин, Ангелина Пахомова, Юрий Насонов и многие другие, за режиссуру отвечал Илья Ермолов («Разрешите обратиться», «Первокурсники»), а спродюсировали проект Инна Оркина-Сексте и Данила Ипполитов.
Вышел полностью, «Иви»
«Стать Карлом Лагерфельдом» / Becoming Karl Lagerfeld (18+)
Биографический сериал-оммаж немецкому дизайнеру — Лагерфельда тут играет Даниэль Брюль («Бесславные ублюдки», «Гуд бай, Ленин!»). Действие стартует в 1970-х, когда Карл решает стать самым известным кутюрье в мире и превзойти Ив Сен-Лорана (Арно Валуа). В проекте также появятся иконы ХХ века — от Марлен Дитрих (Сунньи Меллес) до Энди Уорхола (Пол Спера). Режиссером байопика стали Жером Салль («Одиссея») и Одри Эструго («Supreme: Бунтарский рэп»).
Вышел полностью, Hulu
«Первый класс» (18+)
Драмеди с вайбами «Большой маленькой лжи» и «Отчаянных домохозяек», а также Юлией Хлыниной, Аней Чиповской и Мариной Васильевой в касте. В элитную петербургскую школу «Культурное наследие» мечтают попасть все. Вот только место в первом классе остается только для одного ребенка. В борьбу включаются три мамы-лучшие подруги. Это коренная петербурженка Таня, пробивная карьеристка-провинциалка Аня и жена богатого бизнесмена Лена.
Также в касте сериала Артем Быстров, Михаил Тройник, Елена Лядова, Ростислав Бершауэр, Никита Ефремов, Стася Милославская, Артем Ткаченко и многие другие. Сняла проект Светлана Самошина («Край надломленной луны»).
Вышел полностью, «Иви»
«Экспаты» / Expats (18+)
Драматический сериал рассказывает истории трех женщин, переехавших в Гонконг из США. Это юная Мерси (Ю Джи-ен), пытающаяся начать жизнь с начала, обеспеченная и бесплодная Хилари (Сарайю Блю), переживающая за свой брак, и мать троих детей Маргарет (Николь Кидман), бегущая от мыслей о недавней трагедии. Женщины становятся подругами. Поставила сериал Лулу Ван — режиссер трогательной картины о любви к семье «Прощание».
Вышел полностью, Prime Video
«На автомате» (18+)
Обладатель главного приза «Кинотавра» режиссер Борис Акопов («Бык») сменил жанр криминальной драмы на криминальную же, но комедию. «На автомате» — история двух братьев-тинейджеров: витающего в облаках поэта Ромы (Слава Копейкин, сыгравший Турбо из «Слово пацана») и крепко стоящего на земле айтишника Жени (Денис Косиков). Они находят склад с оружием и решают заработать легкие деньги — продать его через даркнет. Но, конечно, это оказывается не так просто.
В сериале, который готовился для Netflix, также снялись Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк, Иван Добронравов и Максим Стоянов.
Вышел полностью, «Кинопоиск»
«Эрик» / Eric (18+)
Мини-сериал с Бенедиктом Камбербэтчем в декорациях Нью-Йорка 1980-х. Создатель популярного кукольного телешоу Винсент убит горем — его сын Эдгар пропал по дороге в школу. В вещах ребенка отец находит рисунки с изображением марионетки по имени Эрик. Он становится одержим идеей, что если запустить на ТВ передачу с участием Эрика, Эдгар тут же вернется домой. Поставила драму Люси Форбс («Конец ***го мира», «Будет больно»), а за сценарий отвечала Эби Морган («Стыд»).
Вышел полностью, Netflix
«Презумпция невиновности» / Presumed Innocent (18+)
Детективный триллер с Джейком Джилленхолом создал шоураннер «Большой маленькой лжи» Дэвид Э. Келли, а спродюсировал Джей Джей Абрамс. Сериал основан на бестселлере писателя и юриста Скотта Туроу, который уже экранизировали в 1990-х. Тогда главную роль играл Харрисон Форд.
Окружной прокурор Расти Сабич заводит тайный роман со своей коллегой Каролин (Ренате Реинсве, звезда «Худшего человека на свете»). Внезапно девушку убивают, а он вынужден врать о характере их отношений, чтобы спасти брак. Так он становится главным подозреваемым в деле о ее смерти.
Выходит с 14 июня, Apple TV+
«Один день» / One Day (18+)
Сериальный ремейк разбивающей сердце мелодрамы с Энн Хэтэуэй и Джимом Стерджессом. Здесь друзей со времен колледжа Декстера и Эмму играют Лео Вудалл из второго сезона «Белого лотоса» и Амбика Мод («Будет больно»). Долгие годы герои встречаются в день своего знакомства, не решаясь признаться друг другу в любви.
Вышел полностью, Netflix
«Паразит: Серый» / Gisaengsu: deo geurei (18+)
Сай-фай режиссера «Поезда в Пусан» Ен Сан-хо по мотивам манги Хитоси Ивааки. В Корее будущего на людей нападают инопланетные существа, проникающие в мозг и превращающие их в послушных зомби. Но иногда контроль удается установить не полностью. Так происходит с Су-ин (Чон Со-ни) — девушка и паразит учатся сосуществовать.
Вышел полностью, Netflix
«Яблоки никогда не падают» / Apples Never Fall (18+)
Детективная драма основана на одноименном романе автора «Большой маленькой лжи» и «Девяти совсем незнакомых людей» Лианы Мориарти. Тренеры по теннису Джой (Аннетт Бенинг) и Стэн (Сэм Нил) готовятся уйти на тихую пенсию. Но внезапно она исчезает, а четверо их взрослых детей выясняют, что совсем ничего не знали о браке родителей, казавшемся идеальным. Шоураннером «Яблок» выступила Мелани Марнич («ОА», «Убийство на краю света»).
Вышел полностью, Peacock
«Братья Сунь» / Brothers Sun (18+)
Комедийный боевик с элементами драмы и обладательницей «Оскара» Мишель Йео в касте. Она играет мать двух сыновей Чарльза (Джастин Чень) и Брюса (Сэм Сон Ли). Последний не знает, что его отец был главой могущественной тайваньской триады, а его старший брат — на самом деле легендарный убийца. Шоураннер проекта — Брэд Фалчук («Американская история ужасов»).
Вышел полностью, Netflix
«Жареная курица» / Dalkgangjeong, премьера (Netflix) (18+)
Корейская комедия с абсурдистским юмором. Чо Мин-ах (Ким Ю-джон) превращается в жареную курицу, зайдя в странную в будку в мастерской отца. Влюбленный в девушку парень (Ан Джэ-хон) и ее папа (Рю Сын-нен) вместе пытаются вернуть ей человеческий облик.
Вышел полностью, Netflix
«Под мостом» / Under the Bridge (18+)
Детективная драма со звездой «Убийц цветочной луны» Лили Гладстоун в касте основана на реальной истории и книге писательницы Ребекки Годфри. Она и является одной из героинь сериала (ее играет Райли Кио). Вместе с полицейской Кэм (как раз Гладстоун) они расследуют, что случилось с девочкой индийского происхождения Риной Вирк — осенью 1997 года та отправилась на вечеринку под мостом, с которой так и не вернулась. Среди постановщиц шоу — Гита Васант Пател («Дом Дракона») и Нимиша Мукерджи («Наследие»).
Вышел полностью, Hulu
«Режим» / The Regime (18+)
Политическая сатира с Кейт Уинслет — за роль канцлерши европейской страны, во что бы то ни стало стремящейся удержать власть, ей уже пророчат номинацию на «Эмми». Страна, во главе которой стоит Елена Вернэм, процветает только из-за сырьевой экономики: добычи кобальта. Противостоять авторитарной лидерше пытается системная оппозиция (в том числе персонаж Хью Гранта), но безуспешно. Сценарий мини-сериала написал Сет Рейсс («Меню»), а сняли его Стивен Фрирз («Королева») и Джесика Хоббс («Корона», «Убийство на пляже»).
Вышел полностью, Max
«Детективы с того света» / Dead Boy Detectives (18+)
Янг-эдалт-детектив основан на персонажах из комиксов Нила Геймана и Мэтта Вагнера. По сути, действие развивается во вселенной «Песочного человека» (поэтому здесь есть герои из одноименного сериала с Томом Стерриджем).
После смерти подростки из разных эпох Чарльз Роуленд (Джейден Реври) и Эдвин Пейн (Джордж Рекстрю) начинают вмести вести расследования, в которых им придется столкнуться со множеством потусторонних существ. В сценарной команде проекта Стив Йоки («Роковой патруль», «Бортпроводница»).
Вышел полностью, Netflix
«Аколит» / The Acolyte (18+)
Еще один сериал из бесконечно расширяющейся франшизы «Звездных войн». Действие на этот раз происходит за сотню лет до событий «Скрытой угрозы» (первого эпизода) и рождения Энакина Скайуокера. В Галактической Республике вроде бы царит мир и покой, но кто-то убивает могущественную джедайку Индару (Кэрри-Энн Мосс). Подозрение падает на экс-падаванку Оши (Амандла Стенберг). Разыскивать девушку отправляются ее бывший учитель Сол (Ли Джон-джэ), его новая ученица Джеки (Дафни Кин) и молодой рыцарь Йорд (Чарли Барнетт).
Детективный проект придумала Лесли Хэдланд — создательница «Жизней матрешки». Она же сняла первые две серии и подбирала сценарную команду — при этом так, чтобы в ней не было фанатов «Звездных войн».
Вышел полностью, Disney+
ВОЗВРАЩЕНИЯ
«Дом Дракона» / House of the Dragon, 2 сезон (18+)
Приквел «Игры престолов», в котором действие разворачивается за 200 лет до событий оригинального проекта: за власть тут борются внутри дома Таргариен. Каким оказалось продолжение, мы подробно рассказывали в отдельной рецензии.
Шоураннером второго сезон остался Райан Кондал, а вот Мигель Сапочник, отвечавший за съемки, из команды выбыл, сохранив пост исполнительного продюсера. В проекте на этот раз восемь эпизодов (в первом было десять).
Выходит с 16 июня, HBO, «Амедиатека»
«Медведь» / The Bear, 3 сезон (18+)
Комедия режиссера «Рами» Кристофера Сторера с симпатичным кастом, знакомым зрителям по другим сериалам: от получившего за эту роль «Золотой глобус» Джереми Аллена Уайта («Бесстыжие») до Эбона Мосс-Бакрака («Девочки»).
Это история про молодого шеф-повара Карми Берзатто, который возвращается в родной Чикаго, чтобы возглавить семейный ресторан. В новом сезоне перфекционист от мира общепита поправляется после нервного срыва и продолжает еще более яростно требовать от своей команды безупречной работы.
Вышел полностью, Hulu
«Настоящий детектив» / True Detective, 4 сезон (18+)
Культовая мрачная антология вернулась с четвертым сезоном. Хотя многим развязка показалась разочаровывающей, сеттинг и атмосфера действительно подкупают. На этот раз действие разворачивается на Аляске, а главными героинями стали женщины-полицейские: Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро, расследующие исчезновение сотрудников региональной исследовательской станции. Их играют Джоди Фостер и чемпионка мира по боксу Кали Реис. Шоураннером впервые выступает не придумавший проект Ник Пиццолатто, а Исса Лопес («Все плохо»).
Вышел полностью, HBO
«Вражда» / Feud, 2 сезон (18+)
Основанный на реальных конфликтах из жизни селебрити сериал-антология Райана Мерфи. В первом сезоне речь шла о ссорах Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис на съемках фильма Роберта Олдрича «Что случилось с Бэби Джейн?». Во втором — нарратив посвящен Трумэну Капоте (Том Холландер). Тот опубликовал разоблачительный рассказ о нравах светских львиц, чем вызвал их гнев. В касте проекта — Деми Мур, Наоми Уоттс, Хлоя Севиньи и Дайан Лейн, а снял его Гас Ван Сент.
Вышел полностью, FX
«Бриджертоны» / Bridgerton, 3 сезон (18+)
Почему-то невероятно возмутивший российских зрителей своим принципом «слепого кастинга» хитовый сериал о буднях английской аристократии в эпоху Регентства. В первом сезоне речь шла о матримониальных и прочих переживаниях Дафны Бриджертон, во втором — главным героем стал ее старший брат Энтони, который тоже женился. В третьем поиском пары занялась Пенелопа Фезерингтон (Никола Кохлан). Она давно влюблена в Колина Бриджертона (Люк Ньютон), который считает их просто друзьями. Но (спойлер!) во второй части сезона все поменяется — настолько, что открывается он секс-сценой героев почти на шесть минут.
Вышел полностью, Netflix
«Мы — Lady Parts» / We Are Lady Parts, 2 сезон (18+)
Продолжение ломающего киностереотипы комедийного проекта шоураннера и режиссера Ниды Манзур («Доктор Кто»). Это история панк-группы, состоящей из девушек-мусульманок. Во втором сезоне Сайра (Сара Камилла Импей), Аиша (Джульетт Мотамед), Бисма (Фейт Омоле) и Амина (Анджана Васан) вместе с продюсером Момтаз (Люси Шортхаус) будут пытаться покорить английскую музыкальную сцену и записать альбом.
Вышел полностью, Peacock
«Мэр Кингстауна» / Mayor of Kingstown, 3 сезон (18+)
Криминальная драма с Джереми Реннером в роли главы семейного клана Макласки, неофициально управляющего всем захолустным городом Кингстаун. У его героя даже прозвище «Мэр». Но это так себе владения — единственная градообразующая отрасль тут исправительная колония. В новом сезоне хрупкий баланс в городе нарушает новый игрок — русская мафия.
Сценарий сериала о безысходной жизни в провинции написал автор «Ветреной реки» и «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан, а помогал ему исполнитель одной из главных ролей — Хью Диллон.
Выходит со 2 июня, Paramount+
«Обоюдное согласие. Новый сезон», 2 сезон (18+)
Новый сезон детективно-драматического сериала-антологии режиссера Валерии Гай Германики посвящен домашнему насилию и обоюдному согласию в семейной жизни. После вечеринки в честь фарфоровой свадьбы бизнесмена Григория (Максим Ползиков) находят мертвым — с кухонным ножом в груди. Главная подозреваемая в убийстве — жена Марина (Глафира Тарханова), с которой, как казалось со стороны, у них был идеальный брак. Распутывать большую маленькую ложь в одной несчастной по-своему семье берется немногословная следовательница Анна (Диана Арбенина), которую начальник пытается заставить закрыть дело побыстрее. В касте также Елена Ханга, Глеб Пускепалис и Мария Михалкова-Кончаловская.
Вышел полностью, Kion
«Полиция Токио» / Tokyo Vice, 2 сезон (18+)
Продолжение криминальной драмы с Энселом Элгортом («Малыш на драйве»), основанной на мемуарах американского журналиста Джека Эдельштейна. Тот вспоминает свою юность в 1990-е, когда он переехал в Токио, чтобы расследовать преступления якудзы. Его наставником становится местный полицейский (Кэн Ватанабэ).
Вышел полностью, Max
«Выжившие 2. Пробуждение», 2 сезон (Okko) (18+)
Спродюсированный среди прочих Борисом Хлебниковым недооцененный постапокалиптический проект со сложным устройством. В нем есть как основной сериал, так и выходящие одновременно с ним веб-спин-оффы. Напомним, люди на Земле, согласно сюжету, умирают, если их вовремя не разбудить — так действует особый сонный вирус. Во втором сезоне выжившие узнают, что есть город, в котором обитают те, кто все же смог проснуться. Среди новичков каста — Мариэтта Цигаль-Полищук, Федор Лавров и Антон Филипенко. Режиссером новых серий стал Евгений Емелин («Варвара»), а к креативной команде присоединился Андрей Прошкин, постановщик первого сезона.
Вышел полностью, Okko
«Пацаны» / The Boys, 4 сезон (18+)
Продолжение сатирической истории про спецотряд «Пацанов» во главе с Карлом Урбаном («Звездный путь», «Властелин колец»), спасающий мир от зарвавшихся супергероев — те то и дело случайно убивают обычных прохожих, а подвиги совершают только ради рекламных контрактов.
Интрига четвертого сезона строится вокруг найденного Бутчером (как раз Урбан) смертельного вируса. Он хочет использовать его, чтобы раз и навсегда избавиться от людей со сверхпособностями. Этому пытается помешать его заклятый враг Хоумлендер (Энтони Старр), обновивший команду.
Выходит с 13 июня, Prime Video
Halo, 2 сезон (18+)
Продолжение экранизации одноименной видеоигры, которая отходит от ее канона. Это история про масштабный конфликт между людьми и союзом инопланетных рас, объединенных одной религией. Человечество вот-вот проиграет, его надежда на выживание — проект «Спартанец-II», создающий суперсолдат. Пришельцы узнают о нем и атакуют базу, в результате выживает только один «спартанец». Его озвучил в сериале Пабло Шрайбер («Американские боги»). Во втором сезоне боец Джон-117 пытается спасти планету Предел, которая еще принадлежит людям. Шоураннерами «Halo» выступили Кайл Киллен («Улица страха. Часть 1: 1994») и Стивен Кейн («Шпионка»).
Вышел полностью, Paramount+, «Амедиатека»
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