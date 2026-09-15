21 самая ожидаемая книга осени: Герберт Уэллс, Эдуард Лимонов, Томас Пинчон, Татьяна Столяр!

А также сочинения Якова Друскина, стихотворения сестер Бронте, переписка эссеистки Сюзен Зонтаг с лауреатом Букера Джоном Берджером, триллер Светланы Тюльбашевой, сборник блокадной поэзии и биография Андрея Тарковского. Редакция Собака.ru рассказывает о книжных новинках, на которые стоит обратить внимание осенью 2026 года.
СЕНТЯБРЬ
Герберт Уэллс «Брунгильда, или Образ без прикрас» (18+)
Впервые на русском — поздний сатирический роман классика научной фантастики и создателя культового образа человека-невидимки. По сюжету писатель Роуленд Дворкиц оказывается в центре скандала и становится одержим идеей безупречной репутации. Изменения в поведении и характере Роуланда столь разительны, что его не узнает даже жена Брунгильда. Не желая терпеть фикцию, она переизобретает себя через поиск собственного голоса и новые отношения.
«Подписные издания» х Яндекс Книги, перевод: Григорий Шокин
Томас Пинчон «Противоденствие» (18+)
Безусловный кандидат на Нобелевскую премию, автор одного из главных постмодернистских романов ХХ века «Радуга тяготения» (его сравнивают с «Улиссом»!) и вдохновитель режиссера Пола Томаса Андерсона (триумфатор «Оскара»-2026 «Битва за битвой» основан на «Винляндии» Пинчона!) создал квазиисторическую энциклопедию западной цивилизации накануне катастроф ХХ века.
Спойлер: фикшен здесь как мастерски имитирует реальность, так и иронично ее обыгрывает. Например, эрцгерцог Франц Фердинанд устраивает дебоши в чикагском баре, воздушные скауты разыскивают Шамбалу и путешествуют во времени, а эксперименты Никола Теслы становятся причиной падения Тунгусского метеорита.
«Азбука», перевод: Максим Немцов
Эдуард Лимонов «Стихи из отеля Уинслоу» (18+)
Издательство «Альпина.Проза» продолжает вскрывать пласты неизвестного Лимонова. В 2025-м состоялась сенсационная публикация утраченного романа «Москва майская», летом 2026-го вышли его ранние рассказы, письма и дневниковые записи (архивная редкость!). Теперь на очереди стихи, которые стали истоком лимоновского магнум опуса «Это я — Эдичка».
«Альпина.Проза»
Сестры Бронте «Стихотворения» (16+)
Мы хорошо знаем «Джейн Эйр», «Грозовой перевал» и «Незнакомку из Уайлдфелл-Холла», но на самом деле сестры Бронте (тогда у них был псевдоним «братья Белл»!) начинали литературную карьеру с лирики. Этой осенью она впервые публикуется на русском языке в связке с иллюстрациями Эдварда Коли Берн-Джонса, Джона Аткинсона Гримшоу, Эвелин де Морган и других художников-современников писательниц.
«Азбука», перевод: Наталья Бухтоярова, Александра Глебовская, Екатерина Зудова, Татьяна Иванова-Шелингер, Евгения Копенкова, Мария Максимова, Софья Микушина, Елена Рукомойникова, Анна Скворцова
Светлана Тюльбашева «Проклятая земля» (18+)
Камбэк мастера мистических триллеров! Вы наверняка слышали о ее дебюте «Лес» про двух москвичек, заблудившихся в карельской чаще (в ноябре выходит экранизация с Разумовской, Хайруллиной и Кологривым!). На этот раз события стартуют с приезда молодой семьи в Тверскую область: Аня, Леша и их сын Лев начинают обустраивать глэмпинг неподалеку от заброшенной усадьбы Астафьевых, но стройка затягивается, а вокруг начинают случаться подозрительные происшествия.
«Дом историй» х Яндекс Книги
Татьяна Столяр
Татьяна Столяр «Я есть жир» (18+)
Новинка на стыке литературы и арта: книга-исповедь одной из создательниц телеграм-канала «Антиглянец» и коллекционерки совриска Татьяны Столяр заявлена в дуэте с выставкой «Телесье» в московской галерее Алины Пинской (совместный проект с братьями Алексеем и Антоном Яковлевыми!). По сути, этот релиз — размышления о критике и принятии тела. Эссеистика здесь соседствует с автофикшеном, сценарием и даже интервью, взятым у самой себя.
«Альпина. Проза»
Аллен Леви «Тео из Голдена» (16+)
Беспрецедентный мировой бестселлер! Автор дебютировал в 70 лет в самиздате и набрал больше двух миллионов читателей. И да, дело в том, что это «исцеляющая» и очень добрая проза. Главный герой здесь — загадочный старик, который приезжает в крошечное местечко Голден. В кофейне он замечает портреты жителей Голдена работы местного художника, а затем выкупает рисунки и обещает подарить их изображенным героям в обмен на рассказанные истории. Каждая такая встреча становится катализатором изменений в судьбах горожан.
«АСТ», перевод: Ирина Новоселецкая
Алиса Кусти «Dendrarium. Пять садов заключенного Дегтярева» (16+)
Что почитать, если вы отчаялись и кажется, что мир вокруг рушится? Роман-расследование о биографии натуралиста Владимира Дегтярева. В советское время он был оговорен и попал на Соловки, где в суровых северных условиях выращивал редкие тропические растения. Экс-журналистка Алиса Кусти сохраняет память об этом удивительном ученом, который двигал науку и находил вдохновение даже в трагических условиях.
Individuum
Глеб Шульпяков «Евгений Боратынский в зеркалах эпохи. Пироскаф» (16+)
В 2025-м «Редакция Елены Шубиной» запустила свою версию ЖЗЛ на новый лад: не такую громоздкую и более бойкую. В серии уже девять книг — трибьюты Чайковскому, Вампилову, Пушкину, Бунину, Блоку, Заболоцкому, Андрееву, Яну и Тинякову. Новое издание участник шорт-листа «Большой книги» Глеб Шульпяков посвящает другу Пушкина и автору романтических элегий Евгению Боратынскому.
«Редакция Елены Шубиной»
«Поэты в осаде: блокадная антология» (18+)
К 85-й годовщине начала блокады «Издательство Ивана Лимбаха» приурочило публикацию стихотворений 22 современников событий: от Ахматовой до Берггольц. Антологию сопровождает эссе прозаика Наталии Соколовской, которое рассматривает лирику как ключ к спасению следующих поколений «от непроглядных волн беспамятства».
«Издательство Ивана Лимбаха»
ОКТЯБРЬ
Обложка российского издания пока не утверждена
Хишам Матар «Возвращение» (18+)
В 2025-м мы читали у Хишама Матара «Моих друзей» — размышление о том, что такое дом. На очереди автофикшен: как отец писателя и экс-дипломат без вести пропал в ливийской тюрьме, а сын больше двадцати лет спустя отправился на его поиски. Роман о надежде, травме и исцелении стал лауреатом Пулитцеровской премии и одной из 100 лучших книг XXI века по версии New York Times.
«Фантом Пресс», перевод: Наталья Лихачева
Обложка российского издания пока не утверждена
Дэниел Краус «Сбитый ангел» (18+)
И еще один лауреат Пулитцера! Мистический и почти притчеобразный хоррор разворачивается во времена Первой мировой войны. Пятеро солдат получают задание спасти (или прекратить страдания!) раненого бойца, который находится на нейтральной полосе и подрывает своими криками боевой дух других военных. Вместо человека они обнаруживают ангела, сбитого снарядом, и эта встреча становится для них испытанием на гуманизм.
«Астрель-СПБ», перевод: Наталия Осояну
Предыдущая книга автора
Яков Друскин «Неизданное. Наброски. О себе и друзьях. Письма» (18+)
В 2026-м Ad Marginem в коллаборации с Музеем ОБЭРИУ выпустило два тома сочинений писателя, спасшего наследие Хармса. В феврале мы читали философские заметки, а в апреле — дневники и письма Якова Друскина. В октябре впервые будет опубликовано более 60 ранее неизвестных произведений философа, написанных с 1920-х по 1970-е годы.
Среди них — заметки о творчестве Хармса, Липавского и Введенского, эссе «Основы трансцендентального учения о практических постулатах чистого разума», «Благодать», «Как читать Библию» и другие.
Ad Marginem
Предыдущая книга автора
Леонид Липавский «Исследование ужаса» (18+)
Продолжая разговор об обэриутах, Ad Marginem собирает поэтические исследования, фрагменты дневников, трактаты и даже записи снов полузабытой фигуры авангарда Леонида Липавского. Эксклюзив: в издание войдет недавно обнаруженная серия стихотворений «чинаря».
Ad Marginem
Обложка российского издания пока не утверждена
Эми Катрина Блейкмор «Ненасытный» (18+)
Мрачный роман основан на реальных событиях и посвящен истории Таррара — бродячего артиста эпохи Великой французской революции, которого мучил всепоглощающий голод. Спойлер: в книге вы найдете множество шокирующих и даже отвратительных анатомических подробностей.
NoAge, перевод: Александра Глебовская
Кадр из фильма Тарковского «Ностальгия» 1983 года
Юлия Рогачева «Тарковский. Биография шаг за шагом» (18+)
Автор журнала «Сеанс» и студентка одноименной школы Юлия Рогачева предлагает новое прочтение картин Андрея Арсеньевича и подробно препарирует его биографию, с помощью дневников режиссера, воспоминаний современников и исторических документов.
«Сеанс»
Предыдущая книга автора
Иосиф Бакштейн «Искусство и другие обстоятельства» (18+)
Маст-рид для любого поклонника совриска — трибьют ключевой фигуре неофициального искусства и соратнику Кабакова, Булатова и Монастырского, который ушел из жизни в 2024 году. В книгу войдут авторские статьи и эссе Бакштейна, а также архивные фотографии.
Garage
НОЯБРЬ
Обложка российского издания пока не утверждена
Эдвард Джоунз «Знакомый мир» (18+)
Сложносочиненный исторический роман-лауреат Пулитцера рассказывает о семье фермера Генри Таусенда — бывшего раба, который удивительным образом сам становится причастен к торговле людьми. Сюжет в том, что после смерти главы семьи плантация приходит в упадок, а обстановка вокруг накаляется: по слухам, грядет восстание рабов.
«Фантом Пресс», перевод: Марина Извекова
Предыдущая книга автора
Эдуард Веркин «Площадь оружия» (18+)
Лауреат «Большой книги»-2025 продолжает цикл «Поток Юнга» и проясняет мир, описанный в атмосферном научно-фантастическом хорроре «Сорока на виселице». Напомним: речь в нем шла о событиях на планете Реген, где Большое Жюри решало судьбу цивилизации, оценивая проекты, связанные с модификацией мозга, эволюцией и развитием физики. Известно, что новый релиз посвящен ранее засекреченной катастрофе на планете кибернетиков.
«Эксмо»
Обложка российского издания пока не утверждена
Джон Берджер и Сьюзен Сонтаг «Рассказать историю» (18+)
В сборник вошли совместные выступления и переписка обладателя Букеровской премии Джона Берджера и одной из самых провокационных интеллектуалок ХХ века Сьюзен Зонтаг. В материалах они спорят о смыслах фотографии и сторителлинга, что любопытно перекликается с их эссе и прозой.
Ad Marginem, перевод: Светлана Силакова, Ирина Заславская
Обложка российского издания пока не утверждена
Анри-Пьер Роше «Жюль и Джим» (18+)
В центре сюжета — трагический любовный треугольник, позже экранизированный Франсуа Трюффо с участием Жанны Моро и ставший классикой французской новой волны. Кстати, произведение отчасти автобиографическое: прототипы персонажей — журналист и коллекционер Анри-Пьер Роше, а также его друг, писатель Франц Хессель.
«Альпина. Проза»
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