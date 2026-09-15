21 самая ожидаемая книга осени: Герберт Уэллс, Эдуард Лимонов, Томас Пинчон, Татьяна Столяр!

Томас Пинчон «Противоденствие» (18+)

Безусловный кандидат на Нобелевскую премию, автор одного из главных постмодернистских романов ХХ века «Радуга тяготения» (его сравнивают с «Улиссом»!) и вдохновитель режиссера Пола Томаса Андерсона (триумфатор «Оскара»-2026 «Битва за битвой» основан на «Винляндии» Пинчона!) создал квазиисторическую энциклопедию западной цивилизации накануне катастроф ХХ века.

Спойлер: фикшен здесь как мастерски имитирует реальность, так и иронично ее обыгрывает. Например, эрцгерцог Франц Фердинанд устраивает дебоши в чикагском баре, воздушные скауты разыскивают Шамбалу и путешествуют во времени, а эксперименты Никола Теслы становятся причиной падения Тунгусского метеорита.

«Азбука», перевод: Максим Немцов