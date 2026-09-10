Презентация книги Татьяны Столяр «Я есть жир» и открытие выставки «Телесье»: Алена Долецкая, Ида Галич, Эвелина Хромченко, Наталия Архангельская

Закрытая презентация книги и вернисаж выставки прошли 9 сентября в Alina Pinsky Gallery в Москве. В галерее показали серию психологических портретов Столяр, которые Алексей и Антон Яковлевы создавали параллельно с работой над книгой. Почти два года художники регулярно созванивались со Столяр, слушали ее личные рассказы о собственном теле, неприятии своей внешности и попытках принять себя. Братья-близнецы работали независимо друг от друга: каждый выбирал сюжеты из «хроник гнева, горести и радости» и по-своему интерпретировал их.