Презентация книги Татьяны Столяр «Я есть жир» и открытие выставки «Телесье»: Алена Долецкая, Ида Галич, Эвелина Хромченко, Наталия Архангельская

Татьяна Столяр выпустила ожидаемую книгу «Я есть жир» — личную историю отношений с собственным телом. Автофикшн на стыке эссеистики и журналистики проиллюстрировали «Балабановы от мира искусства» - художники Алексей и Антон Яковлевы. Около 40 работ вошли в книгу, а затем легли в основу выставки «Телесье» в галерее Алины Пинской. Выставка продлится до 20 сентября, а Татьяна планирует проводить по ней экскурсии.
Антон и Алексей Яковлевы
Юлия Пош
Мадонна Мур, Александра Сулим, Вика Чума
Ольга Карпуть
Закрытая презентация книги и вернисаж выставки прошли 9 сентября в Alina Pinsky Gallery в Москве. В галерее показали серию психологических портретов Столяр, которые Алексей и Антон Яковлевы создавали параллельно с работой над книгой. Почти два года художники регулярно созванивались со Столяр, слушали ее личные рассказы о собственном теле, неприятии своей внешности и попытках принять себя. Братья-близнецы работали независимо друг от друга: каждый выбирал сюжеты из «хроник гнева, горести и радости» и по-своему интерпретировал их.
Зоя Галеева
Эстер Гриловская
Ксения Шипилова
Саша Ушакова
Дарья Золотухина
Никита Воронцов
Анастасия Полетаева
Инна Комбарова
Ксения Дукалис
На презентации Столяр раздавала автографы, делилась эмоциями, проводила экскурсии по выставке для светских гостей. Ксения Чилингарова пришла одной из первых — успела спокойно пройти по экспозиции и поговорить с автором, а позже призналась, что начала читать книгу прямо в машине.
Карина Истомина
Екатерина Минкевич
Александра Лекомцева
Анзор Канкулов
Алина Насибуллина
Мария Комарова
Фото: Луиза Бокаева, Артем Голяков
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