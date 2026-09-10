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Презентация книги Татьяны Столяр «Я есть жир» и открытие выставки «Телесье»: Алена Долецкая, Ида Галич, Эвелина Хромченко, Наталия Архангельская

Татьяна Столяр выпустила ожидаемую книгу «Я есть жир» — личную историю отношений с собственным телом. Автофикшн на стыке эссеистики и журналистики проиллюстрировали «Балабановы от мира искусства» - художники Алексей и Антон Яковлевы. Около 40 работ вошли в книгу, а затем легли в основу выставки «Телесье» в галерее Алины Пинской. Выставка продлится до 20 сентября, а Татьяна планирует проводить по ней экскурсии.

Татьяна Столяр
Татьяна Столяр
Ида Галич
Ида Галич
Эвелина Хромченко
Эвелина Хромченко
Наталия Архангельская
Наталия Архангельская
Алена Долецкая, Алина Пинская
Алена Долецкая, Алина Пинская
Антон и Алексей Яковлевы

Антон и Алексей Яковлевы

Елизавета Базыкина
Елизавета Базыкина
Юлия Пош

Юлия Пош

Александра Сулим, Вика Чума. Мадонна Мур, Александра Сулим, Вика Чума

Мадонна Мур, Александра Сулим, Вика Чума

Мария Червоткина
Мария Червоткина
Ольга Карпуть

Ольга Карпуть

Закрытая презентация книги и вернисаж выставки прошли 9 сентября в Alina Pinsky Gallery в Москве. В галерее показали серию психологических портретов Столяр, которые Алексей и Антон Яковлевы создавали параллельно с работой над книгой. Почти два года художники регулярно созванивались со Столяр, слушали ее личные рассказы о собственном теле, неприятии своей внешности и попытках принять себя. Братья-близнецы работали независимо друг от друга: каждый выбирал сюжеты из «хроник гнева, горести и радости» и по-своему интерпретировал их.

Евгения Милова
Евгения Милова
Вита Клац
Вита Клац
Олег Горчанин
Олег Горчанин
Зоя Галеева

Зоя Галеева

Эстер Гриловская

Эстер Гриловская

Ксения Шипилова

Ксения Шипилова

Саша Ушакова

Саша Ушакова

Дарья Золотухина

Дарья Золотухина

Никита Воронцов

Никита Воронцов

Дуня Смирнова
Дуня Смирнова
Анастасия Полетаева

Анастасия Полетаева

Инна Комбарова

Инна Комбарова

Ксения Дукалис

Ксения Дукалис

На презентации Столяр раздавала автографы, делилась эмоциями, проводила экскурсии по выставке для светских гостей. Ксения Чилингарова пришла одной из первых — успела спокойно пройти по экспозиции и поговорить с автором, а позже призналась, что начала читать книгу прямо в машине. 

Ксения Чилингарова
Ксения Чилингарова
Карина Истомина

Карина Истомина

Татьяна Столяр. Дарья Насонова
Татьяна Столяр , Дарья Насонова
Екатерина Минкевич

Екатерина Минкевич

Александра Лекомцева

Александра Лекомцева

Анзор Канкулов

Анзор Канкулов

Алина Насибуллина

Алина Насибуллина

Мария Комарова

Мария Комарова

Алексей Сухарев, Александра Сулим
Александра Сулим, Алексей Сухарев

Фото: Луиза Бокаева, Артем Голяков

Татьяна Столяр, Евгения Милова. Вита Клац
Евгения Милова, Татьяна Столяр , Вита Клац
Татьяна Столяр
Татьяна Столяр
Сергей Елисеев (aka Raumtester)

Сергей Елисеев (aka Raumtester)

Люди:
Вита Клац, Вика Чума, Алина Пинская Татьяна Столяр , Александра Сулим, Елизавета Базыкина, Наталия Архангельская, Алексей Сухарев, Олег Горчанин, Ида Галич, Мария Червоткина, Алена Долецкая, Евгения Милова, Ксения Чилингарова, Дуня Смирнова, Эвелина Хромченко

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