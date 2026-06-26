Открытие особняка Юсуповой, продажа дачи Фаберже и реставрация здания Городской думы: урбанистический дайджест Петербурга

В Царском Селе восстановили Китайский зал Екатерининского дворца, усадьбу «Сосновка» на Октябрьской набережной передали в собственность города, а у Театра Эйфмана появится выставочный комплекс на Васильевском острове: рассказываем о главных новостях урбанистики. А еще делимся адресом, где в Петербурге посмотреть плавучий туалет-маяк (что? да!) от архитектурного бюро KLAUZURA.
Александровский зал в здании Городской думы на Невском проспекте. Именно его превратят в концертную площадку на 600 кресел
Эксклюзив месяца
Еще одна концертная площадка (на 600 кресел!) появится в центре Петербурга: ее разместят в пустующем много лет здании Городской думы на Невском проспекте. Исторический комплекс ждет масштабное обновление за 1,2 млрд рублей, которое завершится через два года — в 2028 году. Внутри также появятся репетиционный зал, студия звукозаписи и мультимедийная экспозиция о Петре Чайковском для взрослых и детей. В ходе этих работ преобразится и Думская башня: ее восстановят и оборудуют архитектурной подсветкой, системой молниезащиты и подогревом кровли, чтобы избежать образования наледи зимой. Подробнее о предстоящей реставрации читайте в эксклюзивном интервью Собака.ru c Дарьей Гаврой.
Выставочный комплекс Театра Эйфмана на Васильевском острове (визуализация)
Анонс месяца
У Театра Эйфмана появится выставочный комплекс на Васильевском острове: его возведут в переулке Декабристов, рядом с Кожевенным заводом товарищества «И. А. Осипов и Ко». Помимо экспозиционной зоны, в здании разместят помещения для хранения декораций и реквизита. Облик сооружения уже согласовал Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА). В отделке фасадов планируют использовать стальные кассеты и панели с негорючим утеплителем и остекление из алюминиевого профиля. Проект разработала архитектурная мастерская «Проектная культура» под управлением Сергея Серебрянного, которая уже работала над Дворцом танцев Эйфмана.
Парадная лестница особняка Зинаиды Юсуповой на Литейном проспекте
Открытие месяца
В особняке Зинаиды Юсуповой заработала выставка «Ищите и обрящете...». Это уникальная возможность полюбоваться роскошными интерьерами, которые были недоступны широкой публике на протяжении нескольких лет. Временную экспозицию разместили в трех залах на первом этаже. Первый раздел посвящен Исаакиевскому собору и Спасу на Крови, второй раскрывает тему наследия первых владельцев дома, а третий объединяет произведения ленинградской пейзажной школы, связанные с образами Петербурга и страницами истории Великой Отечественной войны. С 15 сентября здание на Литейном проспекте снова закроет двери и уйдет на масштабную реставрацию.
Китайский зал Екатерининского дворца после реставарции
Реставрация месяца
В музее-заповеднике «Царское Село» завершили реставрацию Китайского зала Екатерининского дворца — самого большого интерьера личных апартаментов Екатерины II. Его главное украшение — 155 лаковых панно. Общая площадь их росписи — почти 170 квадратных метров! Исторически они покрывали стены в три яруса: верхний и нижний были выполнены в технике мяоцзинь (золотой лак по черному), средний — в технике куанцай (резной полихромный лак). Мастера Пекинской художественной компании «Синьсинши» воссоздали их за 700 дней по проекту Царскосельской янтарной мастерской. Для оформления панно уже российские мастера также воссоздали 34 рамы.
Ново-Адмиралтейский остров расположен рядом с одной из самых популярных локаций города — Новой Голландией
Цифра месяца
Строительство концертного зала на Ново-Адмиралтейском острове оценили в 100 млрд рублей. Такую цифру на полях ПМЭФ-2026 назвал Андрей Костин — глава Банка ВТБ, который планирует создать культурный центр на этой территории. По его словам, указанная сумма включает затраты на выкуп земли и оплату переноса производственных площадок. При этом восстановление снесенного в советское время храма Спаса-на-Водах проведут за счет частных пожертвований. Итоговый объем финансирования будет известен после утверждения градостроительной документации, добавил топ-менеджер.
Дача Фаберже на Песочном шоссе (поселок Парголово)
Торги месяца
Дачу Фаберже продали почти за 102,7 млн рублей. Победу на аукционе одержал московский венчурный инвестор АО «ФормаИнвест», сообщил «Дом.РФ». Начальная цена лота составляла около 47 млн рублей. Помимо нескольких зданий площадью около 3 тысяч квадратных метров, новый собственник получил право на аренду участка площадью почти 8 гектаров. Кроме того, он может рассчитывать на льготное кредитование под 9% годовых или 6% для восстановление исторического комплекса под и открытие гостиницы категории не менее чем «три звезды». Реставрацию и другие работы нужно завершить к февралю 2029 года.
Усадьба «Сосновка» на Октябрьской набережной
Передача месяца
Усадьба «Сосновка» на Октябрьской набережной, построенная в начале 1890-х годов для полковника, а впоследствии генерала Александра Чернова, стала собственностью города. Сейчас она находится в аварийном состоянии и не используется. Ее ждет реставрация, которая коснется главного здания, гидротехнической системы и прилегающего парка — все они имеют статус федеральных памятников архитектуры. После обеления в историческом комплексе откроют культурно-просветительский центр под управлением музея «Невская застава». О сроках и бюджете проекта не сообщалось.
Плавучий туалет-маяк (визуализация)
Инициатива месяца
Плавучий туалет-маяк появится у культурного квартала «Брусницын». Соответствующий проект на международном архитектурном конкурсе Urban Toilet представило петербургское бюро KLAUZURA. Изначально архитекторы разработала его для Дворцовой набережной, так как она относится к «проблемным участкам» — там традиционно не хватает мест, где жители и гости города могли бы справить нужду. После резонанса, который вызвала новость о плавучем туалете-маяке в городской повестке, команда решила создать поп-ап прототип. Увидеть его удастся на фестивале «Не только архитектор», который пройдет 27 и 28 июня.
Мариинский дворец на Исаакиевской площади
Запрет месяца
В Петербурге ограничили возможность повторной подачи заявлений о включении зданий в реестр объектов культурного наследия в КГИОП. Соответствующий законопроект в третьем чтении приняли депутаты городского ЗакСа. Ранее градозащитники нередко использовали этот инструмент, чтобы остановить снос исторических построек. Любые работы на объекте приостанавливали на период рассмотрение заявлений. Специально для Собака.ru юрист консалтинговой группы VERSUS Александр Дятко рассказал, какие еще инструменты остались у градозащитников.
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