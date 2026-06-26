Открытие особняка Юсуповой, продажа дачи Фаберже и реставрация здания Городской думы: урбанистический дайджест Петербурга

Эксклюзив месяца

Еще одна концертная площадка (на 600 кресел!) появится в центре Петербурга: ее разместят в пустующем много лет здании Городской думы на Невском проспекте. Исторический комплекс ждет масштабное обновление за 1,2 млрд рублей, которое завершится через два года — в 2028 году. Внутри также появятся репетиционный зал, студия звукозаписи и мультимедийная экспозиция о Петре Чайковском для взрослых и детей. В ходе этих работ преобразится и Думская башня: ее восстановят и оборудуют архитектурной подсветкой, системой молниезащиты и подогревом кровли, чтобы избежать образования наледи зимой. Подробнее о предстоящей реставрации читайте в эксклюзивном интервью Собака.ru c Дарьей Гаврой.