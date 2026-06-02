Усадьба «Сосновка» стала собственностью города. После реконструкции в ней откроют музей

В состав переданного имущества входят земельный участок площадью почти 11,7 гектара и здания общей площадью более 2,1 тысячи квадратных метров. Недвижимость ранее находилась в федеральной собственности. Сначала ее приобрело АО «Садово-парковое предприятие „Невское“» из федеральной собственности, а затем передало в дар городу. Кроме того, КИО продолжает работу по передаче в городскую собственность еще одного участка, на котором расположена усадьба.

Сейчас дом находится в аварийном состоянии и не используется. Комплексная реставрация коснется всех элементов ансамбля: самого здания, гидротехнической системы и парка — все они имеют статус объектов культурного наследия федерального значения и, по оценке КГИОП, находятся в ненадлежащем состоянии.

После реставрации в усадьбе откроют музей. «По поручению губернатора Александра Беглова будет создан современный культурно-просветительский комплекс, который объединит музейные экспозиции и общественные пространства для горожан. Оператором объекта станет музей "Невская застава"», — заявили в пресс-службе Смольного.

Усадьба «Сосновка» была построена в начале 1890-х годов для полковника, а впоследствии генерала Александра Чернова. Проект разработал архитектор Александр фон Гоген, известный также как автор Суворовского музея и особняка Матильды Кшесинской. В работе над усадьбой участвовал и архитектор Алексей Кузнецов. Комплекс стал одним из ярких примеров неорусского направления в архитектуре конца XIX века. Здесь же находятся одни из самых красивых витражей, по мнению искусствоведа Татьяны Княжицкой, — «День» и «Ночь».