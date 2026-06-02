Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Усадьба «Сосновка» стала собственностью города. После реконструкции в ней откроют музей

Право городской собственности на Усадьбу А.И. Чернова «Сосновка» на Октябрьской набережной, 72 зарегистрировали 26 мая 2026 года. Комплекс передали в управление музею «Невская застава». После реконструкции в историческом здании откроют культурно-просветительский центр. Об этом сообщает пресс-служба Комитета имущественных отношений (КИО).

Фото: КИО
Фото: КИО
Фото: КИО
Фото: КИО
Фото: КИО
Фото: КИО
Фото: КИО
Фото: КИО

В состав переданного имущества входят земельный участок площадью почти 11,7 гектара и здания общей площадью более 2,1 тысячи квадратных метров. Недвижимость ранее находилась в федеральной собственности. Сначала ее приобрело АО «Садово-парковое предприятие „Невское“» из федеральной собственности, а затем передало в дар городу. Кроме того, КИО продолжает работу по передаче в городскую собственность еще одного участка, на котором расположена усадьба.

Сейчас дом находится в аварийном состоянии и не используется. Комплексная реставрация коснется всех элементов ансамбля: самого здания, гидротехнической системы и парка — все они имеют статус объектов культурного наследия федерального значения и, по оценке КГИОП, находятся в ненадлежащем состоянии.

После реставрации в усадьбе откроют музей. «По поручению губернатора Александра Беглова будет создан современный культурно-просветительский комплекс, который объединит музейные экспозиции и общественные пространства для горожан. Оператором объекта станет музей "Невская застава"», — заявили в пресс-службе Смольного.

Усадьба «Сосновка» была построена в начале 1890-х годов для полковника, а впоследствии генерала Александра Чернова. Проект разработал архитектор Александр фон Гоген, известный также как автор Суворовского музея и особняка Матильды Кшесинской. В работе над усадьбой участвовал и архитектор Алексей Кузнецов. Комплекс стал одним из ярких примеров неорусского направления в архитектуре конца XIX века. Здесь же находятся одни из самых красивых витражей, по мнению искусствоведа Татьяны Княжицкой, — «День» и «Ночь».

Тайны музеев и дачной застройки эпохи модерна: историк искусства Татьяна Княжицкая — о витражах окраин и окрестностей Петербурга

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: