Плавучий туалет-маяк для Дворцовой набережной разработали петербургские архитекторы

Проект необычного общественного туалета разработало петербургское архитектурное бюро KLAUZURA для международного конкурса Urban Toilet, посвященного развитию комфортной городской среды.
Как рассказала архитектор и сооснователь бюро Дарья Мирошниченко, команда изучила пешеходные маршруты вдоль Невы, проанализировав потоки жителей и туристов, а также расположение общественных туалетов на пути их следования.
По итогам исследования архитекторы выявили три наиболее проблемных участка — на Дворцовой набережной, набережной Лейтенанта Шмидта и Свердловской набережной. Вместо типовых решений для каждой локации разработали отдельную концепцию с учетом особенностей места.
Дарья Мирошниченко
Архитектор, соосновательница бюро Klauzura
Общественный туалет в городе — парадоксальное место. Он нужен абсолютно всем, но никто не хочет на него смотреть. Его прячут в подземных переходах, загоняют в цоколи зданий, прижимают к фасадам. Мы переворачиваем этот подход. Ключевой принцип — максимальная доступность и читаемость. Следовательно, размещение — непосредственно на линиях пешеходной активности, но с учетом контекста и локальной идентичности места.
В бюро надеются, что участие в международном конкурсе поможет привлечь внимание к проблеме наличия комфортных условий для прогулок в историческом центре Петербурга.
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