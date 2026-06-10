Плавучий туалет-маяк для Дворцовой набережной разработали петербургские архитекторы

Как рассказала архитектор и сооснователь бюро Дарья Мирошниченко, команда изучила пешеходные маршруты вдоль Невы, проанализировав потоки жителей и туристов, а также расположение общественных туалетов на пути их следования.

По итогам исследования архитекторы выявили три наиболее проблемных участка — на Дворцовой набережной, набережной Лейтенанта Шмидта и Свердловской набережной. Вместо типовых решений для каждой локации разработали отдельную концепцию с учетом особенностей места.