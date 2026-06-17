Плавучий туалет-маяк появится на набережной культурного квартала «Брусницын»

Туалет-маяк в «Брусницыне» представят в качестве арт-объекта на фестивале «Не только архитектор». Увидеть его вживую можно будет только в дни архитектурной конференции: 27 и 28 июня.

«После новостей [о проекте общественного туалета-маяка] мы еще раз убедились в том, что общественный туалет в городе — парадоксальное место. Он нужен абсолютно всем, но все этого стесняются. Однако мы не стесняемся, и раз наш проект вызвал такой резонанс, решили пойти дальше!» — говорят в бюро KLAUZURA.

Помимо поп-ап туалета, организаторы фестиваля запланировали деловую программу, посвещенную будущему Петербурга и новой жизни зданий, а также выставку арт-объектов от молодых петербургских архитекторов. Посетить фестиваль можно бесплатно, но по предварительной регистрации. Собака.ru рассказывала о программе конференции «Не только архитектор» в этом материале.