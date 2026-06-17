Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Плавучий туалет-маяк появится на набережной культурного квартала «Брусницын»

В пространстве «Брусницын» петербургское архитектурное бюро KLAUZURA представит поп-ап прототип плавучего общественного туалета — этот проект компания изначально разработала для Дворцовой набережной и представила на международном архитектурном конкурсе Urban Toilet. О своих планах команда рассказала Собака.ru.

Фото: предоставлено архитектурным бюро KLAUZURA
Фото: предоставлено архитектурным бюро KLAUZURA

Туалет-маяк в «Брусницыне» представят в качестве арт-объекта на фестивале «Не только архитектор». Увидеть его вживую можно будет только в дни архитектурной конференции: 27 и 28 июня.

«После новостей [о проекте общественного туалета-маяка] мы еще раз убедились в том, что общественный туалет в городе — парадоксальное место. Он нужен абсолютно всем, но все этого стесняются. Однако мы не стесняемся, и раз наш проект вызвал такой резонанс, решили пойти дальше!» — говорят в бюро KLAUZURA.

Помимо поп-ап туалета, организаторы фестиваля запланировали деловую программу, посвещенную будущему Петербурга и новой жизни зданий, а также выставку арт-объектов от молодых петербургских архитекторов. Посетить фестиваль можно бесплатно, но по предварительной регистрации. Собака.ru рассказывала о программе конференции «Не только архитектор» в этом материале.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: