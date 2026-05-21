Кофейные рейвы и лекции от экспертов индустрии: «Не только архитектор» возвращается в Петербург

Конференция пройдет в разгар белых ночей — параллельно с «Алыми парусами». На площадке будут работать две сцены, выступят более 50 спикеров, а ожидаемое число гостей — около 2500 человек.

Помимо лекций и дискуссий, участников ждут утренний архитектурный забег с coffee-rave, выставка арт-объектов молодых петербургских архитекторов, киносеанс под открытым небом о молодых французских архитекторах, организованный вместе с Французским институтом, а также pop-up зона отдыха от девелопера «Брусника».

Деловая программа разделена на три трека: «Новая жизнь зданий», «Новая жизнь в профессии» и «Новая жизнь Петербурга». Участники обсудят восстановление зданий, изменения в профессии архитектора, будущее петербургского генплана и развитие городской среды. Среди специальных форматов — архитектурный «СМАК», факап-сессия в виде застолья и урбан-диалог с детьми «Взгляд снизу».

Финалом фестиваля станет форсайт-сессия о будущем Петербурга. Архитекторы, урбанисты и горожане представят свои идеи развития города, а зрители смогут голосовать за самые интересные предложения прямо в зале. Завершится программа большой архитектурной вечеринкой.

Участие в фестивале бесплатное, но необходимо зарегистрироваться. Также можно приобрести благотворительный билет, созданный вместе с фондом «Внимание». Все собранные средства направят на реставрацию входной группы дома Тимофеева.

Первая конференция «Не только архитектор» прошла в 2023 году. По словам, управляющего коворкингом KLAUZURA и генерального продюсера фестиваля Дмитрия Бумагина, задача мероприятия — «показать, что для каждого архитектора есть интересные и нестандартные пути развития».