Депутаты запретили повторную подачу заявок о признании зданий памятниками

Сейчас общественные активисты и градозащитники используют механизм повторных обращений в КГИОП о признании объектов памятниками архитектуры, чтобы остановить снос исторических зданий. Согласно действующим нормам, на период рассмотрения заявки любые строительные или демонтажные работы на здании должны быть приостановлены.

Одобренный депутатами закон исключает возможность многократного рассмотрения обращений по одному и тому же объекту, если по нему уже было принято решение — независимо от того, получил ли он статус памятника или нет. Повторное рассмотрение станет возможным только при наличии новых материалов, документов или фактов, способных повлиять на оценку историко-культурной значимости здания.

Какие инструменты останутся у градозащитников после принятия этого закона, Собака.ru узнала юриста консалтинговой группы VERSUS Александра Дятко.