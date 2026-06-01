Эксклюзив! В здании Городской думы появится концертный зал на 600 кресел и мультимедийная экспозиция о Петре Чайковском!

Концертная площадка на 600 кресел, где будут выступать сразу два оркестра Петербурга (и не только!), репетиционный зал и студия звукозаписи, а также мультимедийная экспозиция о Петре Чайковском для взрослых и детей — такое будущее ждет пустовавшее много лет здание Городской думы на Невском проспекте. Прямо сейчас его пользователь — Центр музыкальный культуры «Чайковский» — в поиске подрядчика, который займется масштабной реставрацией. О том, как преобразится исторический комплекс и когда петербуржцы увидят результат этих работ, Собака.ru рассказала директор учреждения Дарья Гавра.
Что именно затронет реставрация?
Речь об историческом комплексе XVIII–XIX веков на Думской улице, 1–3. Помимо башни — для ратуши в европейских городах это был почти обязательный элемент — в него входит построенное позже соседнее здание Городской думы.
Можно сказать, что башня — приложение к главному блюду. Основная реставрация запланирована в здании Городской думы. Мы делим его со Сбербанком: здесь находится один из офисов корпорации. У нас в оперативном управлении около пяти тысяч квадратных метров — работы будут происходить именно в этом пространстве.
Исторический комплекс на Невском проспекте сформировался в результате реконструкции Гильдейского дома, построенного в 1752–1754 годах. В 1799–1804 годах здание расширили, а на его углу возвели сигнальную башню по проекту Якова Феррари. В 1847–1852 годах архитектор Николай Ефимов еще раз перестроил весь комплекс, приспособив его под Городскую думу.
В 1839 году у сигнальной башни появилось еще одно назначение: она стала звеном самой длинной в мире линии оптического телеграфа, которая обеспечивала связь столицы Российской империи с ее западными регионами. В хорошую погоду сигнал из Петербурга достигал Варшавы за 15 минут. Также в башне установлены одни из самых старых и точных городских часов.
В каком виде вам досталось здание Городской думы и как именно оно преобразится после реставрации?
Его центральное пространство — Александровский зал. Еще во времена, когда здание находилось в управлении Сбербанка, его интерьеры бережно отреставрировали, а вот инженерные коммуникации и исторические помещения, примыкающие к нему с разных сторон, к сожалению, остались без ремонта. Проект, который существует сейчас, предусматривает комплексное обновление всех пространств на всех пяти этажах. Отсюда и такая серьезная сумма — 1,2 млрд рублей.
Отреставрированное здание станет домом для Губернаторского симфонического оркестра и Эстрадного оркестра, который недавно появился в Петербурге, но будет доступно и для других проектов, а также для коммерческих мероприятий. В Александровском зале после завершения работ появится концертная площадка на 600 мест, где мы планируем проводить не только концерты, но и другие события.
Александровский зал, который превратят в концертную площадку на 600 кресел
Какие еще пространства появятся внутри здания Городской думы?
Внутри появится полноценная инфраструктура для работы музыкантов — например, репетиционный зал, который будет выполнять и функции профессиональной студии звукозаписи. Таких мест в Петербурге очень не хватает. Мы позаботимся о том, чтобы технические возможности соответствовали самым высоким требованиям и здесь могли записываться симфонический оркестр, хор и солисты.
Также запланировано создание мультимедийного пространства, посвященного Петру Чайковскому. Центр музыкальной культуры носит имя композитора исторически, поэтому мы не можем обойти вниманием его наследие. Экспозиция разместится на четвертом этаже и будет рассчитана как на детей, так и на взрослых. Мы хотим, чтобы знакомство посетителей с жизнью и творчеством Чайковского проходило доступно и увлекательно.
Кроме того, проектом предусмотрены помещения для хранения инструментов, нотная библиотека, костюмерные, буфет и другие служебные пространства.
Парадная лестница — первое, чтобы будет встречать посетителей здания Городской думы после масштабной реставрации
Вокруг реставрации Думской башни уже появилось немало слухов. Какие именно работы в ней запланированы?
Скажу сразу: никакого лифта, о появлении которого написали некоторые СМИ, в самой башне не будет. Это просто невозможно — внутри нет места для его размещения. Лифт появится в здании Городской думы, чтобы поднимать инструменты, костюмы и обеспечивать доступ для маломобильных посетителей.
Что касается самой башни, то работы там также запланированы, но начнутся они на завершающем этапе проекта — в 2028 году. Главная сложность связана с верхней частью, выполненной из дерева. Когда речь идет об объектах культурного наследия, нельзя просто заменить старые элементы современными. Приходится максимально бережно восстанавливать то, что было задумано изначально. Хочется, чтобы вложенные сегодня средства обеспечили результат на долгие годы вперед.
Во время реставрации башню придется закрыть для посетителей. Однако для нас было принципиально важно сократить этот период до минимума. По плану ее закроют всего на один месяц.
Реставрация здания Городской думы и башни рассчитана на несколько лет. В 2026 году на проект выделят 22,5 млн рублей, в 2027-м — почти 528 млн, а основная часть финансирования, более 726 млн рублей, предусмотрена на 2028 год, следует из данных на сайте Госзакупки.
В случае с башней проект включает восстановление фасадов, кровли, лестниц и окон, а также оптического телеграфа, расположенного в верхней части сооружения. Кроме того, на башне появится архитектурная подсветка, системы молниезащиты и подогрев кровли, который позволить избежать образования наледи зимой.
Когда петербуржцы смогут увидеть результат всех этих работ?
Все работы должны быть выполнены в течение трех лет — с 2026 по 2028 год. Конечно, в случае с реставрацией всегда сложно говорить о сроках со стопроцентной уверенностью, но сегодня мы ориентируемся именно на этот график.
Очень надеюсь, что нам удастся найти подрядчика, который не только справится с технически сложной задачей, но и по-настоящему почувствует значимость этого объекта. Это историческое место, которое имеет большое значение для Петербурга.
Для любой компании участие в таком проекте должно стать делом профессиональной чести. Это тот случай, когда результатом можно гордиться всю жизнь. Поэтому я очень надеюсь, что за эту работу возьмется команда, которая увидит в ней не просто контракт, а возможность вернуть городу одну из его архитектурных жемчужин.
Беседовала: Инна Метелькова
