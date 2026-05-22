Беглов предложил запретить повторную подачу заявок о признании зданий памятниками

Сейчас градозащитники нередко используют повторные обращения, чтобы остановить снос исторических зданий. По действующим правилам, пока заявку рассматривают, любые работы на объекте должны быть приостановлены.

Поправки предлагают изменить городской закон об охране памятников. Если документ примут, Комитет по охране памятников (КГИОП) сможет сам устанавливать форму заявлений и требования к их содержанию. Заявки, оформленные не по правилам, будут возвращать авторам в течение трех дней.

Кроме того, повторные обращения по одному и тому же зданию больше не будут рассматривать, если по нему уже принимали решение — как положительное, так и отрицательное. Исключение сделают только для случаев, когда заявители представят новые документы или сведения, которые могут повлиять на оценку исторической ценности постройки.

Инициатива губернатора направлена не против охраны памятников, а на устранение пробела в законодательстве, считает юрист консалтинговой группы VERSUS Александр Дятко. Эксперт объясняет Собака.ru, что статья 16.1 Закона об ОКН позволяет подавать заявки на включение зданий в список памятников архитектуры, однако четкие критерии таких объектов в федеральном законодательстве не прописаны. По словам юриста, это часто приводит к спорам о том, имеет ли здание историческую ценность. Процесс затягивается из-за того, что действующие нормы сейчас не запрещают повторно подавать заявки по объектам, по которым уже было принято решение. Пока обращения рассматривают, работы на строительных проектах приостанавливаются, а это создает неопределенность для собственников, инвесторов и города, уверен Дятко.

Юрист подчеркивает, что, если закон примут, у защитников памятников останутся другие правовые инструменты.