Дачу Фаберже продали на торгах почти за 102,7 млн рублей московскому инвестору

Победу на аукционе по продаже исторических зданий в Парголово общей площадью около 3 тысяч квадратных метров одержал московский венчурный инвестор АО «ФормаИнвест», сообщает «Дом.РФ». Начальная цена лота составляла почти 47 млн рублей, однако новый собственник предложил 102,69 млн рублей.
Помимо зданий, владелец комплекса на Песочном шоссе, 14 получает право на аренду участка самой дачи площадью почти 8 гектаров. Инвестор сможет взять льготный кредитование под 9% годовых или 6% для реставрации постройки под открытие гостиницы категории не менее чем «три звезды». Собственник должен отреставрировать постройку, сохранив исторический облик, и соблюдать требования по его содержанию. На выполнение всех условий дается семь лет, а завершить работы по сохранению объекта культурного наследия нужно к февралю 2029 года.
Сообщается, что в торгах участвовали три претендента из двух регионов России. Среди них, помимо победителя, были петербургское АО «Резотстрой» и истринский предприниматель и основатель компании Glass Decor, занимающейся производством декораций стекла, Владимир Арутнюнов.
В октябре 2025 года о возможной покупке здания на условиях льготного финансирован заявляла Яна Рудковская. Музыкальный продюсер рассматривала его под бутик-отель примерно на 25 номеров с частным музеем, кортами для тенниса и падела, а также дорожками для прогулок и бега.
Дача Фаберже — бывшая резиденция семьи известных ювелиров, которую называли «Малым Эрмитажем» из-за богатой коллекции искусства, собранной владельцем Агафоном Фаберже. Дом, спроектированный Карлом Шмидтом, изначально напоминал английский коттедж, а после перестройки в 1908 году приобрел черты модерна. Внутри были зимние сады, мраморная лестница, камины и интерьеры в разных исторических стилях, дополненные коллекцией ковров, ваз, скульптур и гравюр. Исторический комплекс признан федеральным памятником архитектуры.
Подробнее о Даче Фаберже и судах за ее реставрацию, а также о других исторических зданиях читайте в большом материале Собака.ru.
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