Дачу Фаберже продали на торгах почти за 102,7 млн рублей московскому инвестору

Помимо зданий, владелец комплекса на Песочном шоссе, 14 получает право на аренду участка самой дачи площадью почти 8 гектаров. Инвестор сможет взять льготный кредитование под 9% годовых или 6% для реставрации постройки под открытие гостиницы категории не менее чем «три звезды». Собственник должен отреставрировать постройку, сохранив исторический облик, и соблюдать требования по его содержанию. На выполнение всех условий дается семь лет, а завершить работы по сохранению объекта культурного наследия нужно к февралю 2029 года.

Сообщается, что в торгах участвовали три претендента из двух регионов России. Среди них, помимо победителя, были петербургское АО «Резотстрой» и истринский предприниматель и основатель компании Glass Decor, занимающейся производством декораций стекла, Владимир Арутнюнов.

В октябре 2025 года о возможной покупке здания на условиях льготного финансирован заявляла Яна Рудковская. Музыкальный продюсер рассматривала его под бутик-отель примерно на 25 номеров с частным музеем, кортами для тенниса и падела, а также дорожками для прогулок и бега.

Дача Фаберже — бывшая резиденция семьи известных ювелиров, которую называли «Малым Эрмитажем» из-за богатой коллекции искусства, собранной владельцем Агафоном Фаберже. Дом, спроектированный Карлом Шмидтом, изначально напоминал английский коттедж, а после перестройки в 1908 году приобрел черты модерна. Внутри были зимние сады, мраморная лестница, камины и интерьеры в разных исторических стилях, дополненные коллекцией ковров, ваз, скульптур и гравюр. Исторический комплекс признан федеральным памятником архитектуры.

Подробнее о Даче Фаберже и судах за ее реставрацию, а также о других исторических зданиях читайте в большом материале Собака.ru.