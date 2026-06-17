У Театра Эйфмана появится выставочный комплекс на Васильевском острове

Фасады зданий, где появится выставочная зона, а также специальные помещения мастерских для подготовки и хранения сценических декораций, будут выходить на Уральскую улицу. Комплекс будет располагаться рядом с Кожевенным заводом товарищества «И. А. Осипов и Ко», который признан региональным памятником архитектуры. По словам губернатора Александра Беглова, выставочный комплекс проектировали так, чтобы «новый объект не нарушал исторический контекст района».

В отделке фасадов планируют использовать стальные трехслойные панели с негорючим утеплителем, стальные кассеты, вентилируемое клинкерное покрытие. Остекление выполнят из алюминиевого профиля. На участке появится озеленение и открытая автостоянка.

Проект разработала архитектурная мастерская «Проектная культура», которой управляет Сергей Серебрянный. Как сказано на сайте компании, вместе с CHAPMAN TAYLOR. PRIMA DESIGN бюро отвечало за разработку проекта торгового центра «Галерея» на Лиговском проспекте. Также среди проектов в портфолио мастерской — Дворец танцев Эйфмана, конгресс-центр в Стрельне и бизнес-центр на Карповке, 7.

Строительство Дворца танца Эйфмана на территории Судебного квартала продолжается. В апреле в Управделами президента сообщили, что возвести дворец с учетом поставки и наладки оборудования планируют во втором полугодии 2027 года. Первоначально Дворец танца планировали построить к концу 2019 года, однако сроки сдвинули: сначала до 2021-го, затем до 2024-го и позднее до 2028-го. Новая дата открытия — к юбилею театра в сентябре 2027 года. Ее обсуждали Борис Эйфман и Владимир Путин в этом марте. Президент пообещал сделать «все, чтобы к 50-летию театр уже мог заработать».